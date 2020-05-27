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53 нардепи на чолі з Тимошенко просять КС визнати неконституційною процедуру, за якою ухвалили "антиКоломойський" закон

53 нардепи на чолі з Тимошенко просять КС визнати неконституційною процедуру, за якою ухвалили

53 депутати Верховної Ради на чолі з Юлією Тимошенко подали до Конституційного Суду України подання щодо конституційності закону "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням правами народних депутатів України в ході законодавчої процедури".

Про це повідомила пресслужба КСУ, передає Цензор.НЕТ.

Автори подання вважають, що оспорюваний закон не відповідає низці статей Конституції.

Конституційне подання підписали представники "Батьківщини" та інші депутати, в тому числі Тарас Батенко, Антон Поляков, Анна Скороход, Ольга Василевська-Смаглюк, Ігор Палиця, Ірина Констанкевич, Ярослав Дубневич.

Читайте: Нардеп "Батьківщини" Власенко пояснив, у чому "антиКоломойський" закон не відповідає Конституції

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 травня ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

Пізніше позафракційний народний депутат України Антон Поляков, раніше виключений з фракції "Слуга народу", зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про скасування результатів голосування ВР за банківський закон.

Партія "Батьківщина" пообіцяла оскаржити закон у Конституційному суді.

21 травня закон підписав президент України Володимир Зеленський. Міжнародний валютний фонд привітав підписання закону.

22 травня стало відомо, що Україна і МВФ попередньо погодили нову програму на $ 5 млрд.

Автор: 

Коломойський (3121) КС (1427) оскарження (44)


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Топ коментарі
+25
В стоимость выборов в 2019 году. Теперь отрабатывают все.
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27.05.2020 16:31
+23
ну вооот! )))) группа коломойши и подсуетится )))
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27.05.2020 16:29
+21
53 нардепа просят КС признать неконституционной процедуру, по которой приняли "антиКоломойский" закон - Цензор.НЕТ 5383
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27.05.2020 16:30
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Правила форума Рада форумчан
ну вооот! )))) группа коломойши и подсуетится )))
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27.05.2020 16:29 Відповісти
таму, що паслідовна ?
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27.05.2020 19:50 Відповісти
патаму шо заинтересована... чемось?
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27.05.2020 20:21 Відповісти
наклеп, вана справжній друг та не стрималась від патурання законів... Хі-Хі!
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27.05.2020 20:28 Відповісти
та ладно..вану.. на мякине не проведешь! (не докажите))))))
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27.05.2020 20:31 Відповісти
.....и во сколько встала Бене такая заява?......
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27.05.2020 16:30 Відповісти
В стоимость выборов в 2019 году. Теперь отрабатывают все.
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27.05.2020 16:31 Відповісти
калашникова на них мало
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27.05.2020 16:30 Відповісти
53 нардепа во главе с Тимошенко

==========================
ПКК- партія консерв коломойського
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27.05.2020 17:13 Відповісти
53 нардепа просят КС признать неконституционной процедуру, по которой приняли "антиКоломойский" закон - Цензор.НЕТ 5383
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27.05.2020 16:30 Відповісти
Забавно. Но пока был Богдан, Правительство было Гончарука и Рябошапко прокурор. Как только его убрали премьер - шестерка гудка, прокурор - бенядиктова. Так что картинка -фуфло
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27.05.2020 17:44 Відповісти
53 нардепи на чолі з Тимошенко просять КС визнати неконституційною процедуру, за якою ухвалили "антиКоломойський" закон - Цензор.НЕТ 9747
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27.05.2020 17:56 Відповісти
Забавно то, что как ни крути, а там будут шестерки кого-то из тех, кто на картинке.
ЗЕ сам по себе фигура не самостоятельная и в его команде таких тоже нет.
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27.05.2020 18:50 Відповісти
Оно дурное, но с непомерными понтами. А такими очень легко манипулировать.
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27.05.2020 19:44 Відповісти
😮 Серьезно? Скажи ка мне а Рябошапка чья шестерка была? И чья шестерка была Гончарук?
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27.05.2020 20:23 Відповісти
Гончарук был шестеркой ЗЕ.
Рябошапку ЗЕ позиционировал для Трампа, как своего карманного генпрокурора.

Гончарук оказался просто говрящим дебилом.
Рябошапка не захотел сидеть в тюрьме за выполнение противозаконных хотелок ЗЕ.
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27.05.2020 20:35 Відповісти
Так ты ж сам сказал что зе ничего не решает? Не? Тогда как же Гончарук и Рябошапка были шестерками Зе?
Давай по новой. Богдан ушел, и зе, который ничего не решал, убрал своих шестерок и поставил шестерек бени и гудка. Так?😷
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27.05.2020 23:01 Відповісти
Примерно так. Только не совсем он поставил.

А вобще связи между Богданом Гончаруком и Рябошапкой никакой нет. Была связь между ЗЕ и Богданом (читай Коломойским). А все эти бибизянки - временный состав, служащий бутафорией во время укрепления влияния и захвата рычагов.
Потом влияние перераспределилось в пользу увеличения доли Ахметова. Так появился Шмыгаль и второй состав.

У ЗЕ не было и нет своей команды. Основным принципом отбора была только видимая преданность. Первый состав КМ - генератор случайных чисел и Гончарук из массовки ток-шоу выпал, как шар в лотерее. Из него премьер, как из говна пуля.
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28.05.2020 01:36 Відповісти
Как считает Гончарук, Зеленский - "президент очень умный". Кроме этого, глава Кабмина говорит, что Зеленский "хороший менеджер и достаточно мудрый человек".
"И это та оценка, которую я постоянно самом деле распространяю абсолютно во всех аудиториях", - добавил Гончарук.
Премьер утверждает, что Зеленский играет решающую роль в деятельности Кабмина. "Для нас, для правительства, он является таким камертоном - клиентом, заказчиком, потому что он на самом деле довольно тонко, по моему мнению, чувствует настроение людей и их потребности. И лично я сверяю с ним правильность решений, которые мы принимаем "


Гончарук вообще понятия не имел, что возглавляет отдельную независимую ветвь власти. Хотя, что касается этого идиота, то вообще трудно сказать, о чем он имел понятие, кроме того, кого он обязан любить...
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27.05.2020 20:40 Відповісти
да при каждом случае всплывает ливер, каждый на своей теме!
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27.05.2020 16:33 Відповісти
бенины пиз..юки
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27.05.2020 16:35 Відповісти
Зеленского вообще нужно судить за измену родине за этот закон. А то звонят ему из Америки и указывают, какие законы принимать, а то они денег не дадут. Это внешнее воздействие. Признаки международной коррупции. Статья за госизмену.
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27.05.2020 16:36 Відповісти
Сейчас любители рузьке-мира и прочие малоросы не разберутся, что вы жестко сарказничаете, и начнут ставить вашему посту "вподобайки".
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27.05.2020 16:56 Відповісти
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27.05.2020 17:13 Відповісти
Почалося! І хто там казав про швидкий транш від МВФ? Чи мо хтось думає, що там сидять дурні і не слідкують за ситуацією з цим законом?

Чомусь я впевнений, що у МВФ транш ухвалять лише тоді, коли будуть 100% гарантії неможливості банківського закону.
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27.05.2020 16:42 Відповісти
*неможливості відміни банківського закону...
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27.05.2020 16:44 Відповісти
Крупнейшими получателями нового рефинансирования Нацбанка стали банки Гонтаревой и Маркаровой.
https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b5%d1%84.html#more-104252
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27.05.2020 16:45 Відповісти
53 нардепи на чолі з Тимошенко просять КС визнати неконституційною процедуру, за якою ухвалили "антиКоломойський" закон - Цензор.НЕТ 6758
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27.05.2020 16:51 Відповісти
Ты же куклу этого жирного кота и выбрало. Чем недовольно? Колбаски за труды не отвалили и обидно? Такова судьба всех резиновых изделий.
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27.05.2020 19:49 Відповісти
А тихонечко так Юля подписала - а где пиар, где гневные интервью ????
Нечем хвастаться, да ?
Ну да, если выступить :
"Я против того, чтобы Коломойский не смог вернуть себе Приватбанк, на который из-за него госбюджет угрохал 6 миллиардов долларов" ,
то на этом баллы у избирателей не наберёшь. Это же надо будет объяснять людям : "Я за это от Бени ничего не получила" . . .
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27.05.2020 17:00 Відповісти
йуля церковна миша, ясно з чиїх подачок живе.Підлі пристосуванці!
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27.05.2020 17:20 Відповісти
ви трішки відстали від новин та ТЮлька вже офіційний доларовий мільйонер... Хоча, ще все по "чужих" кутках никається.
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27.05.2020 22:28 Відповісти
53 нардепи на чолі з Тимошенко просять КС визнати неконституційною процедуру, за якою ухвалили "антиКоломойський" закон - Цензор.НЕТ 2252
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27.05.2020 19:45 Відповісти
Видимо антиукраинская дешевка хапанула у аморального поддонка кучу бабла и не отработала по полнлй, для чего собрала вокруг себя всю продажную сволоту, так как беня поставил эту суку на счетчик.
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27.05.2020 17:07 Відповісти
Кому що, а курці просо. Юльці, бенені бабоси.
Бабюля, як же так? А зарлата в 5 тис. грн, а зубАжіння та пів вареничка
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27.05.2020 17:09 Відповісти
"Тарас Батенко, Антон Поляков, Анна Скороход, Ольга Василевская-Смаглюк, Игорь Палица, Ирина Констанкевич, Ярослав Дубневич" - які знайомі до болі прізвища...
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27.05.2020 17:11 Відповісти
Юлька вже остаточно

лягла під Беню. Вірніше, вона давно вже під нім була , але вже ТАК ВІДВЕРТО...
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27.05.2020 17:12 Відповісти
Ще одна героїня "боротьби" з олігархами. А якже народ? Де будете брати гроші на пенсії? Є варіант - якщо Беня покладе вкрадені 5,5 млрд доларів, то не потрібно будуть і кредити.
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27.05.2020 17:18 Відповісти
Янукович не помилився коли саджав юлю,шкода що не досиділа.
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27.05.2020 17:23 Відповісти
Біда цієї країни що на початку 90-х були створені кримінально олігархічні клани,які за безцінь прихватизували країну ,архітекторами цієї олігархічної модлелі були Кравчук і Кучма.Всі силові органи стоять на захисті олігархату:судди ,МВС,СБУ,прокуратура та інші органи. До речі жоден президент навіть не намагався щось змінити ,а ставав знарядям олігархів.Навіщо Юля захищає олігарха тепер ясно.
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27.05.2020 17:29 Відповісти
Біда в тому, що як було 73% зебидла-какоразніков так і залишилось. Обрали Кравчука замість Чорновола, а тепер питають чому так бідно живуть?
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27.05.2020 18:01 Відповісти
Я вже не кажу про КПУ, що спокійно дерибанила на пару з олігархами країну до 2014-го.
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27.05.2020 18:01 Відповісти
Наймерзенніша істота,найбрехливіша, супер-піарщик--івсе це ця пройдоха. перед кожними виборами найгучніше за всіх кричить про боротьбу з олігархами. а в дійсності вже давно в них є підстилкою в прямому іпереносному слові.По багатьом даним є діючим агентом ФСБ.
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27.05.2020 17:34 Відповісти
АНТИКОЛОМОЙСКИЙ ЗАКОН КРИВО ВЫПИСАН

https://www.youtube.com/watch?v=fyqcA_VKt-4
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27.05.2020 17:36 Відповісти
Сценарий очень прогнозируемый, но почему то я думал, что бабушка Ю и бабушка Бе этот финт провернут после получения первого транша МВФ. НО, похоже, бабушку Бе так прихватили за яйца, что счет пошел на время.
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27.05.2020 17:45 Відповісти
Політична шльондра джЮля відробляє свої 30 серібреників!!! Ця шльондра завжди на підстанції в олігархів!
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27.05.2020 18:17 Відповісти
.. СВИНОРИЛИЙ згинь в паРашу .. тут тобі НЕ мордор .. УЩУЧИЛ .. ГНИДА
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27.05.2020 18:35 Відповісти
Это все что надо знать о честной и неподкупной Юлии Тимошенко.
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27.05.2020 18:47 Відповісти
десь, з останніми потугами волі до боротьби, налаштовується ерегований СУЛІВАНО.
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27.05.2020 20:00 Відповісти
так баба юля на кормлении у бени??? или у кремля?
вот так и вскрываются "консервы" )))
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27.05.2020 18:49 Відповісти
Сейчас обязательно появится малахольный сулейма,который замечен в изнасиловании девушке в участке,разьяснит без цифр,что все пи**сы-одна юля дартаньян и более всех за Украину.
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27.05.2020 18:53 Відповісти
Как надоела эта старая продажная тварь жулька
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27.05.2020 18:54 Відповісти
ВонЯ свАїх нЄ брАсаіть
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27.05.2020 19:22 Відповісти
Эво як хитро! Не закон, а процедуру! Шкода що кругом одні лохи. "Ми баролись как магли но прадажный канституционный суд прапустил закон в котором аж 100500 нарушений канституции!!!"
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27.05.2020 19:30 Відповісти
А щоб цю шльондру брехливу коронавірус взяв
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27.05.2020 20:04 Відповісти
Баба Юля не может не показать свое гнилое нутро)))
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27.05.2020 20:07 Відповісти
А в американском суде Тимошенко так же за Беню подпишется,или слиняет как и с Лазаренко?

На днях несколько американских СМИ сообщили, что против Коломойского в США ведется расследование на предмет отмывания денег.
В частности, речь идет об отмывании путем покупки олигархом отеля на 484 номера в Кливленде с видом за окном на Великие американские озера, а также 21-этажной офисной башни.Начать уголовное дело против Коломойского американские правоохранительные органы решили после того, как один из бывших партнеров олигарха Вадим Шульман начал сотрудничать с ФБР."Шульман обвинил Коломойского в том, что тот размыл его долю в сталеплавильном заводе в США Warren Steel Holdings в штате Огайо, доведя предприятие до банкротства путем выдачи кредитов от своих же фирм".
https://24tv.ua/ru/lovushka-za-kolomojskim-zakryvaetsja-leshhenko-o-rassledovanii_n1350079
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27.05.2020 20:09 Відповісти
ШАНОВНІ українці - В ІГНОР парашне + сіоністське ТРОЛЕ- бидло .. воно ТІЛЬКИ гавкати може .. .. в Україні є Сили Партії які виражають ІНТЕРЕСИ Українців ..ЗБЕРЕЖЕННЯ України її СвЗемлі ресурсів для Наших Дітей та Онуків .. ГЕТЬ банду злодійського племені від ВЛАДИ в Україні ..
Закон про Народовладдя БУДЕ ??? першим ..Закон Про Референдум БУДЕ ? ..Закон про зняття НЕдоторканності з президента суддів БУДЕ ...
..Є .. КРАДІЖКА СвЗемлі України .. Руйнація фінансової Системи держави ...і ..і ..
1. Чому.. гарант Конституції, грубо порушуєте її сам (лобіювання президентом у парламенті всупереч волі народу антиконституційного закону про ринок землі, закону про подвійне громадянство, антиконституційне об'єднання територіальних громад через органи місцевого самоврядування тощо)?
2. Чому... втручаєтесь у діяльність судової гілки влади, наперед заявляючи про результати розслідування резонансних справ (справа Шеремета, справа з плівками Єрмака, справа з плівками Деркача тощо)?
3. Чому ... не відсторонили Андрія Єрмака на час розлідування?
4. Чому ... знаходитесь під зовнішім управлінням, приймаючи під тиском земельний та "антиколомойський" закон в обмін на кредити МВФ...
РЕ-зю-ме .. Українці - КОГО запитуємо .. КОГО ? ...сіоністську БАНДУ злодійського племені ...
.. на ЯКІ ДІЇ-відповіді очікуємо ...
..до Вас Українці ЗАПИТАННЯ - Коли Ви це ПРИПИНЕТЕ ... КОЛИ ? ..
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27.05.2020 20:25 Відповісти
Пора тЮльку на консерви відправляти
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27.05.2020 21:12 Відповісти
А що нам на це скаже придуркувате вОнятко суліма?
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27.05.2020 22:20 Відповісти
Вона цяця,воны кака. Напрягает,что стал к более молодым девушкам присматриваться,к Зеркаль,например. В его излечение давно не верю,необучаемое совсем,но не хотелось бы,что бы зеркаль еще замазал своими грязными руками и пустой головой.
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28.05.2020 01:22 Відповісти
А земельный кодекс Юльке уже не интересен?! Беня заказал "антиколомойский"!
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27.05.2020 23:26 Відповісти
53 нардепи на чолі з Тимошенко просять КС визнати неконституційною процедуру, за якою ухвалили "антиКоломойський" закон - Цензор.НЕТ 3243
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30.05.2020 00:55 Відповісти
 
 