Зґвалтованій поліцейськими з Кагарлика жінці досі не надали охорону, - адвокатка

26-річній жінці, яку, за версією слідства, зґвалтували у відділенні двоє поліцейських з Кагарлика, досі не надали державну охорону.

Про це розповіла її адвокатка Злата Симоненко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

"До сьогодні їй не надано фізичний захист", - каже адвокатка.

За словами Симоненко, з відповідним зверненням вже зверталися в Нацполіцію.

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Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.