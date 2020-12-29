Украина просит Боснию безотлагательно передать подаренную Лаврову икону для экспертизы, - МИД

Украина просит Боснию и Герцеговину передать ей скандальную икону для проведения экспертиз. Ранее эта икона была подарена министру иностранных дел России Сергею Лаврову, но ее вернули боснийскому посольству.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина просит безотлагательно передать икону на экспертизу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подаренную Лаврову украинскую икону вывезли с Донбасса через Россию

"Украинская сторона также выразила готовность к сотрудничеству с боснийско-герцеговинскими следственными органами для выяснения всех обстоятельств, связанных с вывозом иконы с территории нашего государства", - отметил Николенко.

Он также уверен, что открытость Боснии и Герцеговины в этом вопросе подтвердила бы наличие политической воли к развитию дружественных отношений с Украиной.

Напомним, 12 декабря министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске. Позже стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.