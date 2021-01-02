У Росії почали видавати паспорти вакцинації проти COVID-19

У Росії влада з 1 січня 2021 року розпочала видавати електронні паспорти вакцинації проти коронавірусної інфекції.

Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами міністра, відомості про осіб, щеплених проти коронавірусу, вносяться до державного реєстру, і електронний сертифікат щеплення видається в автоматичному режимі.

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Як повідомлялося, в серпні 2020 року ВООЗ не включила зареєстровану Росією вакцину проти коронавірусу до переліку тих, які перебувають на завершальному етапі випробувань.

В Україні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що країна не купуватиме російську "вакцину" проти Covid-19, оскільки вона не пройшла необхідні стадії клінічних випробувань.

У грудні Туреччина також відмовилася від купівлі російської "вакцини" проти коронавірусу, оскільки вона не відповідає умовам проведення "належних лабораторних досліджень".