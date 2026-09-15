Пам’яті легендарного морського піхотинця Сергія "Борцухи" Кладька: "Людина, про яку розповідають історії". ВIДЕО

На фронті під час виконання бойового завдання загинув відомий український захисник, морський піхотинець і командир Сергій Кладько на позивний "Борцуха".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це офіційно сповістили в 30-му Корпусі морської піхоти ВМС ЗС України.

Життя воїна обірвалося 6 вересня 2026 року під час запеклих боїв на Добропільському напрямку.

Сергій "Борцуха" був із тих людей, про яких переповідають історії та ставлять за приклад іншим. У найперші, найважчі дні повномасштабного вторгнення росіян він став відомим завдяки кадру, де рухався на велосипеді, тримаючи при собі три протитанкові гранатомети РПГ.

Проте за цим відомим епізодом стояв загартований характер, непересічна відвага, залізна відповідальність та готовність завжди йти першим і вести за собою бійців.

"Сергій "Борцуха" Кладько - морський піхотинець, командир і воїн, який завжди був там, де був потрібен. У перші дні повномасштабної війни його запам’ятали на велосипеді з трьома РПГ. Але за цим кадром — значно більше: характер, відвага, відповідальність і готовність вести за собою. Для морської піхоти він назавжди залишиться прикладом воїна, командира й побратима, якого неможливо забути", - зазначили в 30-му Корпусі морської піхоти.

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