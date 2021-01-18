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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Окупанти вирішили не відключати воду в Алушті в ніч на Водохреще

Окупанти вирішили не відключати воду в Алушті в ніч на Водохреще

У ніч з 18 на 19 січня в Алушті, а також селищах Великої Алушти - Малому Маяку і Партеніті - не стали обмежувати водопостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Нагадаємо, з 24 серпня 2020 року в Сімферополі і ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху і обміління водоймищ почалися обмеження в подачі води.

Також читайте: Джемілєв вважає, що через нестачу води в Криму Росія завдасть шкоди екології: "зіпсують весь півострів"

Нагадаємо, з півночі 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів запроваджено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей із водою.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запровадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

Читайте також: Окупанти заявили, що Крим технічно не готовий приймати воду з України

Алушта (19) Крим (14122) водопостачання (831) вода (1176)


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Топ коментарі
+18
не та ну на !!!!
в камни нырять не пробовали ?
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18.01.2021 23:20
+15
В ніч на 19те кримчанам дали змогу змити унітаз. Це велике досягненя на 7й рік свободи від укрофашистів.
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18.01.2021 23:47
+12
а смысл? Они уже привыкли жопу лопухом подтирать и мыть по воскресеньям в шайке. Зачем вот так людей с ритма сбивать???
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18.01.2021 23:25
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не та ну на !!!!
в камни нырять не пробовали ?
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18.01.2021 23:20 Відповісти
Оккупанты решили не отключать воду в Алуште в ночь на Крещение - Цензор.НЕТ 9948
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18.01.2021 23:24 Відповісти
Сань, всё гораздо серьезнее...
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18.01.2021 23:27 Відповісти
Насколько?
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18.01.2021 23:32 Відповісти
как проблемы кабаева с эрекцией...
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18.01.2021 23:39 Відповісти
Крим бучно одгуляв свята і на нього напав «сушняк»… Зателефонував своїй «колишній», щоб дала водички… Україна трубку не взяла…
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19.01.2021 00:18 Відповісти
Кримчанин, чё не?

Оккупанты решили не отключать воду в Алуште в ночь на Крещение - Цензор.НЕТ 1467
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18.01.2021 23:24 Відповісти
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19.01.2021 09:23 Відповісти
а смысл? Они уже привыкли жопу лопухом подтирать и мыть по воскресеньям в шайке. Зачем вот так людей с ритма сбивать???
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18.01.2021 23:25 Відповісти
Слава великому кормчему!
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18.01.2021 23:33 Відповісти
Ну хоть запасутся в тазики и баклашки. Да и снежок немного выпал, на лишние 2-3 недели хватит. А что крысчане , думали легко будет в неистовой борьбе с бендеровцами и мировым фошиздским заговором против вас? Держитесь там, до последней кружки влаги. Димон морально с вами
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18.01.2021 23:33 Відповісти
Не бачу проблеми, в них ж море є, хай там миються - води повно))
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18.01.2021 23:57 Відповісти
яки смешны аккупанты, даже воду не отключили, а ведь могли бы
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18.01.2021 23:34 Відповісти
Что, свинособачка, трошки подгорело?
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19.01.2021 00:13 Відповісти
дерьмак и компания очень хочет пустить туда воду но боится реакции украинцев. Значить надо чтобы он боялся украинцев по любому своему зашкару.
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18.01.2021 23:42 Відповісти
В ніч на 19те кримчанам дали змогу змити унітаз. Це велике досягненя на 7й рік свободи від укрофашистів.
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18.01.2021 23:47 Відповісти
Це ж перемога пабєда!
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18.01.2021 23:51 Відповісти
татарам подарок на крещение. ахахахаха
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19.01.2021 00:04 Відповісти
пусть отсохнет рука вместе с губой, у того, кто бросал бюллетень за паРашу 16 марта 2014 года ! Гниды продажные! Пили воду земли Украины, теперь обсасывайте камни у мразей из москвы !
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19.01.2021 00:21 Відповісти
Ну что, бандеры?))) шах и мат!
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19.01.2021 01:08 Відповісти
Сталін запам»ятався селянам «Законом про три колоски…».
Путін запам»ятається кримчанам «Законом про три літри води…».
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19.01.2021 01:23 Відповісти
Зараз подивилась відео, стало цікаво, шо залишилось від Санаторію «Крим». Багато разів там відпочивали і добре пам'ятаю територію. Верхні корпуси геть занедбані, там навіть вікон вже немає, аранжерея схожа на руїни з фільму жахів. Тунель до ліфтів зачинений та через розбиті двері видно, що розгромлений, відповідно, що ліфти теж не працюють. Столова-2 залишився лише фасад, всередині все розгромлене там пограбоване, навіть перила на сходах зрізані. Сам парк, який має величезну територію, теж у поганому стані, музичний фонтан не працює та потребує реставрації. Кафе та крамнички, які були на набережній, всі зачинені, набережна теж потребує серйозної реставрації, людей майже немає, хоча сам санаторій працює. Там через паркан дача кучмівська була, він ******** там відпочивати . За шість років окупанти майже знищили все, що колись мало пристойний вигляд та де відпочивали люди з усього світу. Зараз там замість відпочивальників зграї бездомних собак та кішок.
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19.01.2021 01:26 Відповісти
Іренко, так і не дивно - прийшли "скрепаносные,с разрухою в мазгах".
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19.01.2021 04:44 Відповісти
Уря - Уря, Уря, пабєда - в говени ночью будеть ВАДА:

Окупанти вирішили не відключати воду в Алушті в ніч на Водохреще - Цензор.НЕТ 8749

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19.01.2021 02:04 Відповісти
Та ні, із кранів потече "святая урина".Полковник Киряло святив. Це вам не аби-шо...
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19.01.2021 04:48 Відповісти
При Украине крымчане о таком счастье даже и не мечтали...
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19.01.2021 07:28 Відповісти
Прискiтливий санитарный врач всиеi эрэфии проверяет воду текущую из крана крымчан? Помнится, чего только он не находил в украинских сырах, конфетах, молдавских и грузинских винах. Или он натаскан на поиск "заразы"исключительно во внешних ойкуменах?
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19.01.2021 07:47 Відповісти
А якщо б виключили, то було б камнєхреща чи мочехреща.
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19.01.2021 11:00 Відповісти
 
 