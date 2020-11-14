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Степанов отримав позитивний тест на COVID-19, перебуватиме на самоізоляції вдома. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов планує працювати дистанційно і проводити щоденні брифінги з дому.

Про це він заявив в опублікованому на фейсбук-сторінці відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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"Попри обережність і дотримання всіх правил безпеки, я отримав сьогодні позитивний тест на COVID-19. Перебуватиму на самоізоляції вдома. Працюватиму у звичному режимі, але дистанційно", - повідомив Степанов.

Міністр закликав українців дотримуватися всіх карантинних правил.

Степанов отримав позитивний тест на COVID-19, перебуватиме на самоізоляції вдома 01

Нагадаємо, 9 листопада президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомили, що захворіли на Covid-19. Пізніше радник Єрмака Михайло Подоляк розповів, що Зеленський і Єрмак лікуються від Covid-19 у лікарні "Феофанія".

Окрім того, спікер парламенту Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук інфікувалися коронавірусом.

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Топ коментарі
+28
Это уже сильно похоже на массовое дезертирство накануне грандиозного шухера в стране.
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14.11.2020 22:40
+25
Может наконец то угомонится этот даун Степанов и займётся собой а не уничтожением среднего класса и экономики в целом.
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14.11.2020 22:22
+22
...массовый падёжь скота...
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14.11.2020 22:25
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а почему он дома, а не присоединился к гей-кружку в Феофании?
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15.11.2020 10:33 Відповісти
Феофанія переповнена, класти нікуди🙂
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15.11.2020 12:45 Відповісти
Просто падёж скота какой то!
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15.11.2020 11:07 Відповісти
"Степанов получил позитивный тест на COVID-19, будет находиться на самоизоляции дома." - гнать этого Степанова нафиг. Мало того, что всё высшее руководство (кроме ахметовского Шмыгаля) от COVID-19 не уберёг, так он ещё нам каждый день советы раздаёт. А если помрут от COVID-19, особенно Зеленский, что будем делать?
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15.11.2020 11:40 Відповісти
Навіть при ОРЗ люди виглядають гірше ніж оці Ковід-симулянти. І було за шо знищувати економіку, закривати кордони? Явно їм Білл Гейтс заплатив щоб вони усім чіпи повкручували.
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15.11.2020 12:21 Відповісти
Степанов отримав позитивний тест на COVID-19, перебуватиме на самоізоляції вдома - Цензор.НЕТ 1364
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15.11.2020 13:37 Відповісти
Ця ... издота відверто бреше про свої діагнози.
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15.11.2020 13:58 Відповісти
Вакцина от Pfizer - "ощущение крепкого бодуна"
Вакцина, признанная особо эффективной, несет с собой ряд неприятных ощущений. Реципиенты-добровольцы по всему миру говорят: это напоминает вакцину от гриппа или тяжелое похмелье - ломота в мышцах, головная боль, температура. Довольно большое количество людей, испытавших вакцину, комментируют свое состояние: "То, как мы себя чувствовали после, дает нам силы верить в то, что эта штука будет действовать как следует".

"Клинические испытания продолжаются. Все, что у нас есть на сегодня, это название - Pfizer," - доцент фармацевтической школы Университета Мэриленда Питер Души.
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15.11.2020 12:32 Відповісти
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