Под двери тещи Шабунина подложили гранаты Ф-1 без запалов, - прокуратура Киева
Взрывное устройство, подложенное родителям жены антикоррупционера Виталия Шабунина, представляет собой скрепленные скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалов. По факту обнаружения опасных предметов возле квартиры в жилом доме начато уголовное производство.
Об этом сообщила прокуратура Киева, передает Цензор.НЕТ.
"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 8 следователями Святошинского управления полиции ГУ Нацполиции в г.. Киеве осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту обнаружения опасных предметов возле квартиры, принадлежащей члену семьи общественного деятеля.
Так, утром 31 декабря 2020 г. на линию "102" поступило сообщение от гражданина о том, что возле дверей квартиры по ул. Якуба Колоса, которую он арендует, размещен пакет с двумя предметами, внешне похожими на гранаты.
Прибывшие на место вызова правоохранители, обнаружили скрепленные скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалов. Указанные предметы будут направлены на экспертизу. Предварительно событие квалифицирована по ч. 1 ст. 129 УК Украины.
В ходе следствия также выяснилось, что арендуемая квартира принадлежит родителям жены общественного деятеля в сфере борьбы с коррупцией.
Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливаются лица, причастные к совершению указанного правонарушения", - сообщили в прокуратуре.
Напомним, 30 декабря возле квартиры матери активиста Шабунина обнаружено взрывное устройство. Шабунин заявил: "Маму собирались убить. Очевидно, это мне такой "привет". Офис Генпрокурора заявил, что в корпусах гранат, заложенных у двери матери Шабунина, взрывчатки не обнаружено.
31 декабря две гранаты Ф-1 обнаружены у двери тещи Шабунина.
Мешканців було евакуйовано, на місці працювала вибухотехнічна група. За попередніми даними, в корпусах гранат вибухівки не виявлено" . Тобто Київська міська прокуратура взяла на себе обовязки єкспертизи і назвала "2 предмети, схожі на гранати", " скрепленные скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалов.".. Які реформи, така й прокуратура.
так, що назвати корпусами гранат ф1 прийнятно, як і зіл130 чи шапку-ушанку назвати цими термінами...
а же беруть на "себе обовязки" і метал жовтого кольору так і называють, тоді. як інші сказали б - золото
31.12.2020 18:20
ОтветитьМне нравится
ua Alexander Bereznuk ********
чи рандоль
31.12.2020 18:54
ОтветитьМне нравится
РАЗНИЦА МЕЖУ ЭТИМИ ДВУМЯ ОТВЕТАМИ У НЕКОЕГО Alexander Bereznuk ******** -34 МИНУТЫ.... А ТУГО С ,,ЭТИМ" КАНЕЧНА У МЕНЯ. 😄😁😆😅🤣😂😝😛☺
так понимаю, что ты все это время ждал ответа и тут такой облом