Оккупанты после праздников введут почасовую подачу воды в Алуште

После зимних праздников Алушта перейдет с ночного ограничения на почасовую подачу воды.

Об этом сообщила подконтрольная России глава администрации города Галина Огнева, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Вопрос водообеспечения региона один из актуальных на сегодняшний день. На заседании рабочей группы обсудили подачу воды потребителям по графику. Новогодние и рождественские праздники пройдут с прежним, ночным ограничением подачи воды, а в январе будет просто необходимо перейти на график", - написала Огнева в Facebook.

Она добавила, что для города закупят водовозки и емкости, их установят в городе и населенных пунктах Алуштинского региона.

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Точную дату введения графика Огнева пока не сообщила.

Напомним, с 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды..

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика. С 23 сентября ограничения ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

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Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.