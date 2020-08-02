Іран виплатить компенсації за збитий літак МАУ після завершення розслідування, - Єнін

Розмір компенсацій стане відомим після того, як Україна отримає інформацію про притягнення винних у авіакатастрофі до відповідальності.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, Іран виплатить компенсації сім'ям загиблих у катастрофі українського літака після завершення розслідування і притягнення винних до відповідальності.

"М'яч зараз на іранському боці. Всіх цікавить обсяг компенсацій. Хочу ще раз наголосити, що компенсації будуть розраховуватися лише після того, як Україна отримає повну інформацію про обставини інциденту, притягнення винних до відповідальності та вибаченя від іранської сторони", - сказав він.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

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У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.