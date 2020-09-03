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Новини Події Пожежі в Україні
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пожежа (3750) Харківщина (4322) Кучер Олексій (62)

Площа пожежі на Харківщині досягла 500 га, найближче село повністю вигоріло, - голова ОДА Кучер

Новини Цензор.НЕТ Події

Площа пожежі на Харківщині досягла 500 га, найближче село повністю вигоріло, - голова ОДА Кучер

Площа пожежі на території Дворічанського лісництва на околиці с. Гороб'ївка Харківської області збільшилася з 400 га до 500 га.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова облдержадміністрації Олексій Кучер.

"За оперативною інформацією поки пожежею охоплено близько 500 га лісу, є 3 основні осередки займання, один з яких локалізовано. На жаль, 1 населений пункт повністю знищено пожежею, ще в двох є місця займання", - зазначив Кучер.

У пресслужбі ХОДА уточнили, що Гороб'ївка згоріла повністю. У Гряниківці і Кутьківці - є місця займання.

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За словами Кучера, на даний момент, жертв немає, кількість постраждалих встановлюється.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в середу, 2 вересня розпочалася пожежа в Харківській області на території Дворічанського лісництва на околиці с. Гороб'ївка, де виникла пожежа хвойного лісу. Повідомлення про пожежу надійшло на номер 101 о 12:55 в середу, 2 вересня. Площа пожежі становила близько 80 гектарів.

Пізніше стало відомо, що площа пожежі збільшилася до 400 гектарів.

Президент Володимир Зеленський провів екстрену нараду за фактом пожеж у Харківській і Луганській областях.
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Топ коментарі
+14
ЗеОсел собрал совещание ..ждите ..скоро все сгорит.
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02.09.2020 20:53
+14
Нормально Бубочка так съездил. Возобновил свою традицию, "где я - там сразу какая-то жопа"
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02.09.2020 20:54
+9
І не сиділося ж сциклу дома! Поперся інспєктор інспєктірувать! На інспектував?
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02.09.2020 20:53
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Там все серйозно. Вже вилетіло два літаки Ан32п.
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02.09.2020 20:52 Відповісти
Ждем дождь он потушит! Площадь пожара на Харьковщине достигла 500 га, близлежащее село полностью выгорело, - глава ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 7945
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02.09.2020 20:53 Відповісти
Чему радуешься? Ненормальный что ли?
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02.09.2020 20:57 Відповісти
А чего мне горевать там величественейший лидер современости он всё порешает! Площадь пожара на Харьковщине достигла 500 га, близлежащее село полностью выгорело, - глава ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 5535
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02.09.2020 20:59 Відповісти
ЗеОсел собрал совещание ..ждите ..скоро все сгорит.
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02.09.2020 20:53 Відповісти
І не сиділося ж сциклу дома! Поперся інспєктор інспєктірувать! На інспектував?
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02.09.2020 20:53 Відповісти
завтра его принесет в Адессу и шо мне одесситу ждать ураган смерч торнадо землетрясение снегопада..... тьфу тьфу тьфу....
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02.09.2020 22:50 Відповісти
А землю там уже можно купить?
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02.09.2020 20:54 Відповісти
Підпал.
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02.09.2020 20:54 Відповісти
Нормально Бубочка так съездил. Возобновил свою традицию, "где я - там сразу какая-то жопа"
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02.09.2020 20:54 Відповісти
жарень такая, неудивительно...
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02.09.2020 20:56 Відповісти
Площадь пожара на Харьковщине достигла 500 га, близлежащее село полностью выгорело, - глава ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 7195
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02.09.2020 20:56 Відповісти
зеля только собрался в харьков, а уже...
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02.09.2020 21:01 Відповісти
Уже в Харькове вчера приехал
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02.09.2020 21:03 Відповісти
ну тогда все ясно
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02.09.2020 21:05 Відповісти
Пожаром заметают следы вырубок леса , и в этой стране никогда не будет порядка ,пока уродам которые её грабят не будет РЕАЛЬНОГО наказания!!!!
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02.09.2020 21:01 Відповісти
Если ЗЮ ишак опять все возьмёт под личный контроль, то капец лесу.
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02.09.2020 21:01 Відповісти
Ослик вырос и по приезду в Харьков стал жар-птицей...... Площадь пожара на Харьковщине достигла 500 га, близлежащее село полностью выгорело, - глава ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 8742
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02.09.2020 21:02 Відповісти
Ходячая зечума , должна сидеть в своей резиденции и не рыпаться !
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02.09.2020 21:14 Відповісти
Кстати моя версия пожара. Хотели устроить маленький пожарчик который должны были при Зеленском потушить но поскольку мозгов нет и руки из жопы то случилось что случилось!
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02.09.2020 21:16 Відповісти
Осел взял под личный контроль...сейчас хвостом махнет и все потухнет..
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02.09.2020 21:17 Відповісти
Взял шланг под личный контроль и пожар распространился на площади 500 га
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02.09.2020 21:27 Відповісти
Жаль село . С таким презедерастом вся страна полыхнуть может .
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02.09.2020 21:40 Відповісти
Скоты глумящиеся над горем людей получат сполна.
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02.09.2020 21:51 Відповісти
Я тоже считаю что зеленский и прочий зеленый скот должны получить сполна...
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02.09.2020 22:35 Відповісти
Ты счетовод, что считаешь?
Я про вас скотов, которые толкают Украину в начало гражданской войны.
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02.09.2020 22:59 Відповісти
Водички попей зебил...и тебя попустит..
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02.09.2020 23:28 Відповісти
Площа пожежі на Харківщині досягла 500 га, довколишнє село повністю вигоріло, - голова ОДА Кучер - Цензор.НЕТ 7599
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02.09.2020 22:05 Відповісти
Площа пожежі на Харківщині досягла 500 га, довколишнє село повністю вигоріло, - голова ОДА Кучер - Цензор.НЕТ 7798
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02.09.2020 22:06 Відповісти
Зеленому нужно взять днр и лнр под личный контроль
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02.09.2020 22:19 Відповісти
а в Киеве небоскреб горит...шо, здобули 74%?
а ведь при мое короле Порошенко такого небыло ...
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02.09.2020 22:34 Відповісти
Шо ти палиш?
ЯВУ.
А якщо не буде ЯВИ?
Буду палити Пріму.
А якщо не буде Пріми?
Буду палити сільраду.
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02.09.2020 23:02 Відповісти
После того, как Зеленский взял пожары под свой личный контроль, полностью сгорело село. А, ведь, он хочет всю страну под свой личный. Тогда нам полный капец.
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02.09.2020 23:46 Відповісти
У нас есть вице-президент. Местный, кстати. Без него на харьковщине никто и пукнуть не смеет. Поднял бы по тревоге свою армию, и всё бы затушили в два счёта. А то вот, заставил преЗедента от дорог(жки) оторваться и заняться премьерскими делами..
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03.09.2020 14:10 Відповісти
 
 