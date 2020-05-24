УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10218 відвідувачів онлайн
Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
2 947 59

Іран офіційно не інформував Україну про відповідальних за збиття літака МАУ поблизу Тегерану, - Єнін

Іран офіційно не інформував Україну про відповідальних за збиття літака МАУ поблизу Тегерану, - Єнін

Українська сторона не отримала жодних офіційних повідомлень від влади Ірану про причини катастрофи "Боїнга" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в січні поточного року.

Про це заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив у коментарі Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Так Єнін відреагував на повідомлення про те, що в Ірані відповідальним за збиття літака назвали оператора ракетної системи.

"Українська сторона не отримувала жодних офіційних повідомлень із боку іранської сторони щодо причин збиття українського літака над небом Тегерану. Крім того, скажу, що, згідно Чиказької і Монреальської конвенції, країна, на території якої відбулася катастрофа, зобов’язана забезпечити невідкладне, об’єктивне, неупереджене розслідування причин як на технічному рівні, так і провести відповідне кримінальне розслідування. І ми не зупинемось, поки не будемо знати, що справедливість відновлено, що виннних притягнуто до кримінальної відповідальності, поки ми не отримали гаратій від іранської сторони, що зазначені інциденти неможливі надалі, поки сім’ї загиблих, авіакомпанія та держава Україна не отримали компенсацій", – сказав Єнін.

Читайте також: Якщо домовитися з Іраном не вийде, то ми підемо шляхом колективного переслідування всюди, де можливо, - Кулеба

За словами заступника міністра закордонних справ, міжнародно-правова відповідальність за збиття лайнера лежить на іранській стороні.

"Наразі ми говоримо про покладання міжнародно-правової відповідальності за вчинений інцидент на іранську сторону, саме тому всі факти мають бути підтверджені відповідними рішеннями суддів, набути законної чинності. Ми як країна, яка є основною потерпілою від зазначеної трагедії, маємо отримати доступ максимальний до всієї інформації розслідування, переконатись у тому, що воно проведено об’єктивно і ґрунтується на неупереджених оцінках відповідних органів влади іранської сторони. Ба більше, цю позицію поділяє не лише Україна, а й всі ініші постраждалі держави", - додав дипломат.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: "Для МАУ поминальні дні цього року неймовірно болючі і сумні", - фільм пам'яті екіпажу рейсу PS752, збитого в Тегерані. ВIДЕО

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

23 травня колишній іранський законодавець Махмуд Садекі з посиланням на отриману відповідь на його запит від міністра оборони Ірану, бригадного генерала Аміра Хатамі заявив, що в катастрофі українського літака на початку січня поблизу Тегерану винен оператор ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню "без отримання дозволу" у сформованих у той час умовах.

Автор: 

Іран (2017) МЗС (4111) Єнін Євген (348) Тегеран (27)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Иран не информировал? Какая разница.. Нужно просто посмотреть аятолле в глаза.
показати весь коментар
24.05.2020 02:10
+9
Это потому что в Украине нет Мид. Спасибо зебилам! Деградация идет гигантскими масштабами.
показати весь коментар
24.05.2020 02:16
+9
Иранцы посмотрели на клоуна-президента и решили особо не заморачиваться.
Виноват даже не оператор ракетной системы,а ракета.Что с нее возьмешь?
показати весь коментар
24.05.2020 02:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пуйло - теж відповідальний.
По продає державам-терористам зброю.
показати весь коментар
24.05.2020 02:06 Відповісти
Монике не 🧐 интересно
показати весь коментар
24.05.2020 08:07 Відповісти
Я думаю что там больше - если даже расчёт был не из паРашных ихтамнетов, то командует ими и команду сбить самолёт отдавал паРашный ихтамнет. Мало того - самолёт умышленно задержали перед вылетом и сбивали с закреплением второй ракетой...

И по ходу не в тему - знает ли кто либо случай за последнее время когда паРашные ПВО сбили военный самолёт - или в Сирии, или в Ливии или хотя бы где то?

Я знаю один - сбитый свой же самолёт радиоэлектронной разведки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-20%D0%9C Ил-20М с уймой высокопоставленных "специалистов".
показати весь коментар
24.05.2020 08:59 Відповісти
Иран не информировал? Какая разница.. Нужно просто посмотреть аятолле в глаза.
показати весь коментар
24.05.2020 02:10 Відповісти
Иранцы посмотрели на клоуна-президента и решили особо не заморачиваться.
Виноват даже не оператор ракетной системы,а ракета.Что с нее возьмешь?
показати весь коментар
24.05.2020 02:17 Відповісти
та то не глаз куда заглядывает зе-ишак...
показати весь коментар
24.05.2020 09:00 Відповісти
Это потому что в Украине нет Мид. Спасибо зебилам! Деградация идет гигантскими масштабами.
показати весь коментар
24.05.2020 02:16 Відповісти
иран = терроризм
показати весь коментар
24.05.2020 04:10 Відповісти
Хто б сумнівався. Іранці почухали бородаті ріпи - خوب ، این همان گنجشک سبز است ... بگذارید او به شیتان ، این دلقک ارزان برود.
показати весь коментар
24.05.2020 04:12 Відповісти
(гугл транслейт смалить... "зелена шмаркля" після перекладу на фарсі та назад перетворилася на "зелений горобець". Втім... теж непогано... )
показати весь коментар
24.05.2020 04:17 Відповісти
Об этом именем всезнающего и всевидящего Великого Аллаха информировал мудрейший мулла с высот тегеранской мечети в своей очереной молитве.
показати весь коментар
24.05.2020 04:35 Відповісти
Просто избирателям Зе! нужно знать, что когда они садятся в самолет, с этого момента их жизнь не стоит ломаного гроша. Вы здобулы! Уроды!
показати весь коментар
24.05.2020 05:32 Відповісти
P.S.: тут в тему буде згадати класичний фільм "Зелене слоненя". Порох вам дав безвіз, підняв армію, підняв зарплатні та пенсії, дав смачний "Рошен" - користуйтеся! Їжте! (Все це, на хвилинку, в умовах козломордої мілітарної інкурсії). Ні, не хочемо шоколадної реальності! Не таке! Обрали "поехавшего" з історіями "одна очешуительнее другой" - про шишку, про молоф'ю, про те, як він десь у морі срав... "из грязи шашки сделаем"... "насрем, мухи на говно слетятся, а мы их убьем"... "говно на вкус как земля"... "кук цапля постою... курлык! курлык! курлык!"
Обрали? Ось вам реальність Зеленого Слоненяти. Коли "поехавший Пахом" обісрався (уф уф уф уф уф) і приносить братішкам "покушать-то" - гівна на тарілці. Ще й сам весь лайном вимазався. Ще й підлогу усю загадючив. І що нам в біса робити? Це наша тарілка, ми з неї жеремо! Всі! А він - "это хлеб! сладкий хлеб!" І тут вже - А-А-ААА!!! А-АА-ААА-АА!!! А-А-А-ААА-АААА-ААА!!!

Иран официально не информировал Украину об ответственных за сбивание самолета МАУ у Тегерана, - Енин - Цензор.НЕТ 6125
показати весь коментар
24.05.2020 07:33 Відповісти
якби ти жив в Україні, то побачив би, яку тільки що брехню написав
показати весь коментар
24.05.2020 07:36 Відповісти
Я в Україні живу. А ти, схоже, в "лелювизоре".
показати весь коментар
24.05.2020 07:39 Відповісти
Тепер розумієте чому я з таким коментатором не розмовляю?
показати весь коментар
24.05.2020 07:41 Відповісти
Так... це "сізіфові борошна" (себто марна справа)...
показати весь коментар
24.05.2020 07:44 Відповісти
Відомо, що на цьому літаку було багато імігрантів і дисидентів іранців. Тому іранська влада мала мотив знищити цей літак та цим же мотивом пояснюється відсутність компенсації.
показати весь коментар
24.05.2020 07:04 Відповісти
показати весь коментар
24.05.2020 07:14 Відповісти
Ответственным за сбитие самолета МАУ под Тегераном является оператор ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня "без получения разрешения" в сложившихся в то время условиях.
Об этом заявил бывший иранский законодатель Махмуд Садеки со ссылкой на полученный ответ на его запрос от министра обороны Ирана, бригадного генерала Амира Хатами о причинах катастрофы самолета.
Садеки сообщил, что направил запрос министру 23 апреля и получил ответ только накануне, передает https://www.radiosvoboda.org/a/news-iran-litak-zbyttia-********/30630515.html Радио Свобода .
По его словам, Хатами сообщил, что оператор ракетной системы обвиняется в том, что, вероятно, он не общался с командным центром, полагаясь на "нечеткую информацию" Министерства обороны, когда принял решение о запуске ракеты.
Махмуд Садеки отметил, что хотел получить от министра обороны Ирана разъяснения причин "отсутствия координации в национальной сети противовоздушной обороны", что привело к пуску двух ракет по украинскому пассажирскому самолету в небе у Тегерана.
4 апреля иранские военные чиновники сообщили, что по делу о сбитии украинского лайнера задержан один человек, который находится под следствием.
6 апреля иранский депутат, член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Хассан Норузи заявил, что за сбитие украинского пассажирского самолета МАУ под Тегераном никого не арестовали, а военные "хорошо выполнили свои обязанности".
Напомним, самолет рейса Тегеран-Киев авиакомпании МАУ разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).
Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.
23 января стало известно, что Иран примет решение по "черным ящикам" самолета МАУ по результатам визита делегации в Украину.
25 января глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что виновный в крушении самолета МАУ вблизи Тегерана находится в тюрьме.
Украина неоднократно обращалась к Ирану с просьбой передать на расшифровку черные ящики, однако пока их не передали.
2 марта на тот момент генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что коммуникации с правоохранительными органами Ирана относительно катастрофы самолета украинской авиакомпании "МАУ" возобновлена, однако из-за эпидемии коронавируса консультации отложили.https://inshe.tv/politics/2020-05-24/532461/
показати весь коментар
24.05.2020 07:16 Відповісти
Махмуд Садекі говорить про помилку одного оператора, хоча той оператор самостійно не міг запустити дві ракети!
показати весь коментар
24.05.2020 07:19 Відповісти
Вопросы постановочного видео волнуют немногих, подавляющая масса жрет, что им подадут на стол. Любят смотреть "кино", что им предоставляет полстолетия NASA, старший брат и другие. Если будет время, посмотрите ветку http://911tm.9bb.ru/viewtopic.php?d=1923&p=25 http://911tm.9bb.ru/viewtopic.php?id=1923&p=25 http:// http://911tm.9bb.ru/viewtopic.php?id=1923&p=25 911tm.9bb.ru/viewtopic.php?id=1923&p=25

Хотя может Вы и в курсе. Хвост виляет собакой - типичный пример.
показати весь коментар
24.05.2020 08:32 Відповісти
Краще напишіть коротко зміст цього посилання
показати весь коментар
24.05.2020 08:42 Відповісти
Если совсем коротко, то то, что показывают СМИ на деле оказывается просто ложью.
показати весь коментар
24.05.2020 08:50 Відповісти
Тут погоджуюся! ЗМІ завжди комусь належать, тому у кожного своя правда. Частково виключенням є соціальні мережі, де люди пишуть лише від себе те, що самі знають і бачили.
показати весь коментар
24.05.2020 08:53 Відповісти
показати весь коментар
24.05.2020 07:25 Відповісти
Енин ! Не сбивание самолёта , а умышленное уничтожение ! Две ракеты комплекса ТОР были выпущены с интервалом 29 сек ! Разумеется что МИДу и Зеленскому не нужна правда , иначе нужно будет объяснить :что обсуждали на встрече в Омане, Зеленский , Патрушев, и глава Стражей революции Ирана перед трагедией с Боингом ?
показати весь коментар
24.05.2020 08:08 Відповісти
Ты раскрыл заговор!!!
показати весь коментар
24.05.2020 08:17 Відповісти
Изначально после катастрофы Боинга розганялась информация , в том числе и Офисом президента, что самолёт по ошибке сбили американцы .А результатом этого был бы разрыв сотрудничества Украины и США .Преступная логика врагов Украину очевидна .
показати весь коментар
24.05.2020 08:35 Відповісти
 
 