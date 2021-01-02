В России начали выдавать паспорта вакцинации от COVID-19

В России власти с 1 января 2021 года начали выдавать электронные паспорта вакцинации от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам министра, сведения о лицах, привитых от коронавируса, вносятся в государственный регистр, и электронный прививочный сертификат выдается в автоматическом режиме.

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Как сообщалось, в августе2020 г. ВОЗ не включила зарегистрированную Россией вакцину от коронавируса в перечень тех, которые находятся на завершающем этапе испытаний.

В Украине министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что страна не будет покупать российскую "вакцину" от Covid-19, поскольку она не прошла необходимые стадии клинических испытаний.

В декабре Турция также отказалась от покупки российской "вакцины" против коронавируса, поскольку она не соответствует условиям проведения "надлежащих лабораторных исследований".

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