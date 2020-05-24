Іран офіційно не інформував Україну про відповідальних за збиття літака МАУ поблизу Тегерану, - Єнін
Українська сторона не отримала жодних офіційних повідомлень від влади Ірану про причини катастрофи "Боїнга" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в січні поточного року.
Про це заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив у коментарі Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
Так Єнін відреагував на повідомлення про те, що в Ірані відповідальним за збиття літака назвали оператора ракетної системи.
"Українська сторона не отримувала жодних офіційних повідомлень із боку іранської сторони щодо причин збиття українського літака над небом Тегерану. Крім того, скажу, що, згідно Чиказької і Монреальської конвенції, країна, на території якої відбулася катастрофа, зобов’язана забезпечити невідкладне, об’єктивне, неупереджене розслідування причин як на технічному рівні, так і провести відповідне кримінальне розслідування. І ми не зупинемось, поки не будемо знати, що справедливість відновлено, що виннних притягнуто до кримінальної відповідальності, поки ми не отримали гаратій від іранської сторони, що зазначені інциденти неможливі надалі, поки сім’ї загиблих, авіакомпанія та держава Україна не отримали компенсацій", – сказав Єнін.
За словами заступника міністра закордонних справ, міжнародно-правова відповідальність за збиття лайнера лежить на іранській стороні.
"Наразі ми говоримо про покладання міжнародно-правової відповідальності за вчинений інцидент на іранську сторону, саме тому всі факти мають бути підтверджені відповідними рішеннями суддів, набути законної чинності. Ми як країна, яка є основною потерпілою від зазначеної трагедії, маємо отримати доступ максимальний до всієї інформації розслідування, переконатись у тому, що воно проведено об’єктивно і ґрунтується на неупереджених оцінках відповідних органів влади іранської сторони. Ба більше, цю позицію поділяє не лише Україна, а й всі ініші постраждалі держави", - додав дипломат.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.
23 травня колишній іранський законодавець Махмуд Садекі з посиланням на отриману відповідь на його запит від міністра оборони Ірану, бригадного генерала Аміра Хатамі заявив, що в катастрофі українського літака на початку січня поблизу Тегерану винен оператор ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню "без отримання дозволу" у сформованих у той час умовах.
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По продає державам-терористам зброю.
И по ходу не в тему - знает ли кто либо случай за последнее время когда паРашные ПВО сбили военный самолёт - или в Сирии, или в Ливии или хотя бы где то?
Я знаю один - сбитый свой же самолёт радиоэлектронной разведки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-20%D0%9C Ил-20М с уймой высокопоставленных "специалистов".
Виноват даже не оператор ракетной системы,а ракета.Что с нее возьмешь?
Обрали? Ось вам реальність Зеленого Слоненяти. Коли "поехавший Пахом" обісрався (уф уф уф уф уф) і приносить братішкам "покушать-то" - гівна на тарілці. Ще й сам весь лайном вимазався. Ще й підлогу усю загадючив. І що нам в біса робити? Це наша тарілка, ми з неї жеремо! Всі! А він - "это хлеб! сладкий хлеб!" І тут вже - А-А-ААА!!! А-АА-ААА-АА!!! А-А-А-ААА-АААА-ААА!!!
Об этом заявил бывший иранский законодатель Махмуд Садеки со ссылкой на полученный ответ на его запрос от министра обороны Ирана, бригадного генерала Амира Хатами о причинах катастрофы самолета.
Садеки сообщил, что направил запрос министру 23 апреля и получил ответ только накануне, передает https://www.radiosvoboda.org/a/news-iran-litak-zbyttia-********/30630515.html Радио Свобода .
По его словам, Хатами сообщил, что оператор ракетной системы обвиняется в том, что, вероятно, он не общался с командным центром, полагаясь на "нечеткую информацию" Министерства обороны, когда принял решение о запуске ракеты.
Махмуд Садеки отметил, что хотел получить от министра обороны Ирана разъяснения причин "отсутствия координации в национальной сети противовоздушной обороны", что привело к пуску двух ракет по украинскому пассажирскому самолету в небе у Тегерана.
4 апреля иранские военные чиновники сообщили, что по делу о сбитии украинского лайнера задержан один человек, который находится под следствием.
6 апреля иранский депутат, член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Хассан Норузи заявил, что за сбитие украинского пассажирского самолета МАУ под Тегераном никого не арестовали, а военные "хорошо выполнили свои обязанности".
Напомним, самолет рейса Тегеран-Киев авиакомпании МАУ разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).
Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.
23 января стало известно, что Иран примет решение по "черным ящикам" самолета МАУ по результатам визита делегации в Украину.
25 января глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что виновный в крушении самолета МАУ вблизи Тегерана находится в тюрьме.
Украина неоднократно обращалась к Ирану с просьбой передать на расшифровку черные ящики, однако пока их не передали.
2 марта на тот момент генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что коммуникации с правоохранительными органами Ирана относительно катастрофы самолета украинской авиакомпании "МАУ" возобновлена, однако из-за эпидемии коронавируса консультации отложили.https://inshe.tv/politics/2020-05-24/532461/
Хотя может Вы и в курсе. Хвост виляет собакой - типичный пример.