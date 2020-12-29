УКР
Україна просить Боснію невідкладно передати подаровану Лаврову ікону для експертизи, - МЗС

Україна просить Боснію і Герцеговину передати їй скандальну ікону для проведення експертиз. Раніше ця ікона була подарована міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, але її повернули боснійському посольству.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна просить невідкладно передати ікону на експертизу.

"Українська сторона також висловила готовність до співпраці з боснійсько-герцеговинськими слідчими органами для з'ясування всіх обставин, пов'язаних з вивезенням ікони з території нашої держави", - зазначив Ніколенко.

Він також упевнений, що відкритість Боснії і Герцеговини в цьому питанні підтвердила б наявність політичної волі до розвитку дружніх відносин з Україною.

Також читайте: Подаровану Лаврову українську ікону вивезли з Донбасу через Росію

Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії та Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії по лінії Інтерполу. 23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.

И больше эту икону никто не увидит. С нашими клептократами ей и в Украине ничего не светит.
показати весь коментар
29.12.2020 13:27 Відповісти
Передадут иранскими авиалиниями.
показати весь коментар
29.12.2020 13:28 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2020 13:34 Відповісти
Международный шкандаль... Воры и бандюки Мавзолейные Тамбовского ОПГ крадут не только иконы картины и прочее барахло...ЮКОС украли на 50 ярдов +7 ярдов Пени набежало...Бараны блин
показати весь коментар
29.12.2020 13:36 Відповісти
А почему владелец иконы молчит? У кого она была во владении?
МИД даже не знает, откуда эта икона.
показати весь коментар
29.12.2020 13:42 Відповісти
Золото Скифов лежит в Голландии...РАБссия к этому тоже не имеет отношения и ко многому всему что принадлежит Украине...Чингизиды долбанные...,срань Мокшанская..,Зуллусс-Ордынская вы НИКТО...
показати весь коментар
29.12.2020 13:46 Відповісти
Я думаю нам краще навіть не цікавитись скільки вивіз Московський патріархат наших святинь...
показати весь коментар
29.12.2020 14:04 Відповісти
Москалі і їхні холуї (боснійські серби) віддадуть підробку (100%) і скажуть, що таку отримали. І буде наш кастрований МЗС займатися звичною для себе справою: жувати соплі, писати звернення і ними же (за кацапськими рекомендаціями) підтератися... Так низько Україну ще не опускали, навіть при СРСР...
показати весь коментар
29.12.2020 14:17 Відповісти
 
 