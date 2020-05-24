Іран офіційно не інформував Україну про відповідальних за збиття літака МАУ поблизу Тегерану, - Єнін

Українська сторона не отримала жодних офіційних повідомлень від влади Ірану про причини катастрофи "Боїнга" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в січні поточного року.

Про це заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив у коментарі Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Так Єнін відреагував на повідомлення про те, що в Ірані відповідальним за збиття літака назвали оператора ракетної системи.

"Українська сторона не отримувала жодних офіційних повідомлень із боку іранської сторони щодо причин збиття українського літака над небом Тегерану. Крім того, скажу, що, згідно Чиказької і Монреальської конвенції, країна, на території якої відбулася катастрофа, зобов’язана забезпечити невідкладне, об’єктивне, неупереджене розслідування причин як на технічному рівні, так і провести відповідне кримінальне розслідування. І ми не зупинемось, поки не будемо знати, що справедливість відновлено, що виннних притягнуто до кримінальної відповідальності, поки ми не отримали гаратій від іранської сторони, що зазначені інциденти неможливі надалі, поки сім’ї загиблих, авіакомпанія та держава Україна не отримали компенсацій", – сказав Єнін.

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За словами заступника міністра закордонних справ, міжнародно-правова відповідальність за збиття лайнера лежить на іранській стороні.

"Наразі ми говоримо про покладання міжнародно-правової відповідальності за вчинений інцидент на іранську сторону, саме тому всі факти мають бути підтверджені відповідними рішеннями суддів, набути законної чинності. Ми як країна, яка є основною потерпілою від зазначеної трагедії, маємо отримати доступ максимальний до всієї інформації розслідування, переконатись у тому, що воно проведено об’єктивно і ґрунтується на неупереджених оцінках відповідних органів влади іранської сторони. Ба більше, цю позицію поділяє не лише Україна, а й всі ініші постраждалі держави", - додав дипломат.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

23 травня колишній іранський законодавець Махмуд Садекі з посиланням на отриману відповідь на його запит від міністра оборони Ірану, бригадного генерала Аміра Хатамі заявив, що в катастрофі українського літака на початку січня поблизу Тегерану винен оператор ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню "без отримання дозволу" у сформованих у той час умовах.