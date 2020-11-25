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Музей готовий будувати меморіал Небесної Сотні, - Пошивайло

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Музей готовий будувати меморіал Небесної Сотні, - Пошивайло

Директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло заявив, що музей виконав функції замовника і готовий надалі будувати меморіал Героїв Небесної Сотні.

Про це Пошивайло заявив на пресконференції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Музей виконав свою функцію служби замовника. Тобто була проведена переговорна процедура з переможцями конкурсу, розроблена проєктно-кошторисна документація, було визначено генпідрядника, було укладено угоду, були закуплені вчасно матеріали, була повна готовність, згідно з графіком робіт, до будівництва меморіалу ... Музей абсолютно готовий будувати меморіал і надалі", - сказав директор музею.

Також читайте: Музей Майдану: Відповідальність за те, що меморіал не побудований, несуть президент, прокуратура та уряд з прем'єр-міністром

Пошивайло зазначив, що головна причина, чому меморіал досі не побудували, - те, що ділянка, на якій він має бути зведений, перебуває під арештом.

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності.Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.

Також читайте: Пошивайло про передоплату генпідряднику за меморіал Героїв Небесної Сотні: Це був кінець року, ми могли втратити ці кошти

Автор: Наталя Джума
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Готов строить или заказывать?
Класть кирпич и пилить бюджет - две большие разницы.
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25.11.2020 14:44 Відповісти
Класичний дерибан-договорняк у трикутнику МУЗЕЙ (пошивали-моргуни) - СУДИ-ПРОКУР(В)АТУРИ (горбатюки-морози) - ВИКОНАВЕЦЬ (бандюки). Музей одним махом переводить 111 млн. гривень передплати (!) бандюкам. Суди-прокур(в)атури тут же накладають арешт на ділянку під будівництво і воно припиняється. Бандюки протягом 2-х років "крутять" 111 млн бюджетних грошей а нал і "навар" від того ділять по договору між "зацікавленими сторонами". Ч-з 2 роки починаються показові "перевірки - обшуки", які приведуть до того, що бюджетні гроші будуть списані а бандюкам, можливо, доведеться ще доплатити за "простій і збитки". Приїхали...
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25.11.2020 15:02 Відповісти
Глибоко поважаю небесну сотню, але чи треба той музей за такі гроші? Якщо патріоти у тюрмах сидять, а інші ждуть !?!
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25.11.2020 16:01 Відповісти
Просрати спадок Героїв і відкупитися від памяті та совісті фейковим музеєм - "скрєпно" і по жидобільшовицькому.
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25.11.2020 16:37 Відповісти
 
 