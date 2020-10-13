Опитування Зеленського - погана гра, яка стане його черговим неконституційним ляпом, - Сюмар

Оголошене президентом Зеленським опитування є "нечесною і незаконною" грою.

Про це заявила народна депутатка із фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ

Зокрема, Сюмар вважає, що опитування президента є маніпуляцією.

"Опитування оголошується за 12 днів до виборів, що не дає можливість провести повноцінної загальнонаціональної дискусії. Питання ж досі не оголошені навіть. Формат питань, процедура тощо не регулюється жодним законодавчим актом. Звідки гроші на це опитування? Це великі додаткові витрати і їх ніхто не виділяв і не голосував за їхнє виділення. Вже зараз у зв’язку з епідемією коронавірусу 25 жовтня очікується аномально низька явка - називають навіть 35%. Не всі з цих людей відповідатимуть на питання. Але результати презентуватимуть як загальнонаціональний плебісцит", - наводить аргументи Сюмар.

Також вона переконана, що це фальсифікація: "Жодного захисту для бюлетенів під ці питання не буде. Підрахунок голосів відбуватиметься невідомо як".

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"Це погана гра. Нечесна і незаконна... Ця історія стане черговим неконституційним "ляпом" президента Зеленського", - підсумувала Сюмар.

Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.