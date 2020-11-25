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Музей готов строить мемориал Небесной Сотни, - Пошивайло

Новости Цензор.НЕТ Общество

Музей готов строить мемориал Небесной Сотни, - Пошивайло

Директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло заявил, что музей выполнил функции заказчика и готов в дальнейшем строить мемориал Героев Небесной Сотни.

Об этом Пошивайло заявил на пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Музей выполнил свою функцию службы заказчика. То есть была проведена переговорная процедура с победителями конкурса, разработана проектно-сметная документация, был определен генподрядчик, было заключено соглашение, были закуплены вовремя материалы, была полная готовность, согласно графику работ, к строительству мемориала... Музей абсолютно готов строить мемориал и в дальнейшем", - сказал директор музея.

Читайте на Цензор.НЕТ: Музей Майдана: Ответственность за то, что мемориал не построен, несут президент, прокуратура и правительство с премьер-министром

Пошивайло отметил, что главная причина, почему мемориал до сих пор не построили - то, что участок, на котором он должен быть возведен, находится под арестом.

Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.

Также на Цензор.НЕТ: Деньги на строительство Мемориала Героев Небесной Сотни перечислены подрядчикам, материалы куплены, - директор музея Революции Достоинства Пошивайло

Автор: Ольга Лузан
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Готов строить или заказывать?
Класть кирпич и пилить бюджет - две большие разницы.
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25.11.2020 14:44 Ответить
Класичний дерибан-договорняк у трикутнику МУЗЕЙ (пошивали-моргуни) - СУДИ-ПРОКУР(В)АТУРИ (горбатюки-морози) - ВИКОНАВЕЦЬ (бандюки). Музей одним махом переводить 111 млн. гривень передплати (!) бандюкам. Суди-прокур(в)атури тут же накладають арешт на ділянку під будівництво і воно припиняється. Бандюки протягом 2-х років "крутять" 111 млн бюджетних грошей а нал і "навар" від того ділять по договору між "зацікавленими сторонами". Ч-з 2 роки починаються показові "перевірки - обшуки", які приведуть до того, що бюджетні гроші будуть списані а бандюкам, можливо, доведеться ще доплатити за "простій і збитки". Приїхали...
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25.11.2020 15:02 Ответить
Глибоко поважаю небесну сотню, але чи треба той музей за такі гроші? Якщо патріоти у тюрмах сидять, а інші ждуть !?!
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25.11.2020 16:01 Ответить
Просрати спадок Героїв і відкупитися від памяті та совісті фейковим музеєм - "скрєпно" і по жидобільшовицькому.
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25.11.2020 16:37 Ответить
 
 