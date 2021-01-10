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Глава КС Тупицький відпочиває на королівській віллі в Дубаї. ФОТОрепортаж

Глава Конституційного Суду Олександр Тупицький продовжує відпочивати на королівській віллі в Дубаї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як повідомлялось раніше, добова оренда королівської вілли в готелі Kempinski Palm Jumeirah становить понад 300 тис. грн.

Глава КС Тупицький відпочиває на королівській віллі в Дубаї 01
Глава КС Тупицький відпочиває на королівській віллі в Дубаї 02
Глава КС Тупицький відпочиває на королівській віллі в Дубаї 03
Глава КС Тупицький відпочиває на королівській віллі в Дубаї 04
Глава КС Тупицький відпочиває на королівській віллі в Дубаї 05
Глава КС Тупицький відпочиває на королівській віллі в Дубаї 06
Глава КС Тупицький відпочиває на королівській віллі в Дубаї 07
Глава КС Тупицький відпочиває на королівській віллі в Дубаї 08

Раніше екснардеп Сергій Лещенко повідомив, що Тупицький із дружиною покинули Україну і вилетіли в ОАЕ.

Читайте також: Указ Зеленського про відсторонення Тупицького нікчемний і підлягає скасуванню, - заява КС

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

Автор: 

Дубай (77) відпочинок (231) Тупицький Олександр (259)


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Топ коментарі
+60
и хер он ложил на нас с вами .дорогие украинцы
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10.01.2021 16:35 Відповісти
+51
Це не Тупіцкій в Дубає, це Зеленський в Омані. Відлуння Зеленського в Омані. Інакше й бути не може.
Глава КС Тупицкий отдыхает на королевской вилле в Дубае - Цензор.НЕТ 7325
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10.01.2021 16:37 Відповісти
+49
Глава КС Тупицкий отдыхает на королевской вилле в Дубае - Цензор.НЕТ 7300
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10.01.2021 16:42 Відповісти
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так он же говорил что в этой гребаной апеляции в Днепре все время сидел на подсосе)) что там все через верх решали и редко кто копейку занесет))) Поэтому на Галапагосы не потянул))
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11.01.2021 15:41 Відповісти
https://news.liga.net/politics/video/glava-ksu-vspomnil-o-rabote-v-sude-dnepra-h-kopeyku-kto-daet-vse-idet-naverh-audio "И меня отправили в Днепропетровск. Где я просидел на подсосе. Потому что Днепропетровск - там только такие реестры - и х...й копейку кто дает, все идет наверх и уже наверху все эти реестры сводятся, такая ситуация. Я не слишком был доволен этой ситуацией", -
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11.01.2021 15:46 Відповісти
Ага, за "честно" заработанные деньги, да?
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11.01.2021 00:05 Відповісти
Не возмущайтесь, он же слуга "мудрого нАріду".Он устал от непосильного труда. ему надо отдохнуть. поправить здоровье.
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10.01.2021 21:17 Відповісти
А что по этому поводу думает белая акула с символикой правого сектора.
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10.01.2021 21:35 Відповісти
Хто винен в тому,що ми країна тупицьких? Мабуть америкоси.☺
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10.01.2021 21:38 Відповісти
Чого йому не відпочити від каторжної праці в Дубаї за рахунок платників податків? Оклад дозволяє.
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10.01.2021 21:47 Відповісти
нарахований дохід (винагорода судді) голови Конституційного Суду України у грудні 2020 року склав 433538,60 грн
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12.01.2021 19:52 Відповісти
Украину вот такое быдло превратило в мирового лидера коррупции. Не забываем, что коррупция разрушала целые империи - не говоря уже о таком захолустье как Украина.
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10.01.2021 21:50 Відповісти
Пора Робин Гуду появиться!!Раз суды не действуют!!И отстреливать касатиков!!!
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10.01.2021 22:27 Відповісти
Свиня.
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10.01.2021 22:37 Відповісти
ну и хряк ...как говорил мой старшина ..жить будет ... е..ать нет )))
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10.01.2021 22:41 Відповісти
И где ж та статья в Конституции Украины что запрещает чиновникам за народный счет ездить за границу отдыхать? Небось у какой нить старушки пенсии 10 гривень не прибавили,зарплату рабочему урезали что бы это чмо могло сьездить в дубай жирные телеса погреть..
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10.01.2021 22:43 Відповісти
жалко (до слёз)этого тупицкого!!на оман и на мальдивы даже денег нет!!вынужден в ,,нищих эмиратах"кантоваться!!(сарказм)
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10.01.2021 23:44 Відповісти
Нет у нас судей и в ближайшей перспективе не будет, а мы дурни создали конституционный суд с заоблочными зарплатами и государственным содержанием. Всех разогнать и привлечь иностранных судей.
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10.01.2021 23:46 Відповісти
Вот оно - лицо и тело украинской конституции...
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10.01.2021 23:52 Відповісти
Слава нашій владі! Слава таким як Тупицький ,Єрмак, Татаров,Мендель,Вєнєдіктова і самому Зеленському ,голосіянтам-самознищувачам за Зе-, поліціянтам Авакова та їхнім бригадам "Нацкорпусу", всім суддям і судам знищувачам України....С..Л...А...В...А! Скільки ми ще протягнемо,хто знає ?
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11.01.2021 00:21 Відповісти
Отдыхает на королевской вилле 3000 м с бассейном, но ходит на общий, довольно задрипанный общий пляж, где его спокойно фоткают??? Вы сами в этот бред верите???
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11.01.2021 01:25 Відповісти
Это не общий пляж. Это пляж отеля. На личном пляже одному довольно нудновато, скучно сидеть.
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11.01.2021 02:24 Відповісти
там нет личного пляжа в принципе, а в бассейне плескаться - он в Украине наплескался, у него домик не хуже дома, собственно потому оно виллу и снимает, не в коробке муравейнике ж ему вместе с рабами чалиться на отдыхе...
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11.01.2021 03:47 Відповісти
ты реально такой тупой или бот?? судья живёт в собственном доме в Украине с бассейном итж итп чего ты даже не видел никогда, это для тебя бассейн - роскошь, а для него такой дом и бассейн - обыденность и жить в коробочке 10х10 (пусть и крутой) оно не может, ему дом подавай, не хуже собственного, это РАЗ. Второе - тот как ты сказал "общий задрыпанный пляж" находится на территории искусственного острова (так называемая пальма) которая сама по себе считается самым элитным местом в Дубае, в одном из самых элитных отелей в принципе и в самой элитной вилле этого отеля. Но пляж там конечно задрыпанный по мнению esperadsahdhasda "со жмеренки", естественно. Вот панорама с этого "задрыпаного общего пляжа" https://www.google.com/maps/@25.112874,55.1110098,3a,90y,155.89h,74.23t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNJmLjkxz0-QSauw5eS74E76qiQyrBl3O3UqPsN!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNJmLjkxz0-QSauw5eS74E76qiQyrBl3O3UqPsN%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya283.58432-ro0-fo100!7i11000!8i5500 Кемпински Палм Джумейра - Google Карты (кликабельно)

p.s. я уже устал инфузориям объяснять очевидное, а потом выудивляетесь почему они голосуют так как голосуют ибо они не в состоянии потратить 1 минуты времени дабы проверить информацию!
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11.01.2021 03:46 Відповісти
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11.01.2021 04:02 Відповісти
https://censor.net/ru/user/151514 тут тролів проплачених добуя, не переймайся.
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11.01.2021 04:05 Відповісти
Там лише 2 інфузорії лайкнули, всі інші - нульовки (я на Цензорі вже бозна-скільки, досвід маю )
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11.01.2021 05:57 Відповісти
тролли - это те кто дают ссылку на другой пляж, и обвиняют других что они тролли. Сходи по ссылке приведенной этим персонажем, и сравни с фотками из статьи.
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11.01.2021 11:08 Відповісти
твоя ссылка не на тот пляж - у твоего небоскребы далеко сзади, а тот что на фото в статье - небоскребы совсем рядом.

Так что ты облажался.
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11.01.2021 11:05 Відповісти
смотри, то что тупенький - такое бывает и мне тебя очень жаль, но уже реально надоело одно и тоже печатать....

1) ты гугл карты так и не освоил? да открой ты их и посмотри, там 2 идентичных отеля Kempinski практически 1 в 1, но ты уж прости за такую неточность, но панорамное фото которое было использовано - сделано на первом пляже (который на 400м дальше по береговой линии) и оно ЕДИНСТВЕННОЕ, других нет, в следующий раз вылечу лично в Дубай и сделаю панораму прямо на месте, где стоял вельможа, спецом для тебя, дабы было точнее.

2) есть такое понятие как зум, если посмотреть на буйки в воде (круглые) и общему плану фото это видно не вооруженным взглядом, но почему-то не тебе. Да даже карты открой и зум сделай вот так https://www.google.com/maps/@25.112874,55.1110098,3a,15y,126.16h,90.49t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNJmLjkxz0-QSauw5eS74E76qiQyrBl3O3UqPsN!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNJmLjkxz0-QSauw5eS74E76qiQyrBl3O3UqPsN%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya283.58432-ro0-fo100!7i11000!8i5500 Кемпински Палм Джумейра - Google Карты что уже больше похоже? а теперь сделай поправку на туман и минусни 400м береговой линии к соседнему пляжу. Оно? Выдыхай.

p.s. это я сейчас молчу о том, что там если поклацать панорамы по отелю то четко видно, что лежаки (полосатые), зонты итд - всё оттуда, это одно и тоже место, но оленя не переубедишь, никогда.

дальше персональные уроки по логике для тебя старут платными, прости.
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15.01.2021 13:42 Відповісти
Тупой или бот, разговор шел не о коробочке 10*10, а о "королевской вилле в 3 тысячи метров" со СВОИМ бассейном . Какая необходимость при этом тащиться на общий пляж, где тебя фоткают все, кому не лень??? Смысл лишний раз палиться?

Для зеленой инфузории сложно понять ценность приватности? инфузория не понимает, что понятие "элитность" это и степень защищенности от таких фоток!
Да, убогий, не пускай пузыри с незнакомым человеком, что я видела в своей жизни и чего нет! в твоем мухосранске, может, бассейн в доме и диковинка...
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11.01.2021 21:08 Відповісти
что ты видела, а что нет ты уже показала в своём комменте который показал и рассказал о тебе гораздо больше чем ты сама себе представляешь. Мысли нищеброда, полное непонимание как живут подобные люди))) Палево конкретное.
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15.01.2021 13:30 Відповісти
Быдловатный дурачек)))

В итого я оказалась права, тупицкий был в двухкомнатном номере и ходил на общий пляж)))
А твои тупые "рассуждения" очень напоминают одного персонажа :"Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни".

Сгинь, ты мне не интересен.
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15.01.2021 21:05 Відповісти
огогого, понесло интернетную-модам))))))) ты можешь писать, что угодно, меня этим никак не зацепить и это не изменит того простого факта, что ты нищебродка из "жмеренки" кукарекающая в интернете и не более, на свежем воздухе роток то так широко не открывается))))))) а кто ты и что - уже показала, не надрывайся и иди лепи пельмени, несчастная.
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16.01.2021 14:46 Відповісти
!!!
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11.01.2021 01:35 Відповісти
странно както получаеться слуги живут лучше хозяина а хозяину еше и тарифы накоучивают
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11.01.2021 02:06 Відповісти
Отель Kempinski Palm Jumeirah лучший отель Дубая! Средняя цена однокомнатного номера на конец января начало февраль 1000$. Но если Люкс из нескольких комнат и с семьей, то цена может подскочить до нескольких тысяч баксов за сутки! У отеля свой пляж на котором и сфоткали Тупицкого и куча всяких дополнительных удобств которые тоже стоят денег. Дорогой ресторан. Если там обедать-ужинать с семьей (помимо завтрака, который оплачивается заранее) то может стоить еще 1-2 тысячи или больше баксов. Так что если до 10 тысяч баксов (примерно 300 тысяч грн) тратит Тупицкий за сутки отдыха с семьей, то это реальная цифра. Если на всем экономит то может уложиться и в 2 тысячи баксов (60 тысяч грн) сутки. Но это вряд ли. Читайте, завидуйте. Перед вами новый украинский барон или граф, а вы все крипаки и должны на него и его семью работать и обеспечивать ему такой суперкомфорт. Ограничивая свою семью, детей и в лечении и в образовании и в чем угодно
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11.01.2021 02:11 Відповісти
он снимает элитную виллу на территории элитного отеля, стоимость ТОЛЬКО одной виллы 300тыс, а дальше на сколкьо фантазии хватит, естественно там может все 500тыс в сутки уходить, легко, но этих цифр мы точно не узнаем. Но инфузории вон уже пишут о том, что эт ообщественный пляж))))) Клоуны
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11.01.2021 03:50 Відповісти
а откуда известно что он снимает виллу? Там есть и номера, самый дорогой Люкс стоит на порядок дешевле чем написано в статье.
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11.01.2021 11:06 Відповісти
Потому и тарифы, цены подняли, чтоб обеспечить высокие зарплаты чиновникам от 100-200 тысяч грн для мелкого чиновника до 30 лимонов и выше в месяц (1 млн грн раб день), для крупного, такого как Кобелев. Когда-то все были равны, но это не нравилось. Хотели неравенства. Теперь хавайте
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11.01.2021 02:21 Відповісти
Диапазон слуг урода - от Тупицкого до Разумкова...
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11.01.2021 02:42 Відповісти
При Пеці цей тіпочок віддихав тільки в Єгипеті )))
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11.01.2021 06:22 Відповісти
Дело в том, что помимо откатов и денег в конвертах, Зебил и Ко выплачивает своим приближенным, ключевым фигурам и госаппарату огромные зарплаты, за счет бюджета!

Он применяет систему ********** - эти люди должны за него стать костями, потому что без этой системы и без него, они теряют ВСЕ!
А многие уже так "замазаны", что могут потерять и головы...

Вот почему он и иже с ним, так стремятся под крыло кремлядей - это коррупционная система и машина, единственное, что может удержать на должном уровне их достаток и позволит обеспечить их пра пра пра внуков...
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11.01.2021 07:05 Відповісти
назначив министру зарплату в 1-2 тыс долларов от коррупции точно не избавиться. Это переходной период, в котором зарплаты гос.служащим увеличивают, чтобы они местом дорожили, но нынешние гос.чиновники из той жизни, где на гос.службу они шли не из-за зарплаты.
Нужно "показательное низложение" старого класса чиновников. И хочется верить, что кандидатура для этого найдена.
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11.01.2021 10:20 Відповісти
Если госслужащим нужно платить больше, что бы они не воровали, значит они профнепригодны и не должны работать на своих должностях.
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11.01.2021 10:38 Відповісти
Я не представляю, что в нормальной стране, при таком уровне обнищания населения, руководство страны ТАК могло бы жировать!
Их бы снесли с лица земли!
В нормальных странах, на инаугурацию и на работу люди из правительства приезжают на общественном транспорте и в метро!

Ну уж если ты прям брезгуешь со всеми, то хотя бы на своей машине, на ОДНОЙ, а не "мама любит скорость"!...
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11.01.2021 07:10 Відповісти
а ви думали, що він - суддя, а він - КОРОЛЬ виявляється, якщо живе в королівській віллі...

ще й яка ЖИРНЯЧА ТУША - та в ньому ГІВНА КІЛОГРАМАМИ в самому прямо сенсі! Ходяче відро з ГІВНОМ! Ходить і носить перед собою відро з ГІВНОМ! ГІВНОНОС сраний!
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11.01.2021 08:08 Відповісти
Тю, омеригу отрыли... У льохи поросноi завжди лайна повний кентюх.
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11.01.2021 09:30 Відповісти
ну і шо? ви ж дали добро і не пускайте слюни
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11.01.2021 08:46 Відповісти
Все видят сзадим небоскребы... И где вы думаете их сточнные воды... Це ж надо таким лохом быть, купаться в фекалиях. ЗЫ...вы думаете почемулюдей так мало ина пляже... Правда тупицкому это не понять. это пипец какой-то

Глава КС Тупицький відпочиває на королівській віллі в Дубаї - Цензор.НЕТ 2388
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11.01.2021 09:35 Відповісти
Кста, а в Ялте похожая ситуевина... Там в районе самой центральной и дорогой гостиницы "Ореанда" фекальная труба еще со времен царя гороха со всей Ялты выпускает нечистоты в воду... Если немного подняться в сопку над "Ореандой", видно бурое пятно больших масштабов ... ЗЫ... в Ореанде отдыхают(летом) в основном кацапськi высокопосадовцi. Там мебель в американском стиле уже всю исцарапали , а ковровые покрытия обрыгали до специфического запаха в коридорах.
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11.01.2021 09:43 Відповісти
это фото на максимальном зуме, до берега с небоскребами больше 4км
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15.01.2021 13:33 Відповісти
рожа как не лопнет
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11.01.2021 09:50 Відповісти
Для Зеленського це стало вже питанням принципу...
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11.01.2021 10:12 Відповісти
КСУ, ВРУ і ОП розіграли фарс, незаконне збагачення так і залишилося непокараним, гівно кожне при своєму - одне у Буковелі, інше у Дубаях... Так само і "полум'яні патріоти" сивохряки з такими ж "полум'яними москвофілами" - мертвечуками "по дьоснам" бьють, втіхаря, на людях тільки проголошуючи якусь там непримеренність у політиці.
Тільки тотально кривавий Майдан-3, з покаранням "на сухо" та "на мокро" - і "патріотів у вишиванках", і "москвофілів", і ВСЮ ЇХ ОБСЛУГУ без виключення (тупіцкіх)
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11.01.2021 10:27 Відповісти
хотел выразить свое мнение но увы оно выражено до меня. поэтому резюмирую:до тех пор,пока во власти будет хоть один "тупицкий",в украине будет продолжаться олигархический шабаш и чиновничий беспредел
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11.01.2021 11:31 Відповісти
Юристы понимают, что никчемный документ не требует ни отмены, ни опротестования. Он никчемный с момента создания, т.е. не действительный. Как может такое заявлять КС известно одним заявителям. Расчет на уровень команды Квартал-95?
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11.01.2021 11:37 Відповісти
По возвращению в Украину его, отдохнувшего, надо в СИЗО... К ЗЭКАМ.
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11.01.2021 11:39 Відповісти
Голова КС України нехай відпочиває... ТРОЛЕСРАНЬ на ЦН - це Антиукраїнська п"ята колона ..що рашії що ізраєлю ...
- це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича .
...ЗВЕРТАЮСЬ до ДЕРЖАВНИХ Службовців ВСІХ рівнів особливо силових структур з ПРОХАННЯМ максимально захистити ПРАВА і Безпеку Українців від діянь БАНДИ злодійського племені ..до УСУНЕННЯ цих ЗЛОЧИНЦІВ від ВЛАДИ в Україні .. Наснаги
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11.01.2021 12:23 Відповісти
А чё, ему, как лоху, в Железном порту грязь месить?
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11.01.2021 12:35 Відповісти
Этот Конституционный суд гнездо коррупции и развала Украины с заоблачными зарплатами. Всех сместить и под суд. Конституционный суд назначала Рада она может их и сместить
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11.01.2021 12:35 Відповісти
От не хватало чего-то в Новом Году - не было ощущения праздника.
А узнал за Тупицкого на вилле - и всё - вот оно - Новый Год наступил!
P.s. А нельзя ли попросить Дедушку Мороза о том, чтобы там в Дубае очень злющие-презлющие сунниты Тупицкого перепутали с шиитом. Можно наоборот, но с тем же результатом.
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11.01.2021 12:38 Відповісти
Чем тупее, тем выше должность.
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11.01.2021 15:00 Відповісти
Тупіцький повернувся з відпочинку в Дубаї. )))

Глава КС Тупицький відпочиває на королівській віллі в Дубаї - Цензор.НЕТ 338
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11.01.2021 15:01 Відповісти
А вы где хотите чтобы отдыхал главный защитник Конституции? С расстроенными нервами, весь оболганный.. Наверное надо было ему поехать куда-нибудь в негазифицированное село да еще и без электричества. Гарантирую, есть такие в Украине...
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11.01.2021 20:01 Відповісти
Мразь продажная! Сдохни скотина!
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12.01.2021 00:32 Відповісти
Якби не жирові складки спереду і по боках-прямо мачо в червоних трусах.
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12.01.2021 08:09 Відповісти
На пятой фотке на заднем плане пляж Джумейра и колесо обозрения «Глаз Дубая». Очень похоже.
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12.01.2021 14:25 Відповісти
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