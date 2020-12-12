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Зеленский наградил нацгвардейца Маркива орденом "За мужество"

Зеленский наградил нацгвардейца Маркива орденом
Фото: fb.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский по ходатайству Министерства внутренних дел подписал указ № 563/2020 о награждении старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива орденом "За мужество" III степени.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Сегодня, в День Сухопутных войск, когда Украина чтит своих героев, которые стоят на защите свободы и независимости нашего государства, и благодарит их за достойную службу, Виталий Маркив награжден за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан и интересов Украины на международном уровне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский лично проводил переговоры об освобождении Маркива с представителями итальянских властей, хотя в этом участвовали также глава МВД Арсен Аваков, представители МИД, общественные деятели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков о заочном аресте нацгвардейца Маркива Россией: "Путинский режим фактически признал свое участие в попытке фальсификации дела Виталия"

Справедливое решение по делу нацгвардейца и его освобождение - это также победа Украины на международном уровне, отметил президент.

"Украинское государство и я лично будем всегда отстаивать права наших граждан и всегда помогать им вернуться домой, в какой бы части мира они не попали в беду. Мы будем бороться за каждого нашего гражданина - это один из моих базовых принципов", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе. Украинца осудили на 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года Маркива оправдал апелляционный суд Милана.

11 декабря суд в Российской Федерации санкционировал заочный арест военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива.

Также читайте: "Для меня честь служить Украине", - Маркив возобновил службу в Нацгвардии

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) орден (189) Маркив Виталий (188)


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Топ комментарии
+10
Задля свого піяру.
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12.12.2020 18:50
+9
я считаю , получить медаль, орден с рук дезертира и порноактрисы это унизть самого себя
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12.12.2020 18:53
+8
Наградил, упал, поднялся.
Воздух мужеством запах!
Зеленский наградил нацгвардейца Маркива орденом "За мужество" - Цензор.НЕТ 7548 Зеленский наградил нацгвардейца Маркива орденом "За мужество" - Цензор.НЕТ 3756
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12.12.2020 18:59
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Задля свого піяру.
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12.12.2020 18:50 Ответить
Дехто для піяру Гадю Савченко зробив Героєм України))
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12.12.2020 18:52 Ответить
От і я про це,не допоміг піяр))
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12.12.2020 19:01 Ответить
гадя сиділа у ворога. А Марченко просто помилково.
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12.12.2020 18:56 Ответить
Гадя была в плену и достойно держалась, а вот баба йуля потом её подобрала...
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12.12.2020 19:07 Ответить
Медведчуковскао-кремлевская консерва завела в засаду на смерть 11 военнослужащих Украины После чего готовила массовые теракты в центре Киева. Клоунствовала она в рашкованской тюрьме а не держалась
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12.12.2020 19:46 Ответить
цього вимагав народ.
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12.12.2020 19:09 Ответить
Зеленський нагородив нацгвардійця Марківа орденом "За мужність" - Цензор.НЕТ 3172
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12.12.2020 19:31 Ответить
За какое ? За непризнание вины в суде и отстаивание своей позиции??
За это респект и уважуха - но орден перебор
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12.12.2020 18:51 Ответить
та ладно. Хорошо хоть дерьмаку орден не выписал - с него станется.
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12.12.2020 18:53 Ответить
Московит , а в чем этот перебор есть человек защищал Украину на Донбассе? Можешь пожалуйста объяснит ?
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12.12.2020 19:26 Ответить
Московит это ты. а я изложил стою позицию.Лучше поясни за что дается этот орден.
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12.12.2020 19:44 Ответить
Московит , я тебе попросил объяснить, почему человек который воевал за Украину не может получит орден и почему это для тебя перебор ?
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12.12.2020 20:53 Ответить
Лучше поясни за что дается этот орден. -- за то что защищал Украину и приехал он с Италии защищать , а мог и не приезжать? Он же уже был гражданин Италии
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12.12.2020 20:55 Ответить
І ще кацапчику... дай відповідь - скільки осіб з під Дебальцево або з тих які були визволені з полону ДЛНР і іншої сволоти - нагороджені за мужніть.... Окрім Гаді...
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12.12.2020 19:47 Ответить
Это вопрос не камне .
А к тем за кого ты голосовало в 2014 году и кто был министром обороны и президентом в это время . Это они отвечали и ты их спрашивай
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12.12.2020 20:56 Ответить
я считаю , получить медаль, орден с рук дезертира и порноактрисы это унизть самого себя
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12.12.2020 18:53 Ответить
Он уже оказывается стал танкистом
Зеленский наградил нацгвардейца Маркива орденом "За мужество" - Цензор.НЕТ 3785
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12.12.2020 18:55 Ответить
Азохен вей и танки наши быстры!
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12.12.2020 19:56 Ответить
Тут я согласен
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12.12.2020 19:27 Ответить
зє-мєнєджєр надоуміл собствєнно зє.
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12.12.2020 18:54 Ответить
Наградил, упал, поднялся.
Воздух мужеством запах!
Зеленский наградил нацгвардейца Маркива орденом "За мужество" - Цензор.НЕТ 7548 Зеленский наградил нацгвардейца Маркива орденом "За мужество" - Цензор.НЕТ 3756
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12.12.2020 18:59 Ответить
Рейган, до якого прирівнювали оце нещастя, після поранення зовсім по іншому себе поводив - не боявся вибухів чи хлопків.
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12.12.2020 19:12 Ответить
- Куме, ви що всрались? Від переляку?
- Ні! Від лютої ненависті до ворогів!
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12.12.2020 19:20 Ответить
Ну он же не знал сколько времени проведёт в итальянской тюрьме . Но вёл себя достойно , как боец , как настоящий Украинец . В чём вопросы ? . Всё заслужено . !!
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12.12.2020 19:02 Ответить
Ну вот,наконец-то! А то я уже начал сомневаться,ан нет,всё как всегда
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12.12.2020 19:02 Ответить
Ну зачем выбирать "противоречивых героев", которые "разделяют общество"?
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12.12.2020 19:06 Ответить
и котрамарку вечную на концерты квартала не зажал?
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12.12.2020 20:33 Ответить
Ну он реально заслужил

Зеленський нагородив нацгвардійця Марківа орденом "За мужність" - Цензор.НЕТ 4639
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13.12.2020 15:29 Ответить
 
 