Зеленський нагородив нацгвардійця Марківа орденом "За мужність"

Президент України Володимир Зеленський за клопотанням Міністерства внутрішніх справ підписав указ №563/2020 про нагородження старшого сержанта Національної гвардії Віталія Марківа орденом "За мужність" III ступеня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Сьогодні, у День Сухопутних військ, коли Україна вшановує своїх героїв, які стоять на захисті свободи і незалежності нашої держави, та дякує їм за гідну службу, Віталія Марківа нагороджено за видатні особисті досягнення у державній та суспільній діяльності, зразкове виконання службового та громадянського обов'язку, високу професійність і вагомий внесок у захист прав і свобод громадян та інтересів України на міжнародному рівні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Зеленський особисто проводив переговори про звільнення Марківа з представниками італійської влади, хоча в цьому брали участь також глава МВС Арсен Аваков, представники МЗС, громадські діячі.

Читайте також: Аваков про заочний арешт нацгвардійця Марківа Росією: "Путінський режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи Віталія"

Справедливе рішення у справі нацгвардійця і його звільнення - це також перемога України на міжнародному рівні, зазначив президент.

"Українська держава і я особисто будемо завжди відстоювати права наших громадян і завжди допомагати їм повернутися додому, в якій би частині світу вони не потрапили в біду. Ми будемо боротися за кожного нашого громадянина. Це один із моїх базових принципів", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.

11 грудня суд у Російській Федерації санкціонував заочний арешт військовослужбовця Нацгвардії України Віталія Марківа.

Читайте також: "Для мене честь служити Україні", - Марків поновив службу в Нацгвардії