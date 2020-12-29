Україна просить Боснію невідкладно передати подаровану Лаврову ікону для експертизи, - МЗС

Україна просить Боснію і Герцеговину передати їй скандальну ікону для проведення експертиз. Раніше ця ікона була подарована міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, але її повернули боснійському посольству.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна просить невідкладно передати ікону на експертизу.

"Українська сторона також висловила готовність до співпраці з боснійсько-герцеговинськими слідчими органами для з'ясування всіх обставин, пов'язаних з вивезенням ікони з території нашої держави", - зазначив Ніколенко.

Він також упевнений, що відкритість Боснії і Герцеговини в цьому питанні підтвердила б наявність політичної волі до розвитку дружніх відносин з Україною.

Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії та Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії по лінії Інтерполу. 23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.