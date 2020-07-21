Свідок у справі Гандзюк Пилипенко пішов на угоду зі слідством і отримав умовний вирок

Свідок у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк і підозрюваний член херсонської організованої злочинної групи Павло Пилипенко пішов на угоду зі слідством і отримав умовний вирок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Офісу Генерального прокурора на інформаційний запит "Укрінформу".

"За інформацією Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора повідомляємо, що 09.07.2020 Цюрупинським районним судом Херсонської області за згодою з усіма потерпілими затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором та П. (Пилипенком. - Ред.)", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як інформують в Офісі Генпрокурора, Пилипенка вироком суду було визнано винним в активній участі у масових заворушеннях 4 травня 2018 року поблизу будівлі Олешківської РДА Херсонської області, що супроводжувалися насильством над особами, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 294 КК України, та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років зі звільненням від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 роки.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що Пилипенко пішов на угоду зі слідством і отримав умовний вирок.

Зокрема, за даними ЗМІ, Пилипенко отримав 5 років умовно з випробувальним терміном у три роки за масові заворушення біля Олешківської райради у 2018 році, і що таке рішення 9 липня ухвалив Цюрупинський суд Херсонської області.

За даними слідства, Пилипенко входив до злочинної організації Херсонської області, яка під керівництвом фігуранта справи Гандзюк Ігоря Павловського залякувала людей, підпалювала їхнє майно і займалася масовими заворушеннями.

Пилипенко став підозрюваним 20 січня після спецоперації в Херсонській області. Павлу Пилипенку інкримінують створення злочинної організації, масові заворушення і навмисне пошкодження, знищення чужого майна (статті 255, 294, 194 КК). Разом з ним підозри оголосили Сергію Торбіну, Сергію Бразі і членам громадського формування з Нової Каховки "Ніхто крім нас".

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

Правоохоронці 16 червня доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд, де суддя почав розгляд клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. 19 червня суд підтримав обвинувачення і заарештував підозрюваного без права на заставу до 28 липня.