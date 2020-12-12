Зеленський нагородив нацгвардійця Марківа орденом "За мужність"
Президент України Володимир Зеленський за клопотанням Міністерства внутрішніх справ підписав указ №563/2020 про нагородження старшого сержанта Національної гвардії Віталія Марківа орденом "За мужність" III ступеня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
"Сьогодні, у День Сухопутних військ, коли Україна вшановує своїх героїв, які стоять на захисті свободи і незалежності нашої держави, та дякує їм за гідну службу, Віталія Марківа нагороджено за видатні особисті досягнення у державній та суспільній діяльності, зразкове виконання службового та громадянського обов'язку, високу професійність і вагомий внесок у захист прав і свобод громадян та інтересів України на міжнародному рівні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Зеленський особисто проводив переговори про звільнення Марківа з представниками італійської влади, хоча в цьому брали участь також глава МВС Арсен Аваков, представники МЗС, громадські діячі.
Справедливе рішення у справі нацгвардійця і його звільнення - це також перемога України на міжнародному рівні, зазначив президент.
"Українська держава і я особисто будемо завжди відстоювати права наших громадян і завжди допомагати їм повернутися додому, в якій би частині світу вони не потрапили в біду. Ми будемо боротися за кожного нашого громадянина. Це один із моїх базових принципів", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.
11 грудня суд у Російській Федерації санкціонував заочний арешт військовослужбовця Нацгвардії України Віталія Марківа.
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За это респект и уважуха - но орден перебор
А к тем за кого ты голосовало в 2014 году и кто был министром обороны и президентом в это время . Это они отвечали и ты их спрашивай
Воздух мужеством запах!
- Ні! Від лютої ненависті до ворогів!