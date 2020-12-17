У Харкові оголошено траур у зв'язку зі смертю Кернеса

У зв'язку зі смертю мера Харкова Геннадія Кернеса в місті оголошено триденний траур.

Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міськради.

Як зазначають у розпорядженні, в дні жалоби буде приспущено Державний Прапор України і прапори міста Харкова на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях. Крім цього, в місті будуть скасовані всі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, минулої ночі в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Очікується, що похорон Кернеса відбудеться в Харкові на початку наступного тижня.

Нагадаємо, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли у нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легенів. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

2 грудня на сесії міськради VII скликання депутати більшістю голосів внесли зміни в регламенти, які дозволяють провести першу сесію нового скликання без участі міського голови.

9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. В цей же день секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова. Він буде керувати містом до повернення мера.