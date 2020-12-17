В Харькове объявлен траур в связи со смертью Кернеса

В связи со смертью мэра Харькова Геннадия Кернеса в городе объявлен трехдневный траур.

Соответсвующее распоряжение подписал секретарь городского совета Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.

Как отмечается в распоряжении, в дни траура будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях. Кроме этого в городе будут отменены все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

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Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, минувшей ночью в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Ожидается, что похороны Кернеса состоятся в Харькове в начале следующей недели.

Напомним, 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего мэра Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите". 2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

2 декабря на сессии горсовета VII созыва депутаты большинством голосов внесли изменения в регламенты, которые позволяют провести первую сессию нового созыва без участия городского головы.

9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова. Он будет руководить городом до возвращения мэра