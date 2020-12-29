РУС
Украина просит Боснию безотлагательно передать подаренную Лаврову икону для экспертизы, - МИД

Украина просит Боснию безотлагательно передать подаренную Лаврову икону для экспертизы, - МИД

Украина просит Боснию и Герцеговину передать ей скандальную икону для проведения экспертиз. Ранее эта икона была подарена министру иностранных дел России Сергею Лаврову, но ее вернули боснийскому посольству.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина просит безотлагательно передать икону на экспертизу.

"Украинская сторона также выразила готовность к сотрудничеству с боснийско-герцеговинскими следственными органами для выяснения всех обстоятельств, связанных с вывозом иконы с территории нашего государства", - отметил Николенко.

Он также уверен, что открытость Боснии и Герцеговины в этом вопросе подтвердила бы наличие политической воли к развитию дружественных отношений с Украиной.

Напомним, 12 декабря министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске. Позже стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.

И больше эту икону никто не увидит. С нашими клептократами ей и в Украине ничего не светит.
29.12.2020 13:27 Ответить
Передадут иранскими авиалиниями.
29.12.2020 13:28 Ответить
Україна просить Боснію невідкладно передати подаровану Лаврову ікону для експертизи, - МЗС - Цензор.НЕТ 3710Україна просить Боснію невідкладно передати подаровану Лаврову ікону для експертизи, - МЗС - Цензор.НЕТ 8231 два лепила это сила
29.12.2020 13:34 Ответить
Международный шкандаль... Воры и бандюки Мавзолейные Тамбовского ОПГ крадут не только иконы картины и прочее барахло...ЮКОС украли на 50 ярдов +7 ярдов Пени набежало...Бараны блин
29.12.2020 13:36 Ответить
А почему владелец иконы молчит? У кого она была во владении?
МИД даже не знает, откуда эта икона.
29.12.2020 13:42 Ответить
Золото Скифов лежит в Голландии...РАБссия к этому тоже не имеет отношения и ко многому всему что принадлежит Украине...Чингизиды долбанные...,срань Мокшанская..,Зуллусс-Ордынская вы НИКТО...
29.12.2020 13:46 Ответить
Я думаю нам краще навіть не цікавитись скільки вивіз Московський патріархат наших святинь...
29.12.2020 14:04 Ответить
Москалі і їхні холуї (боснійські серби) віддадуть підробку (100%) і скажуть, що таку отримали. І буде наш кастрований МЗС займатися звичною для себе справою: жувати соплі, писати звернення і ними же (за кацапськими рекомендаціями) підтератися... Так низько Україну ще не опускали, навіть при СРСР...
29.12.2020 14:17 Ответить
 
 