Опитування Зеленського - погана гра, яка стане його черговим неконституційним ляпом, - Сюмар
Оголошене президентом Зеленським опитування є "нечесною і незаконною" грою.
Про це заявила народна депутатка із фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ
Зокрема, Сюмар вважає, що опитування президента є маніпуляцією.
"Опитування оголошується за 12 днів до виборів, що не дає можливість провести повноцінної загальнонаціональної дискусії. Питання ж досі не оголошені навіть. Формат питань, процедура тощо не регулюється жодним законодавчим актом. Звідки гроші на це опитування? Це великі додаткові витрати і їх ніхто не виділяв і не голосував за їхнє виділення. Вже зараз у зв’язку з епідемією коронавірусу 25 жовтня очікується аномально низька явка - називають навіть 35%. Не всі з цих людей відповідатимуть на питання. Але результати презентуватимуть як загальнонаціональний плебісцит", - наводить аргументи Сюмар.
Також вона переконана, що це фальсифікація: "Жодного захисту для бюлетенів під ці питання не буде. Підрахунок голосів відбуватиметься невідомо як".
"Це погана гра. Нечесна і незаконна... Ця історія стане черговим неконституційним "ляпом" президента Зеленського", - підсумувала Сюмар.
Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.
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ВРУ принимала такой закон?
Какие средства и за счет чего выделены в бюджете на этот опрос?
Депутаты, обратитесь в Конституционный суд по поводу этого опроса.
Пока нет ЗАКОНА об опросе, граждане граждане не должны отвечать на вопросы лично Зеленского, либо никто из органов власти этот опрос и вопросы не утверждал
Этот опрос можно оценить исключительно как предвыборную агитацию лично Зеленского и очередное беззаконие
Потому,что ЛЮБЫЕ ответы, как умное голосование на раше.
Итак задвйствован лохотрон на всю катушку,а еще и это лепить!
Вам (предположим!) зададут вопрос "нужен мир Укараине? Да/Нет"
Ответ очевиден! А вот какой,и какой ценой вас уже не спросят!
Ответ народа - ПОЛУЧЕН!
Даже если испортите "опросник" - ваш протест засчитают как "за" ослу.
Боюсь одного - как бы "опросник" не втулили на один бланк с избирательным бюлетнем...
ЗВІСНО, НІЯКИХ "ОПИТУВАНЬ" В ДЕНЬ ГОЛОСУВАННЯ, ТАМ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО,
І БУДЬ-ЯКІ ВІДХИЛЕННЯ Є ПОРУШЕННЯМ.
Взагалі такого інституту як "всенародне опитування" юридично не існує, бо це фактично є референдумом, а на сьогодні в Україні немає законодавства про референдуми, старий закон скасовано, а нові законопроекти не прийняті.
Анонсування якихось "опитувань" в день голосування від Президента - ЦЕ СЕРЙОЗНЕ НЕЗАКОННЕ ВТРУЧАННЯ В ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС
Законність результатів виборів буде під питанням.
ЗЕ дає інтерв'ю.Мов на сцені, регоче.
Перемогою кличе солдата загин...
Я шаную тебе, ПреЗЕденте, одначе,
Чом ведеш себе так, наче вжив героїн?