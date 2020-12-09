За відсутності Кернеса сесії Харківської міськради вестиме секретар попереднього скликання Новак

Харківська міськрада VIII скликання обрала Олександра Новака головуючим, який буде вести сесію за відсутності міського голови Геннадія Кернеса. Новак був секретарем міськради попередніх скликань.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", Новака обрали за пропозицією депутатів від "Блоку Кернеса - Успішний Харків". "За" проголосували 48 депутатів.

Голова Харківської міської виборчої територіальної комісії Ольга Мозгова поставила це питання на голосування, посилаючись на норму регламенту, схвалену депутатами попередньої міськради на останній сесії, яка передбачає обрання головуючого для ведення першої сесії, якщо міський голова відсутній на ній із поважних причин.

Зазначається, що обранню головуючого намагалася перешкодити частина депутатів. Зокрема, представник "ОПЗЖ" Анатолій Родзинський стверджував, що Мозгова не має права ставити це питання на голосування. Він також вважав, що необхідно обирати для ведення сесії не головуючого, а президіум. На деякий час трибуна була заблокована депутатами від різних політсил. Однак Мозгова все-таки поставила питання на голосування. Спочатку воно не набрало необхідної кількості голосів. Частина депутатів заявила, що не встигли зареєструватися. Мозгова поставила питання на голосування ще раз. "За" Новака проголосували 48 депутатів.

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Геннадій Кернес, який був переобраний міським головою Харкова, на сесії відсутній, оскільки перебуває на лікуванні в берлінській клініці "Шаріте".

Нагадаємо, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього градоначальника Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, що взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли у нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

5 листопада перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов пообіцяв, що Кернес повернеться в місто до 20 грудня і особисто проведе сесію нової міськради.

"До 20 грудня Геннадій Адольфович Кернес буде в Харкові. Він проведе сесію. Інших сценаріїв ми не розглядаємо і їх бути не може", - сказав Терехов.

2 грудня на сесії міськради VII скликання депутати більшістю голосів внесли зміни до регламентів, які дозволяють провести першу сесію нового скликання без участі міського голови.

Мерія Харкова вже кілька разів спростовувала чутки про смерть Кернеса.