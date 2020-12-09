УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16982 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство
1 431 18
міськрада (461) Кернес (469) Харків (3918)

За відсутності Кернеса сесії Харківської міськради вестиме секретар попереднього скликання Новак

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

За відсутності Кернеса сесії Харківської міськради вестиме секретар попереднього скликання Новак

Харківська міськрада VIII скликання обрала Олександра Новака головуючим, який буде вести сесію за відсутності міського голови Геннадія Кернеса. Новак був секретарем міськради попередніх скликань.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", Новака обрали за пропозицією депутатів від "Блоку Кернеса - Успішний Харків". "За" проголосували 48 депутатів.

Голова Харківської міської виборчої територіальної комісії Ольга Мозгова поставила це питання на голосування, посилаючись на норму регламенту, схвалену депутатами попередньої міськради на останній сесії, яка передбачає обрання головуючого для ведення першої сесії, якщо міський голова відсутній на ній із поважних причин.

Зазначається, що обранню головуючого намагалася перешкодити частина депутатів. Зокрема, представник "ОПЗЖ" Анатолій Родзинський стверджував, що Мозгова не має права ставити це питання на голосування. Він також вважав, що необхідно обирати для ведення сесії не головуючого, а президіум. На деякий час трибуна була заблокована депутатами від різних політсил. Однак Мозгова все-таки поставила питання на голосування. Спочатку воно не набрало необхідної кількості голосів. Частина депутатів заявила, що не встигли зареєструватися. Мозгова поставила питання на голосування ще раз. "За" Новака проголосували 48 депутатів.

Читайте також: Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера

Геннадій Кернес, який був переобраний міським головою Харкова, на сесії відсутній, оскільки перебуває на лікуванні в берлінській клініці "Шаріте".

Нагадаємо, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього градоначальника Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, що взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли у нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

5 листопада перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов пообіцяв, що Кернес повернеться в місто до 20 грудня і особисто проведе сесію нової міськради.

"До 20 грудня Геннадій Адольфович Кернес буде в Харкові. Він проведе сесію. Інших сценаріїв ми не розглядаємо і їх бути не може", - сказав Терехов.

2 грудня на сесії міськради VII скликання депутати більшістю голосів внесли зміни до регламентів, які дозволяють провести першу сесію нового скликання без участі міського голови.

Мерія Харкова вже кілька разів спростовувала чутки про смерть Кернеса.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Заседание харьковского городского совета под председательствованием "Кернеса"
В отсутствие Кернеса сессии Харьковского горсовета будет вести секретарь предыдущего созыва Новак - Цензор.НЕТ 9849
показати весь коментар
09.12.2020 12:21
+8
Шиза по-харківськи продовжується.
показати весь коментар
09.12.2020 12:14
+7
та позорьтесь и дальше... уже даже совсем по-фиг
так вам и надо, харьковчане (если среди вас так мало людей с головой...то пусть теперь вами руководит голова с Шарите, комично и цинично называемая голова (мэр) Харькова..) *****!
показати весь коментар
09.12.2020 12:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шиза по-харківськи продовжується.
показати весь коментар
09.12.2020 12:14 Відповісти
та позорьтесь и дальше... уже даже совсем по-фиг
так вам и надо, харьковчане (если среди вас так мало людей с головой...то пусть теперь вами руководит голова с Шарите, комично и цинично называемая голова (мэр) Харькова..) *****!
показати весь коментар
09.12.2020 12:17 Відповісти
Голова, проФФессора жиДоуэля... В отсутствие Кернеса сессии Харьковского горсовета будет вести секретарь предыдущего созыва Новак - Цензор.НЕТ 8157
показати весь коментар
09.12.2020 12:22 Відповісти
В отсутствие Кернеса сессии Харьковского горсовета будет вести секретарь предыдущего созыва Новак - Цензор.НЕТ 8962

...
показати весь коментар
09.12.2020 12:28 Відповісти
Гепку вынь да положь. нжн бы гражданам не хватало секретарши. В отсутствие Кернеса сессии Харьковского горсовета будет вести секретарь предыдущего созыва Новак - Цензор.НЕТ 7004
показати весь коментар
09.12.2020 12:17 Відповісти
Заседание харьковского городского совета под председательствованием "Кернеса"
В отсутствие Кернеса сессии Харьковского горсовета будет вести секретарь предыдущего созыва Новак - Цензор.НЕТ 9849
показати весь коментар
09.12.2020 12:21 Відповісти
Даже если завтра из Германии перевезут его тело на кладбище, горсовет примет закон что памятник будет мэром !
показати весь коментар
09.12.2020 12:23 Відповісти
Вот такое время избираешь Зеленского руководит страной Богдан или Ермак, избираешь мэром Кернеса - опять руководит секретарь. Или только мне так кажется
показати весь коментар
09.12.2020 12:23 Відповісти
Город дебилов 🤦
показати весь коментар
09.12.2020 12:41 Відповісти
театр абсурда
показати весь коментар
09.12.2020 12:42 Відповісти
В цій країні всі ложили на Закон...тому так і живем.
показати весь коментар
09.12.2020 12:53 Відповісти
Очередной гнойник на теле Украины.Кстати этот гнойник единственный город,не поздравивший ВСУ с праздником.Позорище галимое.
показати весь коментар
09.12.2020 13:07 Відповісти
Даю подсказку. Пиджак Кернеса вешайте в зале заседания горсовета...для нашей коррумпированной страны, все равно, что его присутствие. Ни один суд не подкопается - вышел в туалет...
показати весь коментар
09.12.2020 13:15 Відповісти
верните его, верните...
показати весь коментар
09.12.2020 13:20 Відповісти
НЕ приходя в сознание, приступил к исполнению обязаностей...
показати весь коментар
09.12.2020 14:21 Відповісти
Интересно ,если Кернос ,таки да , в Харькове ,объявят 3-х дневный траур 😂😂🤫
показати весь коментар
09.12.2020 14:22 Відповісти
Сейчас очень хорошие таксидермисты ...
показати весь коментар
09.12.2020 14:27 Відповісти
 
 