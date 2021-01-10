Глава КС Тупицький відпочиває на королівській віллі в Дубаї. ФОТОрепортаж
Глава Конституційного Суду Олександр Тупицький продовжує відпочивати на королівській віллі в Дубаї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Як повідомлялось раніше, добова оренда королівської вілли в готелі Kempinski Palm Jumeirah становить понад 300 тис. грн.
Раніше екснардеп Сергій Лещенко повідомив, що Тупицький із дружиною покинули Україну і вилетіли в ОАЕ.
Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.
5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.
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p.s. я уже устал инфузориям объяснять очевидное, а потом выудивляетесь почему они голосуют так как голосуют ибо они не в состоянии потратить 1 минуты времени дабы проверить информацию!
Так что ты облажался.
1) ты гугл карты так и не освоил? да открой ты их и посмотри, там 2 идентичных отеля Kempinski практически 1 в 1, но ты уж прости за такую неточность, но панорамное фото которое было использовано - сделано на первом пляже (который на 400м дальше по береговой линии) и оно ЕДИНСТВЕННОЕ, других нет, в следующий раз вылечу лично в Дубай и сделаю панораму прямо на месте, где стоял вельможа, спецом для тебя, дабы было точнее.
2) есть такое понятие как зум, если посмотреть на буйки в воде (круглые) и общему плану фото это видно не вооруженным взглядом, но почему-то не тебе. Да даже карты открой и зум сделай вот так https://www.google.com/maps/@25.112874,55.1110098,3a,15y,126.16h,90.49t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNJmLjkxz0-QSauw5eS74E76qiQyrBl3O3UqPsN!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNJmLjkxz0-QSauw5eS74E76qiQyrBl3O3UqPsN%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya283.58432-ro0-fo100!7i11000!8i5500 Кемпински Палм Джумейра - Google Карты что уже больше похоже? а теперь сделай поправку на туман и минусни 400м береговой линии к соседнему пляжу. Оно? Выдыхай.
p.s. это я сейчас молчу о том, что там если поклацать панорамы по отелю то четко видно, что лежаки (полосатые), зонты итд - всё оттуда, это одно и тоже место, но оленя не переубедишь, никогда.
дальше персональные уроки по логике для тебя старут платными, прости.
Для зеленой инфузории сложно понять ценность приватности? инфузория не понимает, что понятие "элитность" это и степень защищенности от таких фоток!
Да, убогий, не пускай пузыри с незнакомым человеком, что я видела в своей жизни и чего нет! в твоем мухосранске, может, бассейн в доме и диковинка...
В итого я оказалась права, тупицкий был в двухкомнатном номере и ходил на общий пляж)))
А твои тупые "рассуждения" очень напоминают одного персонажа :"Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни".
Сгинь, ты мне не интересен.
Он применяет систему ********** - эти люди должны за него стать костями, потому что без этой системы и без него, они теряют ВСЕ!
А многие уже так "замазаны", что могут потерять и головы...
Вот почему он и иже с ним, так стремятся под крыло кремлядей - это коррупционная система и машина, единственное, что может удержать на должном уровне их достаток и позволит обеспечить их пра пра пра внуков...
Нужно "показательное низложение" старого класса чиновников. И хочется верить, что кандидатура для этого найдена.
Их бы снесли с лица земли!
В нормальных странах, на инаугурацию и на работу люди из правительства приезжают на общественном транспорте и в метро!
Ну уж если ты прям брезгуешь со всеми, то хотя бы на своей машине, на ОДНОЙ, а не "мама любит скорость"!...
ще й яка ЖИРНЯЧА ТУША - та в ньому ГІВНА КІЛОГРАМАМИ в самому прямо сенсі! Ходяче відро з ГІВНОМ! Ходить і носить перед собою відро з ГІВНОМ! ГІВНОНОС сраний!
Тільки тотально кривавий Майдан-3, з покаранням "на сухо" та "на мокро" - і "патріотів у вишиванках", і "москвофілів", і ВСЮ ЇХ ОБСЛУГУ без виключення (тупіцкіх)
- це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича .
...ЗВЕРТАЮСЬ до ДЕРЖАВНИХ Службовців ВСІХ рівнів особливо силових структур з ПРОХАННЯМ максимально захистити ПРАВА і Безпеку Українців від діянь БАНДИ злодійського племені ..до УСУНЕННЯ цих ЗЛОЧИНЦІВ від ВЛАДИ в Україні .. Наснаги
А узнал за Тупицкого на вилле - и всё - вот оно - Новый Год наступил!
P.s. А нельзя ли попросить Дедушку Мороза о том, чтобы там в Дубае очень злющие-презлющие сунниты Тупицкого перепутали с шиитом. Можно наоборот, но с тем же результатом.