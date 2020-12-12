Зеленский наградил нацгвардейца Маркива орденом "За мужество"

Президент Украины Владимир Зеленский по ходатайству Министерства внутренних дел подписал указ № 563/2020 о награждении старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива орденом "За мужество" III степени.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Сегодня, в День Сухопутных войск, когда Украина чтит своих героев, которые стоят на защите свободы и независимости нашего государства, и благодарит их за достойную службу, Виталий Маркив награжден за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан и интересов Украины на международном уровне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский лично проводил переговоры об освобождении Маркива с представителями итальянских властей, хотя в этом участвовали также глава МВД Арсен Аваков, представители МИД, общественные деятели.

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Справедливое решение по делу нацгвардейца и его освобождение - это также победа Украины на международном уровне, отметил президент.

"Украинское государство и я лично будем всегда отстаивать права наших граждан и всегда помогать им вернуться домой, в какой бы части мира они не попали в беду. Мы будем бороться за каждого нашего гражданина - это один из моих базовых принципов", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе. Украинца осудили на 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года Маркива оправдал апелляционный суд Милана.

11 декабря суд в Российской Федерации санкционировал заочный арест военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива.

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