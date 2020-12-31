Під двері тещі Шабуніна підклали гранати Ф-1 без запалів, - прокуратура Києва
Вибуховий пристрій, підкладений батькам дружини антикорупціонера Віталія Шабуніна, - це скріплені скотчем корпуси гранат Ф-1 без запалів. За фактом виявлення небезпечних предметів біля квартири у житловому будинку розпочато кримінальне провадження
Про це повідомила прокуратура Києва, передає Цензор.НЕТ.
"За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 8 слідчими Святошинського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом виявлення небезпечних предметів біля квартири, що належить члену сім’ї громадського діяча.
Так, зранку 31 грудня 2020 року на лінію "102" надійшло повідомлення від громадянина, про те що біля дверей квартири по вул. Якуба Колоса, яку він орендує, розміщено пакунок з двома предметами, зовні схожими на гранати.
Правоохоронці, які прибули на місце виклику, виявили скріплені скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалів. Вказані предмети будуть направлені на експертизу. Попередньо подія кваліфікована за ч. 1 ст. 129 КК України.
У ході слідства також з’ясовано, що орендована квартира належить батькам дружини громадського діяча в сфері боротьби з корупцією.
Наразі слідчі дії тривають, встановлюються особи, причетні до вчинення вказаного правопорушення", - повідомили в прокуратурі.
Нагадаємо, 30 грудня біля квартири матері активіста Шабуніна виявлено вибуховий пристрій. Шабунін заявив: "Маму збиралися убити. Очевидно, це мені такий "привіт". Офіс генпрокурора заявив, що в корпусах гранат, закладених біля дверей матері Шабуніна, вибухівки не виявлено.
31 грудня дві гранати Ф-1 виявлено біля дверей тещі Шабуніна.
