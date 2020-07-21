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Новини Убивство Гандзюк
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Свідок у справі Гандзюк Пилипенко пішов на угоду зі слідством і отримав умовний вирок

Свідок у справі Гандзюк Пилипенко пішов на угоду зі слідством і отримав умовний вирок

Свідок у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк і підозрюваний член херсонської організованої злочинної групи Павло Пилипенко пішов на угоду зі слідством і отримав умовний вирок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Офісу Генерального прокурора на інформаційний запит "Укрінформу".

"За інформацією Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора повідомляємо, що 09.07.2020 Цюрупинським районним судом Херсонської області за згодою з усіма потерпілими затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором та П. (Пилипенком. - Ред.)", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як інформують в Офісі Генпрокурора, Пилипенка вироком суду було визнано винним в активній участі у масових заворушеннях 4 травня 2018 року поблизу будівлі Олешківської РДА Херсонської області, що супроводжувалися насильством над особами, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 294 КК України, та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років зі звільненням від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 роки.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що Пилипенко пішов на угоду зі слідством і отримав умовний вирок.

Зокрема, за даними ЗМІ, Пилипенко отримав 5 років умовно з випробувальним терміном у три роки за масові заворушення біля Олешківської райради у 2018 році, і що таке рішення 9 липня ухвалив Цюрупинський суд Херсонської області.

За даними слідства, Пилипенко входив до злочинної організації Херсонської області, яка під керівництвом фігуранта справи Гандзюк Ігоря Павловського залякувала людей, підпалювала їхнє майно і займалася масовими заворушеннями.

Пилипенко став підозрюваним 20 січня після спецоперації в Херсонській області. Павлу Пилипенку інкримінують створення злочинної організації, масові заворушення і навмисне пошкодження, знищення чужого майна (статті 255, 294, 194 КК). Разом з ним підозри оголосили Сергію Торбіну, Сергію Бразі і членам громадського формування з Нової Каховки "Ніхто крім нас".

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

Правоохоронці 16 червня доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд, де суддя почав розгляд клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. 19 червня суд підтримав обвинувачення і заарештував підозрюваного без права на заставу до 28 липня.

Автор: 

свідок (70) Гандзюк Катерина (549)


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Топ коментарі
+9
Если получил срок, хоть и условный, то это был не свидетель, а соучастник. Против "свидетелей" обвинение не выдвигается.
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21.07.2020 11:02
+3
У меня закипает мозг от этой статейки..... Ни в чём не повинный гражданин, как свидетель зверского убийства, получил срок не понятно , за что.... В то же время этот "ангелок" является членом преступной круппировки, совершившей десятки уголовных преступлений, тянущих на 15 лет, минимум - а тут тишина.... Никаких к нему вопросов....
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21.07.2020 11:40
+2
тепер він зацікавлена особа, а не свідок...
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21.07.2020 11:18
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Если получил срок, хоть и условный, то это был не свидетель, а соучастник. Против "свидетелей" обвинение не выдвигается.
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21.07.2020 11:02 Відповісти
я так розумію, що він отримав умовний строк за інший злочин в обмін на свідчення у цьому.
Але без поліграфу, його покази сумнівні. Людина в замін реального строку усе що скаже прокурор підтвердить... Це просто свідчення того, що доказів по цій справі не має, раз до подібного трюку вдаються...
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21.07.2020 11:21 Відповісти
- А теперь - Горбатый! Я сказал, Горбатый!(с)
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21.07.2020 11:06 Відповісти
тепер він зацікавлена особа, а не свідок...
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21.07.2020 11:18 Відповісти
Все правильно. Свідчення злочинця самі по-собі не повинні прийматись судом. Він скаже що завгодно, щоб вийти на свободу. А от якщо він вкаже на інших свідків,або факти які можна перевірити, то вже інша справа.
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21.07.2020 11:21 Відповісти
На жаль, по діючому КПК це доказ. І людина може сісти тільки по одному брехливому свідченню... Якщо не помиляюсь, то головний підозрюваний просив хотів перевірку на поліграфі? Якщо він дійсно це бажає, а "головний свідок" відмовиться, значить це фальш.
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21.07.2020 11:26 Відповісти
Ну тоді в нас немає правоохоронної системи.
Якщо комусь треба когось посадити - шукаємо урку який "засвідчить" злочин. Після цього людину саджають, а урку відпускають.
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21.07.2020 11:33 Відповісти
Так і є, але я не розумію, що вас дивує? Це КПК Портнова = ворога України.
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21.07.2020 11:45 Відповісти
Це зрозуміло. КПК написаний злочинцями і для злочинців.
Не зрозуміло чому його за 6 років після овоча, не спромоглися замінити на нормальний
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21.07.2020 12:08 Відповісти
По данным следствия, Пилипенко входил в преступную организацию Херсонской области, которая под руководством фигуранта дела Гандзюк Игоря Павловского запугивала людей, поджигала их имущество и занималась массовыми беспорядками. Источник: https://censor.net/n3209257
Чем дальше тем интереснее. Оказівается была преступная организания, которая и занималась нападениями на активистов и бизнесменов. Что хорошо согласуется с новостями тех времён, когда нападения были поставлены на поток.
Без серьезной крыши это практически невозможно. Тот же Мангер неоднократно заявлял на суде, что рулил этим безобразием генерал СБУ Даценко.
Собственно к преступной организации, которая мочила активистов и бизнесменов не желавших расставаться с собственностью, нет особых претензий. А вот Мангер сидит в следственном изоляторе .. СБУ.
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21.07.2020 11:18 Відповісти
Це версія, припущення, але не доказ. Його покази будуть використані як доказ і виникає питання у їх правдивості. Я розумію, що суспільство влаштує усе, навіть відверта брехня, аби покарати того, хто їм не подобається, але подібні "угоди із прокурором" без перевірки на поліграфі, виникають обгрунтовані сумніви...
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21.07.2020 11:24 Відповісти
"Хтось щось зрозумів? Як? Як свідок? Може отримати строк?" - це була моя перша реакція на заголовок...
Потвм вчитався в інфу - і зрозумів, що може...
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21.07.2020 11:19 Відповісти
новое слово в правосудии от трускавецких прокуроров, - приговор свидетелю.
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21.07.2020 11:22 Відповісти
условный!!!!!
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21.07.2020 11:27 Відповісти
Он соучастник. И строго говоря свидетелем быть не может, я то мы быстро дойдем до ситуации когда урки будут сами назначать козлами отпущения случайных прохожих с улицы.
А вот сделка со следствием вполне возможна, если он укажет на важных свидетелей или проверяемые факты.
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21.07.2020 11:30 Відповісти
Участь в озу (стаття кк) не може бути виключена з обвинувачення.
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21.07.2020 11:35 Відповісти
У меня закипает мозг от этой статейки..... Ни в чём не повинный гражданин, как свидетель зверского убийства, получил срок не понятно , за что.... В то же время этот "ангелок" является членом преступной круппировки, совершившей десятки уголовных преступлений, тянущих на 15 лет, минимум - а тут тишина.... Никаких к нему вопросов....
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21.07.2020 11:40 Відповісти
 
 