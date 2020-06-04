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Новини
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Зеленський наполягає на призначенні ексрегіонала, ректора Чернігівського університету Шкарлета на посаду міністра освіти, - нардепка від "Голосу" Совсун

Зеленський наполягає на призначенні ексрегіонала, ректора Чернігівського університету Шкарлета на посаду міністра освіти, - нардепка від

Народна депутатка від фракції "Голос" Інна Совсун каже, що президент Володимир Зеленський наполягає на призначенні колишнього регіонала, ректора Чернігівського технологічного університету Сергія Шкарлета.

Про це вона розповіла в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.

За її словами, президенту рекомендували Шкарлета на зустрічі з ректорами українських університетів.

"Я точно знаю, що на ньому наполягає президент Зеленський. Інших кандидатів серйозних немає. Це єдина людина, яка приходила на комітет у статусі кандидата на посаду міністра освіти", - розповіла Совсун.

Нардепка розповіла, що на засіданні комітету з питань освіти Шкарлет спочатку заперечував, що був членом "Партії Регіонів".

Читайте: Шкарлет на засіданні комітету ВР розповів, чому претендує на посаду глави МОН: Я - четверте покоління освітян і тому йду в міністри

"Йому показали інформацію з відкритих джерел, що підтверджує, що він був членом "Партії Регіонів" у Чернігівській обласній раді - тоді він сказав "ну так, але ви розумієте, така ситуація була в той час: якщо ти ректор - не міг не бути членом "Партії Регіонів"", - розповіла Совсун.

"Відповіді, які ми чули - відверто не витримували ніякої критики. На питання про те, чому ви хочете бути міністром освіти, що вас привело - він відповів: Ну ви розумієте, я з сім'ї педагогів, я - четверте покоління педагогів і тому хочу бути міністром освіти", - додала нардеп. За словами Совсун - це було єдине пояснення його мотивації.

"На питання, що стосуються вищої освіти - він трохи відповідав, але здебільшого, виходячи з досвіду власного університету, а не з боку розуміння системи в цілому. А далі на питання по дошкільній освіті та школі - дуже слабкі відповіді", - розповіла нардепка . Совсун розповіла, що комітет не ухвалював жодних рішень з приводу цього кандидата, а думки щодо нього розділилися. "Я не бачила захоплення в очах депутатів партії "Слуга народу", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидатуру прихильника Партії регіонів Шкарлета на місце глави Міносвіти просувають ректори, які прагнуть скасувати низку незручних реформ, - ексміністр Новосад

Нагадаємо, 3 червня комітет Верховної Ради провів співбесіду з ректором Чернігівського національного технологічного університету Сергієм Шкарлетом, який претендує на посаду міністра освіти і науки.

Верховна Рада планує розглянути питання призначення міністра освіти на наступному пленарному тижні.

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) призначення (2275) Міносвіти (1411) Совсун (51) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+19
Очередное дно пробито. ЗЕбил-малоросс, в который раз подтвердил свою антиукраинскую сущность
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04.06.2020 13:09
+18
Рада обрала міністра культури та інформаційної політики України.

Зеленский настаивает на назначении экс-регионала, ректора Черниговского университета Шкарлета на должность министра образования, - нардеп от "Голоса" Совсун - Цензор.НЕТ 878

Не буде більше "Кіборгів" а сплошні свати та скаженні весілля.
І засилля руснявого як власного говна так і запоребрикового.
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04.06.2020 13:10
+16
Бувших ригів не буває.
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04.06.2020 13:10
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Правила форума Рада форумчан
новоє ліцо, йпт
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04.06.2020 13:08 Відповісти
Щоб зазебілити що недозазебілено
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04.06.2020 13:09 Відповісти
Очередное дно пробито. ЗЕбил-малоросс, в который раз подтвердил свою антиукраинскую сущность
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04.06.2020 13:09 Відповісти
Бувших ригів не буває.
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04.06.2020 13:10 Відповісти
Кондитер об этом знает?
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04.06.2020 13:14 Відповісти
если ты о Порошенко, то он ни дня не был рыгом и ни дня не был кондитером.

или ты можешь назвать такой день ?
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04.06.2020 13:18 Відповісти
я говорю, ты назови конкретный день.
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04.06.2020 13:33 Відповісти
Ты тупой ? !!!!!

Конкретный день назови !!!
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04.06.2020 14:21 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2
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04.06.2020 13:32 Відповісти
назови конкретный день.

нахрена ты мне ссылки тычешь, которые не умеешь по своей тупости вставлять ?
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04.06.2020 13:34 Відповісти
о, та це ж Кіля Азіров! а кого це він підтрумує, серед білого дня нализалося - ледве ноги пересуває ?!
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04.06.2020 14:09 Відповісти
сліпотина?
Сплутати спробу затримати олігарха з метою щось втолкувати йому (чи випросити) з ніби-то його підтримкою... Взагалі-то Порошенко з молодості не п'є, лише чуть-чуть, бо діабет має.
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04.06.2020 14:24 Відповісти
Кстати, именно Петр Порошенко в 2004 году...

То есть ты не можешь назвать конкретный день, когда Порошенко был в Партии Регионов или тот день, когда он работал кондитером ?
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04.06.2020 14:22 Відповісти
знову брехня.
"Поясняя свое появление на Майдане Незалежности в новогоднюю ночь, он сообщил, что его настойчиво приглашал поздравить киевлян от имени действующей власти мэр столицы Александр Омельченко. "Вот и вся проза. Не стоит придавать этому какое-то политическое значение. Кроме того, и.о. премьер-министра может появиться там, где он считает нужным", - подчеркнул Азаров" - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2005/01/5/4384567/
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04.06.2020 14:26 Відповісти
Давайте сразу Кивалова.
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04.06.2020 13:10 Відповісти
Дєніска Єрмак сказав, що ето понятний пацан...
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04.06.2020 13:10 Відповісти
Рада обрала міністра культури та інформаційної політики України.

Зеленский настаивает на назначении экс-регионала, ректора Черниговского университета Шкарлета на должность министра образования, - нардеп от "Голоса" Совсун - Цензор.НЕТ 878

Не буде більше "Кіборгів" а сплошні свати та скаженні весілля.
І засилля руснявого як власного говна так і запоребрикового.
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04.06.2020 13:10 Відповісти
зеля , зеля ...
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04.06.2020 13:11 Відповісти
А табачник шо зайнятий?
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04.06.2020 13:13 Відповісти
Так,на весіллі на баяні грає.
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04.06.2020 13:20 Відповісти
Конечно, политической проституткой управлять легче.
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04.06.2020 13:13 Відповісти
http://svoboda.fm/economic/region/208058.html?fbclid=IwAR1CPvR73NI6vNcYOB7e2rgNDwTyXUX1i2Ali_cvkfKY1UnLkWUnsdNtfqk Ви йдете в депутати обласної ради від Партії регіонів…- Політичні орієнтири я обрав ще у 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича. Не змінив своїх переконань навіть тоді, , коли довелося відчути на собі певний тиск тодішньої правлячої партії, яка наполегливо пропонувала отримати її партквиток. Я повністю поділяю погляди і принципи Партії регіонів. Впевнений, разом з Президентом ми вибудуємо міцну вертикаль влади, яка займатиметься ділом і досягне значних результатів. Ми збудуємо нову Чернігівщину!- Саме так і називається програма обласної організації Партії регіонів. А які конкретні заходи Ви плануєте?

- Народну програму Партії регіонів писали представники усіх міст і районів області. Вона стане основою для діяльності депутатів від Партії регіонів на наступні чотири роки. Програма дуже широка і стосується інтересів усіх без виключення соціальних груп - від студентів до пенсіонерів, кожного конкретного населеного пункту. Ось лише кілька ключових проектів: виконання програми «У кожне село області - питну воду», завершення повної газифікації населених пунктів, будівництво заводів з переробки й утилізації сміття і твердих побутових відходів.
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04.06.2020 13:13 Відповісти
та давай уже табачника !**** там
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04.06.2020 13:13 Відповісти
Що регіонал, що з могилянської дебільні - одне і те саме. Корупція, пропаганда ********** в школах, некомпетентність, англо/москво-фільство тощо.
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04.06.2020 13:14 Відповісти
Ура, зелебобики продолжают дело отРЫГАЛОВ!!!
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04.06.2020 13:14 Відповісти
"Зеленский настаивает"

И шо кулачонками по столу стучит и ночками сучит?
В чьи обязанности входит подача кандидатуры министра образования? Нелох не в курсе?
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04.06.2020 13:14 Відповісти
ну і.....народився https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 19 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1972 1972 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4 Коканд , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Узбекистан
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04.06.2020 13:15 Відповісти
А може воно, нарешті, Конституцію України почитає й припинить пхати свого носа у не свої справи?
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04.06.2020 13:16 Відповісти
Оно не нос сует. Привычка
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04.06.2020 13:17 Відповісти
"- Почему вы стали полицаем в немецкой оккупации? - Ну вы знаете, время было такое..."
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04.06.2020 13:16 Відповісти
Да отстаньте от Сереги, тогда все рыгам немножко с...ли. Он на полшишки только
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04.06.2020 13:17 Відповісти
после регионов он в БПП перешел, так что он уже екс от БПП
кстати, при Пете ему дали орден "за Заслуги", может опытный человек, как никак тоже профессор
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04.06.2020 13:19 Відповісти
Ну так если окружение Порошенко - рыги и барыги, зачем тогда Зеленский ставит их на государственные посады? Или опять Порох виноват?
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04.06.2020 13:27 Відповісти
Он не только экс регионал. Он еще и экс от БПП (Блока Петра Порошенко), от БПП он тоже баллотировался, пол партии БПП были экс регионалы, конечно в вышиванках, и рассказывали и рассказывают, как нужно быть патриотом).
Регионалы никуда не исчезали. Они сначала, в 2014 году шли на выборы вместе с Порошенко и его партией, потом, в 2019 перешли в "слуги". Они конъюнктурщики. Когда нужно, будут рассказывать о любви к расеи и ходить с триколором, а когда ситуация сменилась ходят в вышиванках и рассказывают о патриотизме.
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04.06.2020 13:26 Відповісти
новые ******!
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04.06.2020 13:48 Відповісти
Новає ліцо по ЗЄлєнскі.
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04.06.2020 13:50 Відповісти
Снова Зеленский хочет поставить какого-то придурка на ответственнейшую должность. Я это давно заметил, что Зеленский умных и образованных людей не любит. Но тогда кто еще сможет развивать нашу страну?
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04.06.2020 13:59 Відповісти
Дик яму ж таваріщ Путєн пріказал!
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04.06.2020 14:02 Відповісти
Народ, скільки раз потрібно повторити, що ЗЕ-клован і слуги уродів - плоть від плоті оди з чотирьох крупних уламків розколотих в 2014-му овощних ригів?
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04.06.2020 14:14 Відповісти
Да пусть назначают. Через месяц переизберут. Не в первой. В этом плане у "зеленых" четко отлаженная система.Кто то искал философский камень,кто то вечный двигатель, а Зе , весь свой " гарантийный срок " будет искать идеальное правительство, да еще, чтобы без мышей.))
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04.06.2020 14:25 Відповісти
У нас эксрегионал 5 лет президентом был. Не вижу возмущений.
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04.06.2020 14:27 Відповісти
Дивная кадейка, почитайте!

1965-
1991
Чернігівський філіал КПІ розвивається як вищий технічний навчальний заклад, що забезпечує потреби регіону у висококваліфікованих інженерних кадрах.
Директори: кандидат технічних наук, доцент П.О. Руденко (1982 - 1986), доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України О.І. Денисов (1986 - 2009).
1991
Чернігівський філіал КПІ стає самостійним вищим навчальним закладом як Чернігівський технологічний інститут.
1999
Чернігівський технологічний інститут отримує найвищий статус освітянської кваліфікації і стає Чернігівським державним технологічним університетом.
2010
З 2010 р. університет очолює доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України С.М. Шкарлет.
2011
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 року № 707 до складу ЧДТУ входить Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці (з 1969 р. - єдиний в Україні навчальний заклад, який готував фахівців для системи соціального захисту населення).
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04.06.2020 14:59 Відповісти
Отож..статус политеха изменили, угробив институт. Жульничество чистейшей воды.
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04.06.2020 19:41 Відповісти
Надо проводить импичмент. Замена министров каждый квартал ничего не даст стране.
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04.06.2020 15:06 Відповісти
Нельзя своё будущее доверять чертям из ПР. Тем самым Зеленский приобретает на свою жопу геморой от которого он же и пострадает. ПР должна быть люстрирована и роспущена, особо яркие её личности должны освоить парашу. Война в Украине и два Майдана - это их рук дело. ПРедателей к стенке.
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04.06.2020 15:23 Відповісти
цей претиндент був в бпп.читайте уважно.люструємо всіх,хто був в бпп?
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04.06.2020 16:03 Відповісти
а чому вона не згадує,що він був в бпп?і звідки знає,що у зеленського в голові?звикли ляпати язиками
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04.06.2020 16:02 Відповісти
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https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

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Зеленский настаивает на назначении экс-регионала, ректора Черниговского университета Шкарлета на должность министра образования/ Ну естественно ! ватник, проходимец-плагиатор, бабник - как раз.
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04.06.2020 16:40 Відповісти
Нічого, будемо плакатікі з цими "новими ліцами" використовувати замість мішеней.
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04.06.2020 18:33 Відповісти
У нас уже был один недобитый, жидяра -министр образования из партии регионов, ворюга Табачник, разворовал всю систему МОН, деньги перевёл в офшоры и сегодня прекрасно себе живёт в Израиле!! Долой проходимцев В МОН, из партии регионов!!!
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04.06.2020 19:03 Відповісти
Если президент - проходимец, то кто по вашему должен входить в его команду?
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04.06.2020 19:29 Відповісти
Ну что, сторонники Зеленского, получили вместо "новых лиц" старые рыговские морды?
Получили.
Посмотрим, как в учебниках истории через год Майдан будут называть антиконституционным переворотом, а агрессию России - гражданской войной. И, заметьте, что половина из вас, если не больше, будут считаться фашистами, соответственно с вами будут и обращаться, как это принято в "русском мире".
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04.06.2020 19:28 Відповісти
Це не університет, а ПТУ...кажу з повною відповідальністю! Там хабарі і корупція на 1 місці!! СОРОМ, ЩО міністром буде 0!! Правда вже один 0 є!
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04.06.2020 19:50 Відповісти
 
 