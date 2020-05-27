53 нардепи на чолі з Тимошенко просять КС визнати неконституційною процедуру, за якою ухвалили "антиКоломойський" закон

53 депутати Верховної Ради на чолі з Юлією Тимошенко подали до Конституційного Суду України подання щодо конституційності закону "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням правами народних депутатів України в ході законодавчої процедури".

Про це повідомила пресслужба КСУ, передає Цензор.НЕТ.

Автори подання вважають, що оспорюваний закон не відповідає низці статей Конституції.

Конституційне подання підписали представники "Батьківщини" та інші депутати, в тому числі Тарас Батенко, Антон Поляков, Анна Скороход, Ольга Василевська-Смаглюк, Ігор Палиця, Ірина Констанкевич, Ярослав Дубневич.

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Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 травня ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

Пізніше позафракційний народний депутат України Антон Поляков, раніше виключений з фракції "Слуга народу", зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про скасування результатів голосування ВР за банківський закон.

Партія "Батьківщина" пообіцяла оскаржити закон у Конституційному суді.

21 травня закон підписав президент України Володимир Зеленський. Міжнародний валютний фонд привітав підписання закону.

22 травня стало відомо, що Україна і МВФ попередньо погодили нову програму на $ 5 млрд.