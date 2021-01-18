Окупанти вирішили не відключати воду в Алушті в ніч на Водохреще

У ніч з 18 на 19 січня в Алушті, а також селищах Великої Алушти - Малому Маяку і Партеніті - не стали обмежувати водопостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Нагадаємо, з 24 серпня 2020 року в Сімферополі і ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху і обміління водоймищ почалися обмеження в подачі води.

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Нагадаємо, з півночі 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів запроваджено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей із водою.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запровадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

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