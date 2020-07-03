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Новини
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Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід активісту Стерненку. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Київський апеляційний суд розглядає скаргу захисту активіста Сергія Стерненка на рішення обрати йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Сьогодні буде заключний етап судового розгляду. Будуть заслуховувати поручителів. Після цього буде ухвалення судового рішення", - розповів Стерненко, зазначивши, що зареєструвалися понад 100 осіб, які готові взяти Стерненка на поруки.

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Під будівлею суду прихильники активіста проводять акцію на його підтримку.

Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід активісту Стерненку 01
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід активісту Стерненку 02
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід активісту Стерненку 03
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід активісту Стерненку 04
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід активісту Стерненку 05
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід активісту Стерненку 06
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід активісту Стерненку 07
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід активісту Стерненку 08
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід активісту Стерненку 09
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід активісту Стерненку 10
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід активісту Стерненку 11
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід активісту Стерненку 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

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У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Суд обрав Стерненко запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екс-лідера Правого сектора в Одесі Сергія Стерненко. Під час нападу на Стерненко Кузнєцов загинув.

Автор: 

апеляція (502) суд (11698) Стерненко Сергій (393) домашній арешт (197)


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Суки!!! Мене тільки-но впустили в Україну, з третьої години ночі... Я мав там вже бути!
Аваков - чорт !!!
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03.07.2020 11:40 Відповісти
Боротьба за свої справа продовжується . Послідовники совка хочуть реваншу...
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03.07.2020 11:47 Відповісти
· - Бандюги! Может, они с дружеским визитом? Мы ж теперь русиш-американ пхай-пхай!
- Правильно, мы с дружеским визитом. Мир! Дружба! Перестройка! Горбачёв!
- Ой, ё... ! (с)
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03.07.2020 12:34 Відповісти
верните клистроны! Баба да!
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03.07.2020 11:51 Відповісти
Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід активісту Стерненку - Цензор.НЕТ 3228
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03.07.2020 12:04 Відповісти
Активисти понад законом?
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03.07.2020 12:09 Відповісти
говноеды петушария, прозвучала фамилия стерненко. слушай мою команду - гавкать!
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03.07.2020 12:28 Відповісти
 
 