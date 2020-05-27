53 нардепи на чолі з Тимошенко просять КС визнати неконституційною процедуру, за якою ухвалили "антиКоломойський" закон
53 депутати Верховної Ради на чолі з Юлією Тимошенко подали до Конституційного Суду України подання щодо конституційності закону "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням правами народних депутатів України в ході законодавчої процедури".
Про це повідомила пресслужба КСУ, передає Цензор.НЕТ.
Автори подання вважають, що оспорюваний закон не відповідає низці статей Конституції.
Конституційне подання підписали представники "Батьківщини" та інші депутати, в тому числі Тарас Батенко, Антон Поляков, Анна Скороход, Ольга Василевська-Смаглюк, Ігор Палиця, Ірина Констанкевич, Ярослав Дубневич.
Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 травня ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.
Пізніше позафракційний народний депутат України Антон Поляков, раніше виключений з фракції "Слуга народу", зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про скасування результатів голосування ВР за банківський закон.
Партія "Батьківщина" пообіцяла оскаржити закон у Конституційному суді.
21 травня закон підписав президент України Володимир Зеленський. Міжнародний валютний фонд привітав підписання закону.
22 травня стало відомо, що Україна і МВФ попередньо погодили нову програму на $ 5 млрд.
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ПКК- партія консерв коломойського
ЗЕ сам по себе фигура не самостоятельная и в его команде таких тоже нет.
Рябошапку ЗЕ позиционировал для Трампа, как своего карманного генпрокурора.
Гончарук оказался просто говрящим дебилом.
Рябошапка не захотел сидеть в тюрьме за выполнение противозаконных хотелок ЗЕ.
Давай по новой. Богдан ушел, и зе, который ничего не решал, убрал своих шестерок и поставил шестерек бени и гудка. Так?😷
А вобще связи между Богданом Гончаруком и Рябошапкой никакой нет. Была связь между ЗЕ и Богданом (читай Коломойским). А все эти бибизянки - временный состав, служащий бутафорией во время укрепления влияния и захвата рычагов.
Потом влияние перераспределилось в пользу увеличения доли Ахметова. Так появился Шмыгаль и второй состав.
У ЗЕ не было и нет своей команды. Основным принципом отбора была только видимая преданность. Первый состав КМ - генератор случайных чисел и Гончарук из массовки ток-шоу выпал, как шар в лотерее. Из него премьер, как из говна пуля.
"И это та оценка, которую я постоянно самом деле распространяю абсолютно во всех аудиториях", - добавил Гончарук.
Премьер утверждает, что Зеленский играет решающую роль в деятельности Кабмина. "Для нас, для правительства, он является таким камертоном - клиентом, заказчиком, потому что он на самом деле довольно тонко, по моему мнению, чувствует настроение людей и их потребности. И лично я сверяю с ним правильность решений, которые мы принимаем "
Гончарук вообще понятия не имел, что возглавляет отдельную независимую ветвь власти. Хотя, что касается этого идиота, то вообще трудно сказать, о чем он имел понятие, кроме того, кого он обязан любить...
Чомусь я впевнений, що у МВФ транш ухвалять лише тоді, коли будуть 100% гарантії неможливості банківського закону.
https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b5%d1%84.html#more-104252
Нечем хвастаться, да ?
Ну да, если выступить :
"Я против того, чтобы Коломойский не смог вернуть себе Приватбанк, на который из-за него госбюджет угрохал 6 миллиардов долларов" ,
то на этом баллы у избирателей не наберёшь. Это же надо будет объяснять людям : "Я за это от Бени ничего не получила" . . .
Бабюля, як же так? А зарлата в 5 тис. грн, а зубАжіння та пів вареничка
лягла під Беню. Вірніше, вона давно вже під нім була , але вже ТАК ВІДВЕРТО...
https://www.youtube.com/watch?v=fyqcA_VKt-4
вот так и вскрываются "консервы" )))
На днях несколько американских СМИ сообщили, что против Коломойского в США ведется расследование на предмет отмывания денег.
В частности, речь идет об отмывании путем покупки олигархом отеля на 484 номера в Кливленде с видом за окном на Великие американские озера, а также 21-этажной офисной башни.Начать уголовное дело против Коломойского американские правоохранительные органы решили после того, как один из бывших партнеров олигарха Вадим Шульман начал сотрудничать с ФБР."Шульман обвинил Коломойского в том, что тот размыл его долю в сталеплавильном заводе в США Warren Steel Holdings в штате Огайо, доведя предприятие до банкротства путем выдачи кредитов от своих же фирм".
https://24tv.ua/ru/lovushka-za-kolomojskim-zakryvaetsja-leshhenko-o-rassledovanii_n1350079
Закон про Народовладдя БУДЕ ??? першим ..Закон Про Референдум БУДЕ ? ..Закон про зняття НЕдоторканності з президента суддів БУДЕ ...
..Є .. КРАДІЖКА СвЗемлі України .. Руйнація фінансової Системи держави ...і ..і ..
1. Чому.. гарант Конституції, грубо порушуєте її сам (лобіювання президентом у парламенті всупереч волі народу антиконституційного закону про ринок землі, закону про подвійне громадянство, антиконституційне об'єднання територіальних громад через органи місцевого самоврядування тощо)?
2. Чому... втручаєтесь у діяльність судової гілки влади, наперед заявляючи про результати розслідування резонансних справ (справа Шеремета, справа з плівками Єрмака, справа з плівками Деркача тощо)?
3. Чому ... не відсторонили Андрія Єрмака на час розлідування?
4. Чому ... знаходитесь під зовнішім управлінням, приймаючи під тиском земельний та "антиколомойський" закон в обмін на кредити МВФ...
РЕ-зю-ме .. Українці - КОГО запитуємо .. КОГО ? ...сіоністську БАНДУ злодійського племені ...
.. на ЯКІ ДІЇ-відповіді очікуємо ...
..до Вас Українці ЗАПИТАННЯ - Коли Ви це ПРИПИНЕТЕ ... КОЛИ ? ..