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Новини
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Зґвалтованій поліцейськими з Кагарлика жінці досі не надали охорону, - адвокатка

Зґвалтованій поліцейськими з Кагарлика жінці досі не надали охорону, - адвокатка

26-річній жінці, яку, за версією слідства, зґвалтували у відділенні двоє поліцейських з Кагарлика, досі не надали державну охорону.

Про це розповіла її адвокатка Злата Симоненко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

"До сьогодні їй не надано фізичний захист", - каже адвокатка.

За словами Симоненко, з відповідним зверненням вже зверталися в Нацполіцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейських, підозрюваних у зґвалтуванні в Кагарлику, залишили під вартою

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.

Автор: 

зґвалтування (385) Київська область (4025) охорона (340)


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Топ коментарі
+17
она ж не портнов... той суке так сразу... только осмелилась приползти в Украину....
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22.06.2020 17:20
+7
Изнасилованной полицейскими из Кагарлыка женщине до сих пор не предоставили охрану, - адвокат

Может, ну его нахер в этой стране? У нас в государственной охране граждане что, чем-то принципиально от мусоров отличаются?
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22.06.2020 17:19
+7
Изнасилованной полицейскими из Кагарлыка женщине до сих пор не предоставили охрану, - адвокат - Цензор.НЕТ 3402
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22.06.2020 17:32
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Авакову не до цього...
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22.06.2020 17:17 Відповісти
Її продовжують гвалтувати?
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22.06.2020 17:18 Відповісти
это шоб в следующий раз не вздумали на ментов доносить
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22.06.2020 17:19 Відповісти
Изнасилованной полицейскими из Кагарлыка женщине до сих пор не предоставили охрану, - адвокат

Может, ну его нахер в этой стране? У нас в государственной охране граждане что, чем-то принципиально от мусоров отличаются?
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22.06.2020 17:19 Відповісти
она ж не портнов... той суке так сразу... только осмелилась приползти в Украину....
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22.06.2020 17:20 Відповісти
Пропоную встановити відділ у Кагарлиці і завезти туди голубка Портнова, бажано в жиночому вбранні, бо попрезгують с козлятиною
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22.06.2020 17:25 Відповісти
а шо там захищати? Вареник вже випатрошили - їй тірять нєчєго
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22.06.2020 17:26 Відповісти
Дурак ты и не лечишься, да вообщем это не излечимо...
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22.06.2020 17:38 Відповісти
Изнасилованной полицейскими из Кагарлыка женщине до сих пор не предоставили охрану, - адвокат - Цензор.НЕТ 3402
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22.06.2020 17:32 Відповісти
Він в самоізоляції чекає осені, а потім з Пуйлом будуть Україну ділити.
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22.06.2020 20:08 Відповісти
А за чем ей охрана? С ней уже ничего худшего не смогут сделать.
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22.06.2020 17:36 Відповісти
Идиот ты, или просто прикидываешься???
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22.06.2020 17:41 Відповісти
В тебе напевно фантазія яскрава якщо ти знаєш що б ти з нею ще гіршого зробити міг
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23.06.2020 09:01 Відповісти
Та хто на неї вже полізе після мєнтов...
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22.06.2020 19:59 Відповісти
Ага. Їх постав охороняти, знову згвалтують.
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22.06.2020 17:40 Відповісти
ну это же не портнову/киве/и прочик прокацапским мразям охрану давать...
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22.06.2020 17:55 Відповісти
а нафига ей охрана?
или все менты ночами теперь не спят - мечтают профуру "изнасиловать"?..
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22.06.2020 17:59 Відповісти
А нафига ей охрана? Нафиг она кому нужна?
Если столько шума - значит брехню эта шалава мутит...
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22.06.2020 17:57 Відповісти
Мусора щас подадут встречный иск, шо это она их изнасиловала, и казённый противогаз своей кровью испортила.
Так её ещё и закроют.
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22.06.2020 17:58 Відповісти
От зелебенське їздить кортежом із 12- ти машинок, а просто людину як не згвалтують то скалічать!
Аваківське НКВС в дії, або ГЕСТАПО часів Рейху!
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22.06.2020 18:23 Відповісти
Стерненко тоже не дали после 2 покушения!
Пусть теперь баба с собой нож носит!
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22.06.2020 18:42 Відповісти
По тв показували, що тепер модно в наручниках і протигазі...
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22.06.2020 20:03 Відповісти
Охрана из полицейских? Ее психика может такого не выдержать. Тут надо более тонкий подход.
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22.06.2020 21:22 Відповісти
ну а на скільки часу охорону?
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22.06.2020 21:44 Відповісти
 
 