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Зеленський нагородив нацгвардійця Марківа орденом "За мужність"

Зеленський нагородив нацгвардійця Марківа орденом
Фото: fb.com/president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський за клопотанням Міністерства внутрішніх справ підписав указ №563/2020 про нагородження старшого сержанта Національної гвардії Віталія Марківа орденом "За мужність" III ступеня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Сьогодні, у День Сухопутних військ, коли Україна вшановує своїх героїв, які стоять на захисті свободи і незалежності нашої держави, та дякує їм за гідну службу, Віталія Марківа нагороджено за видатні особисті досягнення у державній та суспільній діяльності, зразкове виконання службового та громадянського обов'язку, високу професійність і вагомий внесок у захист прав і свобод громадян та інтересів України на міжнародному рівні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Зеленський особисто проводив переговори про звільнення Марківа з представниками італійської влади, хоча в цьому брали участь також глава МВС Арсен Аваков, представники МЗС, громадські діячі.

Читайте також: Аваков про заочний арешт нацгвардійця Марківа Росією: "Путінський режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи Віталія"

Справедливе рішення у справі нацгвардійця і його звільнення - це також перемога України на міжнародному рівні, зазначив президент.

"Українська держава і я особисто будемо завжди відстоювати права наших громадян і завжди допомагати їм повернутися додому, в якій би частині світу вони не потрапили в біду. Ми будемо боротися за кожного нашого громадянина. Це один із моїх базових принципів", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.

11 грудня суд у Російській Федерації санкціонував заочний арешт військовослужбовця Нацгвардії України Віталія Марківа.

Читайте також: "Для мене честь служити Україні", - Марків поновив службу в Нацгвардії

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) орден (113) Марків Віталій (178)


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Топ коментарі
+10
Задля свого піяру.
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12.12.2020 18:50
+9
я считаю , получить медаль, орден с рук дезертира и порноактрисы это унизть самого себя
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12.12.2020 18:53
+8
Наградил, упал, поднялся.
Воздух мужеством запах!
Зеленский наградил нацгвардейца Маркива орденом "За мужество" - Цензор.НЕТ 7548 Зеленский наградил нацгвардейца Маркива орденом "За мужество" - Цензор.НЕТ 3756
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12.12.2020 18:59
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Задля свого піяру.
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12.12.2020 18:50 Відповісти
Дехто для піяру Гадю Савченко зробив Героєм України))
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12.12.2020 18:52 Відповісти
От і я про це,не допоміг піяр))
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12.12.2020 19:01 Відповісти
гадя сиділа у ворога. А Марченко просто помилково.
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12.12.2020 18:56 Відповісти
Гадя была в плену и достойно держалась, а вот баба йуля потом её подобрала...
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12.12.2020 19:07 Відповісти
Медведчуковскао-кремлевская консерва завела в засаду на смерть 11 военнослужащих Украины После чего готовила массовые теракты в центре Киева. Клоунствовала она в рашкованской тюрьме а не держалась
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12.12.2020 19:46 Відповісти
цього вимагав народ.
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12.12.2020 19:09 Відповісти
Зеленський нагородив нацгвардійця Марківа орденом "За мужність" - Цензор.НЕТ 3172
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12.12.2020 19:31 Відповісти
За какое ? За непризнание вины в суде и отстаивание своей позиции??
За это респект и уважуха - но орден перебор
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12.12.2020 18:51 Відповісти
та ладно. Хорошо хоть дерьмаку орден не выписал - с него станется.
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12.12.2020 18:53 Відповісти
Московит , а в чем этот перебор есть человек защищал Украину на Донбассе? Можешь пожалуйста объяснит ?
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12.12.2020 19:26 Відповісти
Московит это ты. а я изложил стою позицию.Лучше поясни за что дается этот орден.
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12.12.2020 19:44 Відповісти
Московит , я тебе попросил объяснить, почему человек который воевал за Украину не может получит орден и почему это для тебя перебор ?
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12.12.2020 20:53 Відповісти
Лучше поясни за что дается этот орден. -- за то что защищал Украину и приехал он с Италии защищать , а мог и не приезжать? Он же уже был гражданин Италии
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12.12.2020 20:55 Відповісти
І ще кацапчику... дай відповідь - скільки осіб з під Дебальцево або з тих які були визволені з полону ДЛНР і іншої сволоти - нагороджені за мужніть.... Окрім Гаді...
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12.12.2020 19:47 Відповісти
Это вопрос не камне .
А к тем за кого ты голосовало в 2014 году и кто был министром обороны и президентом в это время . Это они отвечали и ты их спрашивай
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12.12.2020 20:56 Відповісти
я считаю , получить медаль, орден с рук дезертира и порноактрисы это унизть самого себя
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12.12.2020 18:53 Відповісти
Он уже оказывается стал танкистом
Зеленский наградил нацгвардейца Маркива орденом "За мужество" - Цензор.НЕТ 3785
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12.12.2020 18:55 Відповісти
Азохен вей и танки наши быстры!
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12.12.2020 19:56 Відповісти
Тут я согласен
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12.12.2020 19:27 Відповісти
зє-мєнєджєр надоуміл собствєнно зє.
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12.12.2020 18:54 Відповісти
Наградил, упал, поднялся.
Воздух мужеством запах!
Зеленский наградил нацгвардейца Маркива орденом "За мужество" - Цензор.НЕТ 7548 Зеленский наградил нацгвардейца Маркива орденом "За мужество" - Цензор.НЕТ 3756
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12.12.2020 18:59 Відповісти
Рейган, до якого прирівнювали оце нещастя, після поранення зовсім по іншому себе поводив - не боявся вибухів чи хлопків.
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12.12.2020 19:12 Відповісти
- Куме, ви що всрались? Від переляку?
- Ні! Від лютої ненависті до ворогів!
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12.12.2020 19:20 Відповісти
Ну он же не знал сколько времени проведёт в итальянской тюрьме . Но вёл себя достойно , как боец , как настоящий Украинец . В чём вопросы ? . Всё заслужено . !!
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12.12.2020 19:02 Відповісти
Ну вот,наконец-то! А то я уже начал сомневаться,ан нет,всё как всегда
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12.12.2020 19:02 Відповісти
Ну зачем выбирать "противоречивых героев", которые "разделяют общество"?
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12.12.2020 19:06 Відповісти
и котрамарку вечную на концерты квартала не зажал?
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12.12.2020 20:33 Відповісти
Ну он реально заслужил

Зеленський нагородив нацгвардійця Марківа орденом "За мужність" - Цензор.НЕТ 4639
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13.12.2020 15:29 Відповісти
 
 