Зі ЗМІ дізналися, що Порошенко там, і працівники бюро поїхали вручати йому повістку на допит, - заява ДБР про події в музеї Гончара. ВIДЕО

Державне бюро розслідувань виступило з офіційним коментарем із приводу подій у музеї Івана Гончара.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті ДБР.

У повідомленні зазначається: "П'ятого президента України неодноразово повідомляли про виклик на допит у ДБР, але він жодного разу не з'явився.

Із засобів масової інформації стало відомо, що він перебуває в музеї Гончара. З метою вручення повідомлення про виклик на допит і проведення слідчих дій працівники ДБР вирушили до музею Івана Гончара.

Петро Порошенко, дізнавшись про можливий приїзд слідчих ДБР, залишив свою дружину і покинув музей. Саме дружина Порошенка як родич свідка відповідно до вимог КПК України і отримала повістки про виклик на чергові допити.

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Звертаємо увагу, що дії працівників ДБР проводилися відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України.

Водночас адміністрація музею та інші особи перешкоджали проведенню слідчих дій. З огляду на обставини, які відбувалися на території музею, для належного проведення необхідних слідчих дій, задіяно спецпідрозділ Державного бюро розслідувань.

При виконанні обов'язків спецпідрозділу будь-яких заходів фізичного впливу не застосовувалось.

Проведення слідчих дій завершено".

Як нагадує Цензор.НЕТ, 26 травня співробітники ДБР, застосовуючи фізичну силу, зламали двері музею Івана Гончара в Києві, в якому було відкрито виставку картин з приватної колекції Петра і Марини Порошенків.

У ДБР спростовують інформацію про штурм будівлі музею і пояснюють, що здійснюють огляд картин у рамках розслідування кримінального провадження.

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