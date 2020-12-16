Оккупанты после праздников введут почасовую подачу воды в Алуште
После зимних праздников Алушта перейдет с ночного ограничения на почасовую подачу воды.
Об этом сообщила подконтрольная России глава администрации города Галина Огнева, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Вопрос водообеспечения региона один из актуальных на сегодняшний день. На заседании рабочей группы обсудили подачу воды потребителям по графику. Новогодние и рождественские праздники пройдут с прежним, ночным ограничением подачи воды, а в январе будет просто необходимо перейти на график", - написала Огнева в Facebook.
Она добавила, что для города закупят водовозки и емкости, их установят в городе и населенных пунктах Алуштинского региона.
Точную дату введения графика Огнева пока не сообщила.
Напомним, с 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды..
С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика. С 23 сентября ограничения ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке.
19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.
Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.
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все претензии к Боженьке
видать сильно вы его прогневили
Кто что имеет....
Русня идет нах!
вот это духовность и кривославие шас в Крыму!
Сегодня в этой витрине нет света, нет туристов, а вода вообще подается только по праздникам.
В результате сегодня Крым это витрина деградации и отсталости и отлично демонстрирует всему миру всю суть остсалой нефтегазовой бензоколонки.
(пустыня Сахара и Северная Африка, центр Австралии, ЮАР, Аравийский п-ов, Центральная Азия).
Орхус (Дания) 11,82
Дюссельдорф (Германия) 11,04
Копенгаген (Дания) 9,41
Гамбург (Германия) 8,87
Белфаст (ВБритания) 8,18
Франкфурт (Германия) 5,71
Приценивайтесь, крысчяне
Готовьтесь, зраднычки, платить за воду как немцы и датчане. Дешевле вам никто не даст! Если вообще даст. Кто ж согласится поить военные базы в Крыму?
Или пущай Путен возит на самолетах из Байкала
какой Крым?
скоро самим Днепра будет мало
Неужели не будем беречь свою воду для своих детей и внуков?
(пустыня Сахара и Северная Африка, центр Австралии, ЮАР, Аравийский п-ов, Центральная Азия).
http://zmdosie.ru/resursy/voda/653-opresnennaya-pitevaya-voda
По словам председателя Института исследований в области развития и безопасности окружающей среды Тихоокеанского региона Петра Глейка, мембраны обратного осмоса способны удалить только 50% бора, который входит в химический состав морской воды.
Избыток бора способен вызывать проблемы в репродуктивной системе, как людей, так и животных, а также приводить к нарушению деятельности желудочно-кишечного тракта.
https://water-electrodialysis.co.ua/articles/ekologicheskie-riski.html
Заключение Института экологии человека (Киев), утвержденное Ученым Советом:
- вода непригодна для питьевого употребления и опасна для человеческого организма.
Заключение Института геологии (Москва):
- опреснение воды не снижает количество дейтерия (т.е. технология обратного осмоса, примененная в Израиле при опреснении морской воды, не удаляет дейтерий, что известно из теории самого технологического процесса обратного осмоса),