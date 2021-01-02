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Новини Коронавірус і карантин
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У Росії почали видавати паспорти вакцинації проти COVID-19

У Росії почали видавати паспорти вакцинації проти COVID-19

У Росії влада з 1 січня 2021 року розпочала видавати електронні паспорти вакцинації проти коронавірусної інфекції.

Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами міністра, відомості про осіб, щеплених проти коронавірусу, вносяться до державного реєстру, і електронний сертифікат  щеплення видається в автоматичному режимі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина відмовилася від закупівель російської вакцини проти COVID-19: У РФ недостатньо потужностей для виробництва

Як повідомлялося, в серпні 2020 року ВООЗ не включила зареєстровану Росією вакцину проти коронавірусу до переліку тих, які перебувають на завершальному етапі випробувань.

В Україні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що країна не купуватиме російську "вакцину" проти Covid-19, оскільки вона не пройшла необхідні стадії клінічних випробувань.

У грудні Туреччина також відмовилася від купівлі російської "вакцини" проти коронавірусу, оскільки вона не відповідає умовам проведення "належних лабораторних досліджень".

вакцина (4419) карантин (18172) росія (65829) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+22
В России начали выдавать паспорта вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 7443
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02.01.2021 22:41
+20
их відают вот тут

В России начали выдавать паспорта вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1823
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02.01.2021 22:38
+14
Ентот пачпорт будут на ухо вешать ?
У Росії почали видавати паспорти вакцинації проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9518
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02.01.2021 23:07
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Це скільки раз на рік треба проколотись шоб бути з настоящим паспортом, чи настоящим гражданіном якось так.
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03.01.2021 07:19 Відповісти
Не, ну если ты выжил после спутника то уже никакой ковид тебя не возьмёт!
Так шо зря вы так скептично.....
)
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03.01.2021 08:21 Відповісти
У меня вообще есть сомнения в любой вакцине от этой заразы, потому что есть случаи повторного заражения уже переболевших, а также немало штаммов и мутаций!
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03.01.2021 09:37 Відповісти
Хрень какая-то, как крысы под опытные. "Готовы полностью передать наши технологии для производства на территории Украины, готовы начать клинические испытания совместной вакцины AstraZeneca и "Спутник V", - сказал Дмитриев в интервью "России 1" (ВГТРК) в субботу
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03.01.2021 11:09 Відповісти
Шо, чипировать начали анальным образом ?!
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03.01.2021 18:25 Відповісти
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