Зеленський наполягає на призначенні ексрегіонала, ректора Чернігівського університету Шкарлета на посаду міністра освіти, - нардепка від "Голосу" Совсун

Народна депутатка від фракції "Голос" Інна Совсун каже, що президент Володимир Зеленський наполягає на призначенні колишнього регіонала, ректора Чернігівського технологічного університету Сергія Шкарлета.

Про це вона розповіла в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.

За її словами, президенту рекомендували Шкарлета на зустрічі з ректорами українських університетів.

"Я точно знаю, що на ньому наполягає президент Зеленський. Інших кандидатів серйозних немає. Це єдина людина, яка приходила на комітет у статусі кандидата на посаду міністра освіти", - розповіла Совсун.

Нардепка розповіла, що на засіданні комітету з питань освіти Шкарлет спочатку заперечував, що був членом "Партії Регіонів".

Читайте: Шкарлет на засіданні комітету ВР розповів, чому претендує на посаду глави МОН: Я - четверте покоління освітян і тому йду в міністри

"Йому показали інформацію з відкритих джерел, що підтверджує, що він був членом "Партії Регіонів" у Чернігівській обласній раді - тоді він сказав "ну так, але ви розумієте, така ситуація була в той час: якщо ти ректор - не міг не бути членом "Партії Регіонів"", - розповіла Совсун.

"Відповіді, які ми чули - відверто не витримували ніякої критики. На питання про те, чому ви хочете бути міністром освіти, що вас привело - він відповів: Ну ви розумієте, я з сім'ї педагогів, я - четверте покоління педагогів і тому хочу бути міністром освіти", - додала нардеп. За словами Совсун - це було єдине пояснення його мотивації.

"На питання, що стосуються вищої освіти - він трохи відповідав, але здебільшого, виходячи з досвіду власного університету, а не з боку розуміння системи в цілому. А далі на питання по дошкільній освіті та школі - дуже слабкі відповіді", - розповіла нардепка . Совсун розповіла, що комітет не ухвалював жодних рішень з приводу цього кандидата, а думки щодо нього розділилися. "Я не бачила захоплення в очах депутатів партії "Слуга народу", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидатуру прихильника Партії регіонів Шкарлета на місце глави Міносвіти просувають ректори, які прагнуть скасувати низку незручних реформ, - ексміністр Новосад

Нагадаємо, 3 червня комітет Верховної Ради провів співбесіду з ректором Чернігівського національного технологічного університету Сергієм Шкарлетом, який претендує на посаду міністра освіти і науки.

Верховна Рада планує розглянути питання призначення міністра освіти на наступному пленарному тижні.