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Новини
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Іран досі не надав обіцяних матеріалів у справі про збитий літак МАУ. Немає сенсу вести переговори заради самого процесу, - заступник генпрокурора Мамедов

Іран досі не надав обіцяних матеріалів у справі про збитий літак МАУ. Немає сенсу вести переговори заради самого процесу, - заступник генпрокурора Мамедов

Україна та Іран шукають шляхи активізації взаємодії щодо розслідування авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ рейсу PS752.

За ініціативою іранської сторони заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Ісламської Республіки Іран в Україні Манучехром Мораді. У зустрічі також взяла участь директорка Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ Оксана Золотарьова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора України.

Під час зустрічі Гюндуз Мамедов зазначив, що з моменту останнього раунду переговорів, який відбувся в Тегерані у жовтні, минуло півтора місяці, а українське слідство досі не отримало обіцяних Іраном матеріалів та доказів.

"Поки що слідство в Україні та Ірані йде окремим шляхом, хоча обидві сторони зацікавлені в об’єктивному розслідуванні збиття українського літака. І неналежне виконання досягнутих домовленостей не дає нам поки можливості говорити про наступну дату двосторонніх перемовин. Немає сенсу проводити переговори заради самого процесу, важливі – ефективна співпраця і результат. І відповіді ми маємо надати якнайшвидше, адже вже в січні роковини авіакатастрофи", - резюмував Гюндуз Мамедов.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Також читайте: Іран відмовляється розглядати довічне ув'язнення як варіант покарання для винних у катастрофі літака МАУ під Тегераном, - Мамедов

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

Автор: 

авіакатастрофа (1095) Іран (2016) Мамедов Гюндуз (102) Офіс Генпрокурора (3244)


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Топ коментарі
+2
Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Надо было сразу по гарячим следам , созывать Совбез ООН, признавать Иран в совбезе спонсором тероризма, накладывать на Иран самые жосткие санкции, выкатывать через международные суды милиардные неустойки, добиваться ареста имущества Ирана по свему миру, арестовывать пасажирские авиалайнеры Ирана. Связать одной веревочкой сбитие нашего самолета в Иране, и Малазийского боинга на донбасе, и эту самую веревочку затянуть на шее иранских шейхов. Вот так бы поступила Украина , если бы президентом оставался Порошенко. Но наш мудрый нарид рещил избрать президентом криворагульное квартальное недоразумение. В итоге Гюндуз Мамедов плачет что иранци чего то там не прислали. И не пришлют. Они попросту об Украину вытирли ноги и положили на нас тот орган, которым квартальный клоун играл на рояле. Увы!
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07.12.2020 14:45
+1
Есть мнение, что Иран сбил Украинский самолет намеренно, по просьбе Российской федерации
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07.12.2020 14:13
+1
C Ираном нужно вести себя очень жестко и однозначно в этом вопросе.
Сразу ставьте им ультиматум - или полный доступ Украинской стороны к результатам всех экспертиз/отчетам/расследованию или немедленно направляем судебный иск в международные суды с требованием принудительного взыскания с Ирана денежной компенсации.
Эти мрази тянут время (под любым предлогом), уже прошло 11 месяцев - внятных четких ответов нет, по факту результата - 0. Заканчивайте с этим цирком, хватит позориться. Формируйте и вместе с другими странами, граждане которых погибли, направляйте общий иск в международный суд. Иран принципиально в данном вопросе нужно "поставить на место" и принудительно взыскать с них денежную компенсацию.
И заметьте - торчок и Офис Президента дистанцировались от решения от решения этого "неудобного" для них вопроса.
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07.12.2020 14:24
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07.12.2020 14:11 Відповісти
Гюндуз Мамедов- тебе на базаре *********** торговать, а не в прокуратуре работать. Уже, скоро как год после трагедии, а ты всё сопли жуёшь с этими иранскими уродами !!!
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07.12.2020 14:12 Відповісти
Клоун Зе - это Вам не Эрдоган и даже не Алиев !
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07.12.2020 14:35 Відповісти
Есть мнение, что Иран сбил Украинский самолет намеренно, по просьбе Российской федерации
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07.12.2020 14:13 Відповісти
Завжди був впевнен що руками іранських операторів керували
кацапи! Ця дика провокація з людскими жертвами так ж сама як
історія з малазійським Боїнгом! А поведінка іранців така ж як і
поведінка кацапів-"нас там нетуті".
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07.12.2020 16:12 Відповісти
C Ираном нужно вести себя очень жестко и однозначно в этом вопросе.
Сразу ставьте им ультиматум - или полный доступ Украинской стороны к результатам всех экспертиз/отчетам/расследованию или немедленно направляем судебный иск в международные суды с требованием принудительного взыскания с Ирана денежной компенсации.
Эти мрази тянут время (под любым предлогом), уже прошло 11 месяцев - внятных четких ответов нет, по факту результата - 0. Заканчивайте с этим цирком, хватит позориться. Формируйте и вместе с другими странами, граждане которых погибли, направляйте общий иск в международный суд. Иран принципиально в данном вопросе нужно "поставить на место" и принудительно взыскать с них денежную компенсацию.
И заметьте - торчок и Офис Президента дистанцировались от решения от решения этого "неудобного" для них вопроса.
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07.12.2020 14:24 Відповісти
Ну, ещё бы! Все клали болт на страну, которую никто не уважает, так как её представители не умеют отстаивать интересы оной. Был бы это самолёт какой-нить штатовской компании, уже бы давно разобрались, извинились и заплатили компенсацию.
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07.12.2020 14:36 Відповісти
Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Надо было сразу по гарячим следам , созывать Совбез ООН, признавать Иран в совбезе спонсором тероризма, накладывать на Иран самые жосткие санкции, выкатывать через международные суды милиардные неустойки, добиваться ареста имущества Ирана по свему миру, арестовывать пасажирские авиалайнеры Ирана. Связать одной веревочкой сбитие нашего самолета в Иране, и Малазийского боинга на донбасе, и эту самую веревочку затянуть на шее иранских шейхов. Вот так бы поступила Украина , если бы президентом оставался Порошенко. Но наш мудрый нарид рещил избрать президентом криворагульное квартальное недоразумение. В итоге Гюндуз Мамедов плачет что иранци чего то там не прислали. И не пришлют. Они попросту об Украину вытирли ноги и положили на нас тот орган, которым квартальный клоун играл на рояле. Увы!
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07.12.2020 14:45 Відповісти
І не отримаєте."З вовками жити-по вовчому вити"-аксіома життя,на жаль(
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07.12.2020 15:05 Відповісти
А не пора бы этот иран наклонить раком? Жестко и без всяких переговоров!
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07.12.2020 15:26 Відповісти
Пора. Вот только кто наклонять будет?????? Придурковатый клоун - наркоман????
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07.12.2020 17:25 Відповісти
 
 