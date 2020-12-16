Окупанти після свят введуть погодинну подачу води в Алушті

Після зимових свят Алушта перейде з нічного обмеження на погодинну подачу води.

Про це повідомила підконтрольна Росії глава адміністрації міста Галина Огнєва, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Питання водозабезпечення регіону одне з актуальних на сьогодні. На засіданні робочої групи обговорили подачу води споживачам за графіком. Новорічні та різдвяні свята пройдуть з попереднім, нічним обмеженням подачі води, а в січні буде просто необхідно перейти на графік", - написала Огнєва в Facebook.

Вона додала, що для міста закуплять водовозки і ємності, їх встановлять у місті і населених пунктах Алуштинського регіону.

Точну дату введення графіка Огнєва поки не повідомила.

Нагадаємо, з 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води.

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Із 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водойм запровадили третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка. З 23 вересня обмеження ввели в Алушті, Партеніті і Малому Маяку.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить приблизно 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть сягнути 2,5 млрд рублів.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

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