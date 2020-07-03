Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід активісту Стерненку. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Київський апеляційний суд розглядає скаргу захисту активіста Сергія Стерненка на рішення обрати йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Сьогодні буде заключний етап судового розгляду. Будуть заслуховувати поручителів. Після цього буде ухвалення судового рішення", - розповів Стерненко, зазначивши, що зареєструвалися понад 100 осіб, які готові взяти Стерненка на поруки.

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Під будівлею суду прихильники активіста проводять акцію на його підтримку.

























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

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У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Суд обрав Стерненко запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екс-лідера Правого сектора в Одесі Сергія Стерненко. Під час нападу на Стерненко Кузнєцов загинув.