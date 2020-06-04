Зеленський наполягає на призначенні ексрегіонала, ректора Чернігівського університету Шкарлета на посаду міністра освіти, - нардепка від "Голосу" Совсун
Народна депутатка від фракції "Голос" Інна Совсун каже, що президент Володимир Зеленський наполягає на призначенні колишнього регіонала, ректора Чернігівського технологічного університету Сергія Шкарлета.
Про це вона розповіла в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.
За її словами, президенту рекомендували Шкарлета на зустрічі з ректорами українських університетів.
"Я точно знаю, що на ньому наполягає президент Зеленський. Інших кандидатів серйозних немає. Це єдина людина, яка приходила на комітет у статусі кандидата на посаду міністра освіти", - розповіла Совсун.
Нардепка розповіла, що на засіданні комітету з питань освіти Шкарлет спочатку заперечував, що був членом "Партії Регіонів".
"Йому показали інформацію з відкритих джерел, що підтверджує, що він був членом "Партії Регіонів" у Чернігівській обласній раді - тоді він сказав "ну так, але ви розумієте, така ситуація була в той час: якщо ти ректор - не міг не бути членом "Партії Регіонів"", - розповіла Совсун.
"Відповіді, які ми чули - відверто не витримували ніякої критики. На питання про те, чому ви хочете бути міністром освіти, що вас привело - він відповів: Ну ви розумієте, я з сім'ї педагогів, я - четверте покоління педагогів і тому хочу бути міністром освіти", - додала нардеп. За словами Совсун - це було єдине пояснення його мотивації.
"На питання, що стосуються вищої освіти - він трохи відповідав, але здебільшого, виходячи з досвіду власного університету, а не з боку розуміння системи в цілому. А далі на питання по дошкільній освіті та школі - дуже слабкі відповіді", - розповіла нардепка . Совсун розповіла, що комітет не ухвалював жодних рішень з приводу цього кандидата, а думки щодо нього розділилися. "Я не бачила захоплення в очах депутатів партії "Слуга народу", - додала вона.
Нагадаємо, 3 червня комітет Верховної Ради провів співбесіду з ректором Чернігівського національного технологічного університету Сергієм Шкарлетом, який претендує на посаду міністра освіти і науки.
Верховна Рада планує розглянути питання призначення міністра освіти на наступному пленарному тижні.
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или ты можешь назвать такой день ?
Конкретный день назови !!!
нахрена ты мне ссылки тычешь, которые не умеешь по своей тупости вставлять ?
Сплутати спробу затримати олігарха з метою щось втолкувати йому (чи випросити) з ніби-то його підтримкою... Взагалі-то Порошенко з молодості не п'є, лише чуть-чуть, бо діабет має.
То есть ты не можешь назвать конкретный день, когда Порошенко был в Партии Регионов или тот день, когда он работал кондитером ?
"Поясняя свое появление на Майдане Незалежности в новогоднюю ночь, он сообщил, что его настойчиво приглашал поздравить киевлян от имени действующей власти мэр столицы Александр Омельченко. "Вот и вся проза. Не стоит придавать этому какое-то политическое значение. Кроме того, и.о. премьер-министра может появиться там, где он считает нужным", - подчеркнул Азаров" - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2005/01/5/4384567/
Не буде більше "Кіборгів" а сплошні свати та скаженні весілля.
І засилля руснявого як власного говна так і запоребрикового.
- Народну програму Партії регіонів писали представники усіх міст і районів області. Вона стане основою для діяльності депутатів від Партії регіонів на наступні чотири роки. Програма дуже широка і стосується інтересів усіх без виключення соціальних груп - від студентів до пенсіонерів, кожного конкретного населеного пункту. Ось лише кілька ключових проектів: виконання програми «У кожне село області - питну воду», завершення повної газифікації населених пунктів, будівництво заводів з переробки й утилізації сміття і твердих побутових відходів.
И шо кулачонками по столу стучит и ночками сучит?
В чьи обязанности входит подача кандидатуры министра образования? Нелох не в курсе?
кстати, при Пете ему дали орден "за Заслуги", может опытный человек, как никак тоже профессор
Регионалы никуда не исчезали. Они сначала, в 2014 году шли на выборы вместе с Порошенко и его партией, потом, в 2019 перешли в "слуги". Они конъюнктурщики. Когда нужно, будут рассказывать о любви к расеи и ходить с триколором, а когда ситуация сменилась ходят в вышиванках и рассказывают о патриотизме.
1965-
1991
Чернігівський філіал КПІ розвивається як вищий технічний навчальний заклад, що забезпечує потреби регіону у висококваліфікованих інженерних кадрах.
Директори: кандидат технічних наук, доцент П.О. Руденко (1982 - 1986), доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України О.І. Денисов (1986 - 2009).
1991
Чернігівський філіал КПІ стає самостійним вищим навчальним закладом як Чернігівський технологічний інститут.
1999
Чернігівський технологічний інститут отримує найвищий статус освітянської кваліфікації і стає Чернігівським державним технологічним університетом.
2010
З 2010 р. університет очолює доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України С.М. Шкарлет.
2011
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 року № 707 до складу ЧДТУ входить Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці (з 1969 р. - єдиний в Україні навчальний заклад, який готував фахівців для системи соціального захисту населення).
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Зеленский настаивает на назначении экс-регионала, ректора Черниговского университета Шкарлета на должность министра образования/ Ну естественно ! ватник, проходимец-плагиатор, бабник - как раз.
Получили.
Посмотрим, как в учебниках истории через год Майдан будут называть антиконституционным переворотом, а агрессию России - гражданской войной. И, заметьте, что половина из вас, если не больше, будут считаться фашистами, соответственно с вами будут и обращаться, как это принято в "русском мире".