Степанов отримав позитивний тест на COVID-19, перебуватиме на самоізоляції вдома. ВIДЕО
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов планує працювати дистанційно і проводити щоденні брифінги з дому.
Про це він заявив в опублікованому на фейсбук-сторінці відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Попри обережність і дотримання всіх правил безпеки, я отримав сьогодні позитивний тест на COVID-19. Перебуватиму на самоізоляції вдома. Працюватиму у звичному режимі, але дистанційно", - повідомив Степанов.
Міністр закликав українців дотримуватися всіх карантинних правил.
Нагадаємо, 9 листопада президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомили, що захворіли на Covid-19. Пізніше радник Єрмака Михайло Подоляк розповів, що Зеленський і Єрмак лікуються від Covid-19 у лікарні "Феофанія".
Окрім того, спікер парламенту Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук інфікувалися коронавірусом.
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