Музей готов строить мемориал Небесной Сотни, - Пошивайло

Директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло заявил, что музей выполнил функции заказчика и готов в дальнейшем строить мемориал Героев Небесной Сотни.

Об этом Пошивайло заявил на пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Музей выполнил свою функцию службы заказчика. То есть была проведена переговорная процедура с победителями конкурса, разработана проектно-сметная документация, был определен генподрядчик, было заключено соглашение, были закуплены вовремя материалы, была полная готовность, согласно графику работ, к строительству мемориала... Музей абсолютно готов строить мемориал и в дальнейшем", - сказал директор музея.

Читайте на Цензор.НЕТ: Музей Майдана: Ответственность за то, что мемориал не построен, несут президент, прокуратура и правительство с премьер-министром

Пошивайло отметил, что главная причина, почему мемориал до сих пор не построили - то, что участок, на котором он должен быть возведен, находится под арестом.

Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.

Также на Цензор.НЕТ: Деньги на строительство Мемориала Героев Небесной Сотни перечислены подрядчикам, материалы куплены, - директор музея Революции Достоинства Пошивайло