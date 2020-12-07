Іран досі не надав обіцяних матеріалів у справі про збитий літак МАУ. Немає сенсу вести переговори заради самого процесу, - заступник генпрокурора Мамедов

Україна та Іран шукають шляхи активізації взаємодії щодо розслідування авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ рейсу PS752.

За ініціативою іранської сторони заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Ісламської Республіки Іран в Україні Манучехром Мораді. У зустрічі також взяла участь директорка Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ Оксана Золотарьова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора України.

Під час зустрічі Гюндуз Мамедов зазначив, що з моменту останнього раунду переговорів, який відбувся в Тегерані у жовтні, минуло півтора місяці, а українське слідство досі не отримало обіцяних Іраном матеріалів та доказів.

"Поки що слідство в Україні та Ірані йде окремим шляхом, хоча обидві сторони зацікавлені в об’єктивному розслідуванні збиття українського літака. І неналежне виконання досягнутих домовленостей не дає нам поки можливості говорити про наступну дату двосторонніх перемовин. Немає сенсу проводити переговори заради самого процесу, важливі – ефективна співпраця і результат. І відповіді ми маємо надати якнайшвидше, адже вже в січні роковини авіакатастрофи", - резюмував Гюндуз Мамедов.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.