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Новини Місцеві вибори-2020
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Опитування Зеленського - погана гра, яка стане його черговим неконституційним ляпом, - Сюмар

Опитування Зеленського - погана гра, яка стане його черговим неконституційним ляпом, - Сюмар

Оголошене президентом Зеленським опитування є "нечесною і незаконною" грою.

Про це заявила народна депутатка із фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ

Зокрема, Сюмар вважає, що опитування президента є маніпуляцією.

"Опитування оголошується за 12 днів до виборів, що не дає можливість провести повноцінної загальнонаціональної дискусії. Питання ж досі не оголошені навіть. Формат питань, процедура тощо не регулюється жодним законодавчим актом. Звідки гроші на це опитування? Це великі додаткові витрати і їх ніхто не виділяв і не голосував за їхнє виділення. Вже зараз у зв’язку з епідемією коронавірусу 25 жовтня очікується аномально низька явка - називають навіть 35%. Не всі з цих людей відповідатимуть на питання. Але результати презентуватимуть як загальнонаціональний плебісцит", - наводить аргументи Сюмар.

Також вона переконана, що це фальсифікація: "Жодного захисту для бюлетенів під ці питання не буде. Підрахунок голосів відбуватиметься невідомо як".

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"Це погана гра. Нечесна і незаконна... Ця історія стане черговим неконституційним "ляпом" президента Зеленського", - підсумувала Сюмар.

Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

Опитування Зеленського - погана гра, яка стане його черговим неконституційним ляпом, - Сюмар 01

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) місцеві вибори (1366) опитування (1987) Сюмар Вікторія (274)


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Топ коментарі
+20
ВОВА, ГДЕ ЗАКОН ПО КОТОРОМУ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОПРОС?
ВРУ принимала такой закон?
Какие средства и за счет чего выделены в бюджете на этот опрос?
Депутаты, обратитесь в Конституционный суд по поводу этого опроса.
Пока нет ЗАКОНА об опросе, граждане граждане не должны отвечать на вопросы лично Зеленского, либо никто из органов власти этот опрос и вопросы не утверждал

Этот опрос можно оценить исключительно как предвыборную агитацию лично Зеленского и очередное беззаконие
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13.10.2020 13:27 Відповісти
+18
ВОНО вже стільки разів порушило Конституцію та Закони, що це - раз плюнути!
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13.10.2020 13:24 Відповісти
+9
А не пора ли начать процедуру импичмента
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13.10.2020 13:36 Відповісти
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ВОНО вже стільки разів порушило Конституцію та Закони, що це - раз плюнути!
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13.10.2020 13:24 Відповісти
ВОВА, ГДЕ ЗАКОН ПО КОТОРОМУ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОПРОС?
ВРУ принимала такой закон?
Какие средства и за счет чего выделены в бюджете на этот опрос?
Депутаты, обратитесь в Конституционный суд по поводу этого опроса.
Пока нет ЗАКОНА об опросе, граждане граждане не должны отвечать на вопросы лично Зеленского, либо никто из органов власти этот опрос и вопросы не утверждал

Этот опрос можно оценить исключительно как предвыборную агитацию лично Зеленского и очередное беззаконие
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13.10.2020 13:27 Відповісти
Это просто попытка легализации постоянного присутствия на избирательных участках толпы совершенно "левых" людей.Создаются условия для всяческих махинаций...
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13.10.2020 18:40 Відповісти
А не пора ли начать процедуру импичмента
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13.10.2020 13:36 Відповісти
зачем растягивать? сразу к люстрации подонка переходить надо
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13.10.2020 13:44 Відповісти
Если ума хватит - можно написать "незаконно" \ "зкон нарушаете".
Потому,что ЛЮБЫЕ ответы, как умное голосование на раше.
Итак задвйствован лохотрон на всю катушку,а еще и это лепить!
Вам (предположим!) зададут вопрос "нужен мир Укараине? Да/Нет"
Ответ очевиден! А вот какой,и какой ценой вас уже не спросят!
Ответ народа - ПОЛУЧЕН!
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13.10.2020 13:36 Відповісти
Принятие участия в т.н. "опросе" хоть "за", хоть "против" - это путь к его легализации.
Даже если испортите "опросник" - ваш протест засчитают как "за" ослу.
Боюсь одного - как бы "опросник" не втулили на один бланк с избирательным бюлетнем...
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13.10.2020 13:48 Відповісти
но надо признать - это технология фальсификации волеизъявления имеет явно кремлевское происхождение, как в случаях с "правками к конституции хйла" и "выборами усатого бульбаша". А значит, кроме фсбшного дерьмака, у зЭ-падали пользуются в полный рост услугами политтехнологов хйла...
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13.10.2020 13:52 Відповісти
Они и так дают 2 результата. Пояснять нало какие?
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13.10.2020 19:55 Відповісти
ВИБОРИ ВІДБУВАЮТЬСЯ СТРОГО В РАМКАХ ПРОЦЕДУРИ, ЯКА НАЗИВАЄТЬСЯ "ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС".
ЗВІСНО, НІЯКИХ "ОПИТУВАНЬ" В ДЕНЬ ГОЛОСУВАННЯ, ТАМ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО,
І БУДЬ-ЯКІ ВІДХИЛЕННЯ Є ПОРУШЕННЯМ.

Взагалі такого інституту як "всенародне опитування" юридично не існує, бо це фактично є референдумом, а на сьогодні в Україні немає законодавства про референдуми, старий закон скасовано, а нові законопроекти не прийняті.

Анонсування якихось "опитувань" в день голосування від Президента - ЦЕ СЕРЙОЗНЕ НЕЗАКОННЕ ВТРУЧАННЯ В ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС
Законність результатів виборів буде під питанням.
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13.10.2020 14:06 Відповісти
Нашому Вовці,їхній підказав ідею "всенародного референдума" ?
Опитування Зеленського - погана гра, яка стане його черговим неконституційним ляпом, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3319
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13.10.2020 14:08 Відповісти
Інтерв'ю Зеленського ВВС

ЗЕ дає інтерв'ю.Мов на сцені, регоче.
Перемогою кличе солдата загин...
Я шаную тебе, ПреЗЕденте, одначе,
Чом ведеш себе так, наче вжив героїн?
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13.10.2020 14:17 Відповісти
Та нехай узнает все про себя и свою команду.
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13.10.2020 14:59 Відповісти
ПЕСыкам абы гавкать.....
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13.10.2020 15:08 Відповісти
Как же много противников опроса...Ваши хозяева боятся узнать правду?И что до незаконности,где это написано,что запрещено задавать вопросы?
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13.10.2020 15:34 Відповісти
Не клей дурня, чуваг. Задавать вопроси будеш знайомому за чаркою чаю, а наразі йдеться про нелегітимність загальнонаціонального зєліного "опитування".
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13.10.2020 17:24 Відповісти
Вы что читать не умеете ?? Сказано что это будут организовывать волонтеры и результы совсем не будут иметь юр силы Нечего нагнетать обстановку
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13.10.2020 16:33 Відповісти
Це ви зараз так кажете, зе-мерзота. А потім вчепитеся за якусь вигідну для вас відповідь і будете теревенити, що ось, мовляв, нарід прагне миру й капітуляції. Куй вам в сраку шоб штани не спадали.
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13.10.2020 17:27 Відповісти
уси-пуси, зрада.
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13.10.2020 20:52 Відповісти
 
 