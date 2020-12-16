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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты после праздников введут почасовую подачу воды в Алуште

Оккупанты после праздников введут почасовую подачу воды в Алуште

После зимних праздников Алушта перейдет с ночного ограничения на почасовую подачу воды.

Об этом сообщила подконтрольная России глава администрации города Галина Огнева, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Вопрос водообеспечения региона один из актуальных на сегодняшний день. На заседании рабочей группы обсудили подачу воды потребителям по графику. Новогодние и рождественские праздники пройдут с прежним, ночным ограничением подачи воды, а в январе будет просто необходимо перейти на график", - написала Огнева в Facebook.

Она добавила, что для города закупят водовозки и емкости, их установят в городе и населенных пунктах Алуштинского региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном РФ Крыму, - МИД

Точную дату введения графика Огнева пока не сообщила.

Напомним, с 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды.. 

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика. С 23 сентября ограничения ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Также читайте: Предприятие Роскосмоса планирует строить в оккупированном Крыму завод по опреснению воды

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

Автор: 

Алушта (56) Крым (26377) водоснабжение (722) вода (918)


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Топ комментарии
+14
Нет!.. никакой воды!.. нефть мы в Азербайджане купим!
Русня идет нах!
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16.12.2020 23:29
+13
Оккупанты после праздников введут почасовую подачу воды в Алуште - Цензор.НЕТ 7843
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16.12.2020 23:14
+13
***** как-то обещал сделать из Крыма витрину русского мира.
Сегодня в этой витрине нет света, нет туристов, а вода вообще подается только по праздникам.
В результате сегодня Крым это витрина деградации и отсталости и отлично демонстрирует всему миру всю суть остсалой нефтегазовой бензоколонки.
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16.12.2020 23:30
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Правила форума Совет форумчан
Та вы шо ,аСУШНЯК ???
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16.12.2020 23:12 Ответить
Оккупанты после праздников введут почасовую подачу воды в Алуште - Цензор.НЕТ 7843
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16.12.2020 23:14 Ответить
Окупанти після свят введуть погодинну подачу води в Алушті - Цензор.НЕТ 1444
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16.12.2020 23:33 Ответить
Окупанти після свят введуть погодинну подачу води в Алушті - Цензор.НЕТ 5560
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16.12.2020 23:38 Ответить
Оккупанты,дайте крысчанам воды,можно мооской,пускай опресняют сами!
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16.12.2020 23:15 Ответить
Едте к себе на исконную родину , та валежник собирайте , разрешили уже и забирайте с собой свой гребанной русский мир.Что 35 тыс группировка воды просит .
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16.12.2020 23:19 Ответить
Заметьте, хохлы с Каналом к Алуште отношения не имеют.
все претензии к Боженьке
видать сильно вы его прогневили
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16.12.2020 23:20 Ответить
Оккупанты после праздников введут почасовую подачу воды в Алуште - Цензор.НЕТ 1132
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16.12.2020 23:21 Ответить
А как же курортный сезон без воды? Чем жопу мыть после дефекации? Отдыхающих из паРаши будут завозить в Крым по решению суда? Принудительно?Дождались крысчане "сруцкова мира" с запахом пота, дерьма, мочи и немытых гениталий....Теперь крысчане будут, как кошки и соба облизывать себе жопы и писЬки вместо мытья...Привыкайте, неудачники...
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16.12.2020 23:21 Ответить
зато теперь их можно идентифицировать по запаху, лет 10 фонить будут
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17.12.2020 10:14 Ответить
поминутную - и в батареи тоже, бо не сезон...
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16.12.2020 23:24 Ответить
Воду в Крым надо подать! Можно по бартеру: за 1 литр воды - 1 баррель нефти !
Кто что имеет....
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16.12.2020 23:25 Ответить
Нет!.. никакой воды!.. нефть мы в Азербайджане купим!
Русня идет нах!
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16.12.2020 23:29 Ответить
Для справки: по сегодняшним цена 1 баррель = 51,05 $ .
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16.12.2020 23:34 Ответить
Як варіант, при чому з умовою купуй або плати.
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17.12.2020 10:16 Ответить
Нефть мы где угодно купим. Пущай кацапы где угодно купят воды
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17.12.2020 00:06 Ответить
Крысчане уже давно не смывают и не подмываются..
вот это духовность и кривославие шас в Крыму!
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16.12.2020 23:27 Ответить
Оккупанты после праздников введут почасовую подачу воды в Алуште - Цензор.НЕТ 7558
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16.12.2020 23:27 Ответить
Окупанти після свят введуть погодинну подачу води в Алушті - Цензор.НЕТ 2311
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16.12.2020 23:42 Ответить
***** как-то обещал сделать из Крыма витрину русского мира.
Сегодня в этой витрине нет света, нет туристов, а вода вообще подается только по праздникам.
В результате сегодня Крым это витрина деградации и отсталости и отлично демонстрирует всему миру всю суть остсалой нефтегазовой бензоколонки.
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16.12.2020 23:30 Ответить
Это просто праздник какой-то.
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16.12.2020 23:31 Ответить
По мнению экспертов ООН, в XXI веке вода станет более важным стратегическим ресурсом, чем нефть и газ, поскольку тонна чистой воды в аридном климате уже сейчас дороже нефти
(пустыня Сахара и Северная Африка, центр Австралии, ЮАР, Аравийский п-ов, Центральная Азия).
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17.12.2020 00:16 Ответить
Города с самыми высокими тарифами на воду в $/куб

Орхус (Дания) 11,82
Дюссельдорф (Германия) 11,04
Копенгаген (Дания) 9,41
Гамбург (Германия) 8,87
Белфаст (ВБритания) 8,18
Франкфурт (Германия) 5,71

Приценивайтесь, крысчяне
Готовьтесь, зраднычки, платить за воду как немцы и датчане. Дешевле вам никто не даст! Если вообще даст. Кто ж согласится поить военные базы в Крыму?
Или пущай Путен возит на самолетах из Байкала
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17.12.2020 00:35 Ответить
тонна чистой воды в аридном климате уже сейчас дороже нефти

какой Крым?
скоро самим Днепра будет мало
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17.12.2020 01:10 Ответить
Вот и я о том же. Воду в Крым не что "давать", но и продавать даже задорого - надо очень сильно задуматься. Воды и у нас становится меньше.
Неужели не будем беречь свою воду для своих детей и внуков?
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17.12.2020 01:29 Ответить
А чому ні, водопровід Байкал - крим. Тяп-ляп і готово.
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17.12.2020 10:19 Ответить
По мнению экспертов ООН, в XXI веке вода станет более важным стратегическим ресурсом, чем нефть и газ, поскольку тонна чистой воды в аридном климате уже сейчас дороже нефти
(пустыня Сахара и Северная Африка, центр Австралии, ЮАР, Аравийский п-ов, Центральная Азия).
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17.12.2020 01:26 Ответить
Опресненная морская питьевая вода - благо или страшная беда?
http://zmdosie.ru/resursy/voda/653-opresnennaya-pitevaya-voda

По словам председателя Института исследований в области развития и безопасности окружающей среды Тихоокеанского региона Петра Глейка, мембраны обратного осмоса способны удалить только 50% бора, который входит в химический состав морской воды.
Избыток бора способен вызывать проблемы в репродуктивной системе, как людей, так и животных, а также приводить к нарушению деятельности желудочно-кишечного тракта.
https://water-electrodialysis.co.ua/articles/ekologicheskie-riski.html
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17.12.2020 01:31 Ответить
Центр научно-практической поддержки водного хозяйства Израиля при содействии проф.В.Ветштейна, известного в мире ученого по измерению изотопов, договорился с руководством Украинского Института экологии человека АН Украины (Киев) и Институтом геологии АН России (Москва) об определении качества опресненной воды в водопроводе Израиля и наличия в воде тяжелых изотопов

Заключение Института экологии человека (Киев), утвержденное Ученым Советом:
- вода непригодна для питьевого употребления и опасна для человеческого организма.

Заключение Института геологии (Москва):
- опреснение воды не снижает количество дейтерия (т.е. технология обратного осмоса, примененная в Израиле при опреснении морской воды, не удаляет дейтерий, что известно из теории самого технологического процесса обратного осмоса),
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17.12.2020 01:32 Ответить
а тяжелая вода химичеки идентична обыкновкнной.Зачем ее удалять ?
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17.12.2020 06:07 Ответить
Жирубт, КРЫСЫчане, жируют. Но ничего, скоро будет по часу, и по дням недели. 1 час по воскресеньям.
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17.12.2020 07:22 Ответить
 
 