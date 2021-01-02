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Новости Коронавирус и карантин
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В России начали выдавать паспорта вакцинации от COVID-19

В России начали выдавать паспорта вакцинации от COVID-19

В России власти с 1 января 2021 года начали выдавать электронные паспорта вакцинации от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам министра, сведения о лицах, привитых от коронавируса, вносятся в государственный регистр, и электронный прививочный сертификат выдается в автоматическом режиме.

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Как сообщалось, в августе2020 г.  ВОЗ не включила зарегистрированную Россией вакцину от коронавируса в перечень тех, которые находятся на завершающем этапе испытаний.

В Украине министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что страна не будет покупать российскую "вакцину" от Covid-19, поскольку она не прошла необходимые стадии клинических испытаний.

В декабре Турция также отказалась от покупки российской "вакцины" против коронавируса, поскольку она не соответствует условиям проведения "надлежащих лабораторных исследований".

Также читайте: Венгрия отказалась от закупок российской вакцины от COVID-19: У РФ недостаточно мощностей для производства

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Топ комментарии
+22
В России начали выдавать паспорта вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 7443
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02.01.2021 22:41
+20
их відают вот тут

В России начали выдавать паспорта вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1823
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02.01.2021 22:38
+14
Ентот пачпорт будут на ухо вешать ?
У Росії почали видавати паспорти вакцинації проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9518
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02.01.2021 23:07
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Це скільки раз на рік треба проколотись шоб бути з настоящим паспортом, чи настоящим гражданіном якось так.
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03.01.2021 07:19 Ответить
Не, ну если ты выжил после спутника то уже никакой ковид тебя не возьмёт!
Так шо зря вы так скептично.....
)
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03.01.2021 08:21 Ответить
У меня вообще есть сомнения в любой вакцине от этой заразы, потому что есть случаи повторного заражения уже переболевших, а также немало штаммов и мутаций!
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03.01.2021 09:37 Ответить
Хрень какая-то, как крысы под опытные. "Готовы полностью передать наши технологии для производства на территории Украины, готовы начать клинические испытания совместной вакцины AstraZeneca и "Спутник V", - сказал Дмитриев в интервью "России 1" (ВГТРК) в субботу
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03.01.2021 11:09 Ответить
Шо, чипировать начали анальным образом ?!
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03.01.2021 18:25 Ответить
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