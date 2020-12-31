Под двери тещи Шабунина подложили гранаты Ф-1 без запалов, - прокуратура Киева

Взрывное устройство, подложенное родителям жены антикоррупционера Виталия Шабунина, представляет собой скрепленные скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалов. По факту обнаружения опасных предметов возле квартиры в жилом доме начато уголовное производство.

Об этом сообщила прокуратура Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 8 следователями Святошинского управления полиции ГУ Нацполиции в г.. Киеве осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту обнаружения опасных предметов возле квартиры, принадлежащей члену семьи общественного деятеля.

Так, утром 31 декабря 2020 г. на линию "102" поступило сообщение от гражданина о том, что возле дверей квартиры по ул. Якуба Колоса, которую он арендует, размещен пакет с двумя предметами, внешне похожими на гранаты.

Прибывшие на место вызова правоохранители, обнаружили скрепленные скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалов. Указанные предметы будут направлены на экспертизу. Предварительно событие квалифицирована по ч. 1 ст. 129 УК Украины.

В ходе следствия также выяснилось, что арендуемая квартира принадлежит родителям жены общественного деятеля в сфере борьбы с коррупцией.

Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливаются лица, причастные к совершению указанного правонарушения", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, 30 декабря возле квартиры матери активиста Шабунина обнаружено взрывное устройство. Шабунин заявил: "Маму собирались убить. Очевидно, это мне такой "привет". Офис Генпрокурора заявил, что в корпусах гранат, заложенных у двери матери Шабунина, взрывчатки не обнаружено.

31 декабря две гранаты Ф-1 обнаружены у двери тещи Шабунина.