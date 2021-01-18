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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты решили не отключать воду в Алуште в ночь на Крещение

Оккупанты решили не отключать воду в Алуште в ночь на Крещение

В ночь с 18 на 19 января в Алуште, а также поселках Большой Алушты - Малом Маяке и Партените - не стали ограничивать водоснабжение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Напомним, с 24 августа 2020 года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды..

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика. С 23 сентября ограничения ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты после праздников введут почасовую подачу воды в Алуште

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

Автор: 

Алушта (56) Крым (26360) водоснабжение (722) вода (918)


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Топ комментарии
+18
не та ну на !!!!
в камни нырять не пробовали ?
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18.01.2021 23:20
+15
В ніч на 19те кримчанам дали змогу змити унітаз. Це велике досягненя на 7й рік свободи від укрофашистів.
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18.01.2021 23:47
+12
а смысл? Они уже привыкли жопу лопухом подтирать и мыть по воскресеньям в шайке. Зачем вот так людей с ритма сбивать???
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18.01.2021 23:25
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Правила форума Совет форумчан
не та ну на !!!!
в камни нырять не пробовали ?
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18.01.2021 23:20 Ответить
Оккупанты решили не отключать воду в Алуште в ночь на Крещение - Цензор.НЕТ 9948
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18.01.2021 23:24 Ответить
Сань, всё гораздо серьезнее...
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18.01.2021 23:27 Ответить
Насколько?
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18.01.2021 23:32 Ответить
как проблемы кабаева с эрекцией...
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18.01.2021 23:39 Ответить
Крим бучно одгуляв свята і на нього напав «сушняк»… Зателефонував своїй «колишній», щоб дала водички… Україна трубку не взяла…
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19.01.2021 00:18 Ответить
Кримчанин, чё не?

Оккупанты решили не отключать воду в Алуште в ночь на Крещение - Цензор.НЕТ 1467
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18.01.2021 23:24 Ответить
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19.01.2021 09:23 Ответить
а смысл? Они уже привыкли жопу лопухом подтирать и мыть по воскресеньям в шайке. Зачем вот так людей с ритма сбивать???
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18.01.2021 23:25 Ответить
Слава великому кормчему!
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18.01.2021 23:33 Ответить
Ну хоть запасутся в тазики и баклашки. Да и снежок немного выпал, на лишние 2-3 недели хватит. А что крысчане , думали легко будет в неистовой борьбе с бендеровцами и мировым фошиздским заговором против вас? Держитесь там, до последней кружки влаги. Димон морально с вами
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18.01.2021 23:33 Ответить
Не бачу проблеми, в них ж море є, хай там миються - води повно))
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18.01.2021 23:57 Ответить
яки смешны аккупанты, даже воду не отключили, а ведь могли бы
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18.01.2021 23:34 Ответить
Что, свинособачка, трошки подгорело?
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19.01.2021 00:13 Ответить
дерьмак и компания очень хочет пустить туда воду но боится реакции украинцев. Значить надо чтобы он боялся украинцев по любому своему зашкару.
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18.01.2021 23:42 Ответить
В ніч на 19те кримчанам дали змогу змити унітаз. Це велике досягненя на 7й рік свободи від укрофашистів.
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18.01.2021 23:47 Ответить
Це ж перемога пабєда!
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18.01.2021 23:51 Ответить
татарам подарок на крещение. ахахахаха
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19.01.2021 00:04 Ответить
пусть отсохнет рука вместе с губой, у того, кто бросал бюллетень за паРашу 16 марта 2014 года ! Гниды продажные! Пили воду земли Украины, теперь обсасывайте камни у мразей из москвы !
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19.01.2021 00:21 Ответить
Ну что, бандеры?))) шах и мат!
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19.01.2021 01:08 Ответить
Сталін запам»ятався селянам «Законом про три колоски…».
Путін запам»ятається кримчанам «Законом про три літри води…».
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19.01.2021 01:23 Ответить
Зараз подивилась відео, стало цікаво, шо залишилось від Санаторію «Крим». Багато разів там відпочивали і добре пам'ятаю територію. Верхні корпуси геть занедбані, там навіть вікон вже немає, аранжерея схожа на руїни з фільму жахів. Тунель до ліфтів зачинений та через розбиті двері видно, що розгромлений, відповідно, що ліфти теж не працюють. Столова-2 залишився лише фасад, всередині все розгромлене там пограбоване, навіть перила на сходах зрізані. Сам парк, який має величезну територію, теж у поганому стані, музичний фонтан не працює та потребує реставрації. Кафе та крамнички, які були на набережній, всі зачинені, набережна теж потребує серйозної реставрації, людей майже немає, хоча сам санаторій працює. Там через паркан дача кучмівська була, він ******** там відпочивати . За шість років окупанти майже знищили все, що колись мало пристойний вигляд та де відпочивали люди з усього світу. Зараз там замість відпочивальників зграї бездомних собак та кішок.
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19.01.2021 01:26 Ответить
Іренко, так і не дивно - прийшли "скрепаносные,с разрухою в мазгах".
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19.01.2021 04:44 Ответить
Уря - Уря, Уря, пабєда - в говени ночью будеть ВАДА:

Окупанти вирішили не відключати воду в Алушті в ніч на Водохреще - Цензор.НЕТ 8749

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19.01.2021 02:04 Ответить
Та ні, із кранів потече "святая урина".Полковник Киряло святив. Це вам не аби-шо...
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19.01.2021 04:48 Ответить
При Украине крымчане о таком счастье даже и не мечтали...
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19.01.2021 07:28 Ответить
Прискiтливий санитарный врач всиеi эрэфии проверяет воду текущую из крана крымчан? Помнится, чего только он не находил в украинских сырах, конфетах, молдавских и грузинских винах. Или он натаскан на поиск "заразы"исключительно во внешних ойкуменах?
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19.01.2021 07:47 Ответить
А якщо б виключили, то було б камнєхреща чи мочехреща.
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19.01.2021 11:00 Ответить
 
 