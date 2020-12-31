УКР
Новини
2 434 40

Під двері тещі Шабуніна підклали гранати Ф-1 без запалів, - прокуратура Києва

Вибуховий пристрій, підкладений батькам дружини антикорупціонера Віталія Шабуніна, - це скріплені скотчем корпуси гранат Ф-1 без запалів. За фактом виявлення небезпечних предметів біля квартири у житловому будинку розпочато кримінальне провадження

Про це повідомила прокуратура Києва, передає Цензор.НЕТ.

"За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 8 слідчими Святошинського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом виявлення небезпечних предметів біля квартири, що належить члену сім’ї громадського діяча.

Так, зранку 31 грудня 2020 року на лінію "102" надійшло повідомлення від громадянина, про те що біля дверей квартири по вул. Якуба Колоса, яку він орендує, розміщено пакунок з двома предметами, зовні схожими на гранати.

Правоохоронці, які прибули на місце виклику, виявили скріплені скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалів. Вказані предмети будуть направлені на експертизу. Попередньо подія кваліфікована за ч. 1 ст. 129 КК України.

Читайте також: Дві гранати Ф-1 виявлено біля дверей тещі Шабуніна. Активісту запропонують заходи безпеки, - Нацполіція

У ході слідства також з’ясовано, що орендована квартира належить батькам дружини громадського діяча в сфері боротьби з корупцією.

Наразі слідчі дії тривають, встановлюються особи, причетні до вчинення вказаного правопорушення", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, 30 грудня біля квартири матері активіста Шабуніна виявлено вибуховий пристрій. Шабунін заявив: "Маму збиралися убити. Очевидно, це мені такий "привіт". Офіс генпрокурора заявив, що в корпусах гранат, закладених біля дверей матері Шабуніна, вибухівки не виявлено.

Автор: 

граната (815) прокуратура (3734) Шабунін Віталій (605)
Топ коментарі
+7
В этом деле главное не выйти на самого Шабунина.
показати весь коментар
31.12.2020 17:56 Відповісти
+5
Спешил виталя, там одно забыл, тут другое.
показати весь коментар
31.12.2020 17:55 Відповісти
+3
показати весь коментар
31.12.2020 17:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
показати весь коментар
31.12.2020 17:54 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2020 17:57 Відповісти
Спешил виталя, там одно забыл, тут другое.
показати весь коментар
31.12.2020 17:55 Відповісти
А кто какому-то Шабунину с улицы продаст что-то кроме ММГ гранаты?
показати весь коментар
31.12.2020 17:58 Відповісти
В этом деле главное не выйти на самого Шабунина.
показати весь коментар
31.12.2020 17:56 Відповісти
Это успокаивает?
показати весь коментар
31.12.2020 17:56 Відповісти
Шабунін в будь-якому разі ні. Бо треба лікувати амнезію, або читати інформацію про гранати. 😊
показати весь коментар
31.12.2020 18:10 Відповісти
Звучить як претензія для тих, хто підкладав.
показати весь коментар
31.12.2020 17:56 Відповісти
Детям мороженое, его бабе цветы смотри не перепутай, Кутузов.
показати весь коментар
31.12.2020 17:57 Відповісти
Теща.
показати весь коментар
31.12.2020 17:57 Відповісти
А офис прокуратуры сказал "виявлено 2 предмети, схожі на гранати та пластикову коробку, перемотані скотчем.
Мешканців було евакуйовано, на місці працювала вибухотехнічна група. За попередніми даними, в корпусах гранат вибухівки не виявлено" . Тобто Київська міська прокуратура взяла на себе обовязки єкспертизи і назвала "2 предмети, схожі на гранати", " скрепленные скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалов.".. Які реформи, така й прокуратура.
показати весь коментар
31.12.2020 18:00 Відповісти
а же беруть на "себе обовязки" і метал жовтого кольору так і называють, тоді. як інші сказали б - золото
показати весь коментар
31.12.2020 18:20 Відповісти
Так. Пока не має експертного заключення, золото не що інше як метал жовтого кольору. А пістолет - "предмет схожий на пістолет".
показати весь коментар
31.12.2020 18:36 Відповісти
і тому прокуратура назвала "2 предмети, схожі на гранати", " скрепленные скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалов.".
показати весь коментар
31.12.2020 18:52 Відповісти
"два предмета схожі на гранати" - це дещо інще чим " скрепленные скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалов." В другому випадку вже встановлено факт що то "гараната Ф-1" правда без запалу. Вся суть справи в тонкощах. Це як в договорі про кредит, та дописах мілесеньким шрифтом там десь, на останьому аркуші.
показати весь коментар
31.12.2020 19:02 Відповісти
корпуса гранат ф1 не дуже і взагалі не схожі на корпуса багатьох інших гранат...
так, що назвати корпусами гранат ф1 прийнятно, як і зіл130 чи шапку-ушанку назвати цими термінами...
показати весь коментар
31.12.2020 19:07 Відповісти
А МОЖЕ БРОНЗА???? 😆😅🤣😂😝
показати весь коментар
31.12.2020 18:48 Відповісти
чи рандоль
показати весь коментар
31.12.2020 18:54 Відповісти
АЖ ДУХ ЗАХВАТЫВАЕТ КАК ТЫ САМ СЕБЕ ПРОТИВОРЕЧИШЬ. ЧУТОЧКУ ПОДУМАВ. 😆🥰😍🤩😝
показати весь коментар
31.12.2020 19:08 Відповісти
там всё просто...удивляет, что тебе пришлось подумать...туго у тебя с этим
показати весь коментар
31.12.2020 19:14 Відповісти
ua Alexander Bereznuk ********
а же беруть на "себе обовязки" і метал жовтого кольору так і называють, тоді. як інші сказали б - золото
31.12.2020 18:20
ОтветитьМне нравится
ua Alexander Bereznuk ********
чи рандоль
31.12.2020 18:54
ОтветитьМне нравится
РАЗНИЦА МЕЖУ ЭТИМИ ДВУМЯ ОТВЕТАМИ У НЕКОЕГО Alexander Bereznuk ******** -34 МИНУТЫ.... А ТУГО С ,,ЭТИМ" КАНЕЧНА У МЕНЯ. 😄😁😆😅🤣😂😝😛☺
показати весь коментар
31.12.2020 19:58 Відповісти
в цензор заглядываю иногда...мог бы и через сутки...обычно отвечаю...
так понимаю, что ты все это время ждал ответа и тут такой облом
показати весь коментар
31.12.2020 20:16 Відповісти
АЖ ДУХ ЗАХВАТЫВАЕТ КАК ТЫ БРЭШЭШЬ. 😆😅🤣😂😝😛
показати весь коментар
31.12.2020 20:50 Відповісти
А казалы были скреплены болтами и казалы про маму, а не про тещу. Наверное Новый год.
показати весь коментар
31.12.2020 18:02 Відповісти
Та що ж це таке! Шабунін теж в армії не служив? Тй, хто служив, не вчинив би такий промах! 😁
показати весь коментар
31.12.2020 18:08 Відповісти
достали уже этим грантоедом!
показати весь коментар
31.12.2020 18:15 Відповісти
"Так, утром 31 декабря 2020 г. на линию "102" поступило сообщение от гражданина о том, что возле дверей квартиры по ул. Якуба Колоса, которую он арендует, размещен пакет с двумя предметами, внешне похожими на гранаты.", - так может этоть пакет предназначался для арендатора, а не для арендодателя? Надо же проверять, кому квартиру сдаешь! Источник: https://censor.net/ru/n3240078
показати весь коментар
31.12.2020 18:18 Відповісти
Єто «ж-ж-ж» нєспроста". У Венедиктової раптом аж справа збудилася.
показати весь коментар
31.12.2020 18:31 Відповісти
Шабунин, ты знаешь что делать...Під двері тещі Шабуніна підклали гранати Ф-1 без запалів, - прокуратура Києва - Цензор.НЕТ 5460
показати весь коментар
31.12.2020 18:36 Відповісти
Привет от сороса
показати весь коментар
31.12.2020 18:39 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2020 20:01 Відповісти
А если б они были с запалами???
показати весь коментар
31.12.2020 20:09 Відповісти
а, без запала? Тогда всё ок, это же получается хорошие парни сделали )) Возможно даже мусора. А разве мусора бывают плохими?
показати весь коментар
31.12.2020 20:30 Відповісти
Хотів тещу налякати.
показати весь коментар
31.12.2020 20:44 Відповісти
Молодець Шабунін. Правда ріже всім вуха. Пишаюсь такими смілими людьми. Терпіння тобі та щасливої вдачі.
показати весь коментар
31.12.2020 23:17 Відповісти
 
 