Музей готовий будувати меморіал Небесної Сотні, - Пошивайло

Директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло заявив, що музей виконав функції замовника і готовий надалі будувати меморіал Героїв Небесної Сотні.

Про це Пошивайло заявив на пресконференції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Музей виконав свою функцію служби замовника. Тобто була проведена переговорна процедура з переможцями конкурсу, розроблена проєктно-кошторисна документація, було визначено генпідрядника, було укладено угоду, були закуплені вчасно матеріали, була повна готовність, згідно з графіком робіт, до будівництва меморіалу ... Музей абсолютно готовий будувати меморіал і надалі", - сказав директор музею.

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Пошивайло зазначив, що головна причина, чому меморіал досі не побудували, - те, що ділянка, на якій він має бути зведений, перебуває під арештом.

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності.Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.

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