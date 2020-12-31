РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4110 посетителей онлайн
Новости
2 434 40

Под двери тещи Шабунина подложили гранаты Ф-1 без запалов, - прокуратура Киева

Под двери тещи Шабунина подложили гранаты Ф-1 без запалов, - прокуратура Киева

Взрывное устройство, подложенное родителям жены антикоррупционера Виталия Шабунина, представляет собой скрепленные скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалов. По факту обнаружения опасных предметов возле квартиры в жилом доме начато уголовное производство.

Об этом сообщила прокуратура Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 8 следователями Святошинского управления полиции ГУ Нацполиции в г.. Киеве осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту обнаружения опасных предметов возле квартиры, принадлежащей члену семьи общественного деятеля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Две гранаты Ф-1 обнаружены у двери тещи Шабунина. Активисту будут предложены меры безопасности, - Нацполиция

Так, утром 31 декабря 2020 г. на линию "102" поступило сообщение от гражданина о том, что возле дверей квартиры по ул. Якуба Колоса, которую он арендует, размещен пакет с двумя предметами, внешне похожими на гранаты.

Прибывшие на место вызова правоохранители, обнаружили скрепленные скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалов. Указанные предметы будут направлены на экспертизу. Предварительно событие квалифицирована по ч. 1 ст. 129 УК Украины.

В ходе следствия также выяснилось, что арендуемая квартира принадлежит родителям жены общественного деятеля в сфере борьбы с коррупцией.

Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливаются лица, причастные к совершению указанного правонарушения", - сообщили в прокуратуре.

Под двери тещи Шабунина подложили гранаты Ф-1 без запалов, - прокуратура Киева 01

Напомним, 30 декабря возле квартиры матери активиста Шабунина обнаружено взрывное устройство. Шабунин заявил: "Маму собирались убить. Очевидно, это мне такой "привет". Офис Генпрокурора заявил, что в корпусах гранат, заложенных у двери матери Шабунина, взрывчатки не обнаружено

31 декабря две гранаты Ф-1 обнаружены у двери тещи Шабунина.

Автор: 

граната (1024) прокуратура (5060) Шабунин Виталий (608)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
В этом деле главное не выйти на самого Шабунина.
показать весь комментарий
31.12.2020 17:56 Ответить
+5
Спешил виталя, там одно забыл, тут другое.
показать весь комментарий
31.12.2020 17:55 Ответить
+3
Под двери тещи Шабунина подложили гранаты Ф-1 без запалов, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 4990
показать весь комментарий
31.12.2020 17:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Под двери тещи Шабунина подложили гранаты Ф-1 без запалов, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 4990
показать весь комментарий
31.12.2020 17:54 Ответить
Под двери тещи Шабунина подложили гранаты Ф-1 без запалов, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 4648
показать весь комментарий
31.12.2020 17:57 Ответить
Спешил виталя, там одно забыл, тут другое.
показать весь комментарий
31.12.2020 17:55 Ответить
А кто какому-то Шабунину с улицы продаст что-то кроме ММГ гранаты?
показать весь комментарий
31.12.2020 17:58 Ответить
В этом деле главное не выйти на самого Шабунина.
показать весь комментарий
31.12.2020 17:56 Ответить
Это успокаивает?
показать весь комментарий
31.12.2020 17:56 Ответить
Шабунін в будь-якому разі ні. Бо треба лікувати амнезію, або читати інформацію про гранати. 😊
показать весь комментарий
31.12.2020 18:10 Ответить
Звучить як претензія для тих, хто підкладав.
показать весь комментарий
31.12.2020 17:56 Ответить
Детям мороженое, его бабе цветы смотри не перепутай, Кутузов.
показать весь комментарий
31.12.2020 17:57 Ответить
Теща.
показать весь комментарий
31.12.2020 17:57 Ответить
А офис прокуратуры сказал "виявлено 2 предмети, схожі на гранати та пластикову коробку, перемотані скотчем.
Мешканців було евакуйовано, на місці працювала вибухотехнічна група. За попередніми даними, в корпусах гранат вибухівки не виявлено" . Тобто Київська міська прокуратура взяла на себе обовязки єкспертизи і назвала "2 предмети, схожі на гранати", " скрепленные скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалов.".. Які реформи, така й прокуратура.
показать весь комментарий
31.12.2020 18:00 Ответить
а же беруть на "себе обовязки" і метал жовтого кольору так і называють, тоді. як інші сказали б - золото
показать весь комментарий
31.12.2020 18:20 Ответить
Так. Пока не має експертного заключення, золото не що інше як метал жовтого кольору. А пістолет - "предмет схожий на пістолет".
показать весь комментарий
31.12.2020 18:36 Ответить
і тому прокуратура назвала "2 предмети, схожі на гранати", " скрепленные скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалов.".
показать весь комментарий
31.12.2020 18:52 Ответить
"два предмета схожі на гранати" - це дещо інще чим " скрепленные скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалов." В другому випадку вже встановлено факт що то "гараната Ф-1" правда без запалу. Вся суть справи в тонкощах. Це як в договорі про кредит, та дописах мілесеньким шрифтом там десь, на останьому аркуші.
показать весь комментарий
31.12.2020 19:02 Ответить
корпуса гранат ф1 не дуже і взагалі не схожі на корпуса багатьох інших гранат...
так, що назвати корпусами гранат ф1 прийнятно, як і зіл130 чи шапку-ушанку назвати цими термінами...
показать весь комментарий
31.12.2020 19:07 Ответить
А МОЖЕ БРОНЗА???? 😆😅🤣😂😝
показать весь комментарий
31.12.2020 18:48 Ответить
чи рандоль
показать весь комментарий
31.12.2020 18:54 Ответить
АЖ ДУХ ЗАХВАТЫВАЕТ КАК ТЫ САМ СЕБЕ ПРОТИВОРЕЧИШЬ. ЧУТОЧКУ ПОДУМАВ. 😆🥰😍🤩😝
показать весь комментарий
31.12.2020 19:08 Ответить
там всё просто...удивляет, что тебе пришлось подумать...туго у тебя с этим
показать весь комментарий
31.12.2020 19:14 Ответить
ua Alexander Bereznuk ********
а же беруть на "себе обовязки" і метал жовтого кольору так і называють, тоді. як інші сказали б - золото
31.12.2020 18:20
ОтветитьМне нравится
ua Alexander Bereznuk ********
чи рандоль
31.12.2020 18:54
ОтветитьМне нравится
РАЗНИЦА МЕЖУ ЭТИМИ ДВУМЯ ОТВЕТАМИ У НЕКОЕГО Alexander Bereznuk ******** -34 МИНУТЫ.... А ТУГО С ,,ЭТИМ" КАНЕЧНА У МЕНЯ. 😄😁😆😅🤣😂😝😛☺
показать весь комментарий
31.12.2020 19:58 Ответить
в цензор заглядываю иногда...мог бы и через сутки...обычно отвечаю...
так понимаю, что ты все это время ждал ответа и тут такой облом
показать весь комментарий
31.12.2020 20:16 Ответить
АЖ ДУХ ЗАХВАТЫВАЕТ КАК ТЫ БРЭШЭШЬ. 😆😅🤣😂😝😛
показать весь комментарий
31.12.2020 20:50 Ответить
А казалы были скреплены болтами и казалы про маму, а не про тещу. Наверное Новый год.
показать весь комментарий
31.12.2020 18:02 Ответить
Та що ж це таке! Шабунін теж в армії не служив? Тй, хто служив, не вчинив би такий промах! 😁
показать весь комментарий
31.12.2020 18:08 Ответить
достали уже этим грантоедом!
показать весь комментарий
31.12.2020 18:15 Ответить
"Так, утром 31 декабря 2020 г. на линию "102" поступило сообщение от гражданина о том, что возле дверей квартиры по ул. Якуба Колоса, которую он арендует, размещен пакет с двумя предметами, внешне похожими на гранаты.", - так может этоть пакет предназначался для арендатора, а не для арендодателя? Надо же проверять, кому квартиру сдаешь! Источник: https://censor.net/ru/n3240078
показать весь комментарий
31.12.2020 18:18 Ответить
Єто «ж-ж-ж» нєспроста". У Венедиктової раптом аж справа збудилася.
показать весь комментарий
31.12.2020 18:31 Ответить
Шабунин, ты знаешь что делать...Під двері тещі Шабуніна підклали гранати Ф-1 без запалів, - прокуратура Києва - Цензор.НЕТ 5460
показать весь комментарий
31.12.2020 18:36 Ответить
Привет от сороса
показать весь комментарий
31.12.2020 18:39 Ответить
показать весь комментарий
31.12.2020 20:01 Ответить
А если б они были с запалами???
показать весь комментарий
31.12.2020 20:09 Ответить
а, без запала? Тогда всё ок, это же получается хорошие парни сделали )) Возможно даже мусора. А разве мусора бывают плохими?
показать весь комментарий
31.12.2020 20:30 Ответить
Хотів тещу налякати.
показать весь комментарий
31.12.2020 20:44 Ответить
Молодець Шабунін. Правда ріже всім вуха. Пишаюсь такими смілими людьми. Терпіння тобі та щасливої вдачі.
показать весь комментарий
31.12.2020 23:17 Ответить
 
 