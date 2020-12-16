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Новини Окуповані території
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Окупанти після свят введуть погодинну подачу води в Алушті

Окупанти після свят введуть погодинну подачу води в Алушті

Після зимових свят Алушта перейде з нічного обмеження на погодинну подачу води.

Про це повідомила підконтрольна Росії глава адміністрації міста Галина Огнєва, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Питання водозабезпечення регіону одне з актуальних на сьогодні. На засіданні робочої групи обговорили подачу води споживачам за графіком. Новорічні та різдвяні свята пройдуть з попереднім, нічним обмеженням подачі води, а в січні буде просто необхідно перейти на графік", - написала Огнєва в Facebook.

Вона додала, що для міста закуплять водовозки і ємності, їх встановлять у місті і населених пунктах Алуштинського регіону.

Точну дату введення графіка Огнєва поки не повідомила.

Нагадаємо, з 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. 

Також читайте: Окупанти вводять графік подачі води в Ялті, інакше "запасів вистачить до початку наступного року"

Із 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водойм запровадили третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка. З 23 вересня обмеження ввели в Алушті, Партеніті і Малому Маяку.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить приблизно 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть сягнути 2,5 млрд рублів.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

Також читайте: В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату

Автор: 

Алушта (19) Крим (14139) водопостачання (832) вода (1177)


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Топ коментарі
+14
Нет!.. никакой воды!.. нефть мы в Азербайджане купим!
Русня идет нах!
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16.12.2020 23:29
+13
Оккупанты после праздников введут почасовую подачу воды в Алуште - Цензор.НЕТ 7843
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16.12.2020 23:14
+13
***** как-то обещал сделать из Крыма витрину русского мира.
Сегодня в этой витрине нет света, нет туристов, а вода вообще подается только по праздникам.
В результате сегодня Крым это витрина деградации и отсталости и отлично демонстрирует всему миру всю суть остсалой нефтегазовой бензоколонки.
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16.12.2020 23:30
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Та вы шо ,аСУШНЯК ???
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16.12.2020 23:12 Відповісти
Оккупанты после праздников введут почасовую подачу воды в Алуште - Цензор.НЕТ 7843
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16.12.2020 23:14 Відповісти
Окупанти після свят введуть погодинну подачу води в Алушті - Цензор.НЕТ 1444
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16.12.2020 23:33 Відповісти
Окупанти після свят введуть погодинну подачу води в Алушті - Цензор.НЕТ 5560
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16.12.2020 23:38 Відповісти
Оккупанты,дайте крысчанам воды,можно мооской,пускай опресняют сами!
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16.12.2020 23:15 Відповісти
Едте к себе на исконную родину , та валежник собирайте , разрешили уже и забирайте с собой свой гребанной русский мир.Что 35 тыс группировка воды просит .
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16.12.2020 23:19 Відповісти
Заметьте, хохлы с Каналом к Алуште отношения не имеют.
все претензии к Боженьке
видать сильно вы его прогневили
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16.12.2020 23:20 Відповісти
Оккупанты после праздников введут почасовую подачу воды в Алуште - Цензор.НЕТ 1132
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16.12.2020 23:21 Відповісти
А как же курортный сезон без воды? Чем жопу мыть после дефекации? Отдыхающих из паРаши будут завозить в Крым по решению суда? Принудительно?Дождались крысчане "сруцкова мира" с запахом пота, дерьма, мочи и немытых гениталий....Теперь крысчане будут, как кошки и соба облизывать себе жопы и писЬки вместо мытья...Привыкайте, неудачники...
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16.12.2020 23:21 Відповісти
зато теперь их можно идентифицировать по запаху, лет 10 фонить будут
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17.12.2020 10:14 Відповісти
поминутную - и в батареи тоже, бо не сезон...
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16.12.2020 23:24 Відповісти
Воду в Крым надо подать! Можно по бартеру: за 1 литр воды - 1 баррель нефти !
Кто что имеет....
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16.12.2020 23:25 Відповісти
Нет!.. никакой воды!.. нефть мы в Азербайджане купим!
Русня идет нах!
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16.12.2020 23:29 Відповісти
Для справки: по сегодняшним цена 1 баррель = 51,05 $ .
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16.12.2020 23:34 Відповісти
Як варіант, при чому з умовою купуй або плати.
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17.12.2020 10:16 Відповісти
Нефть мы где угодно купим. Пущай кацапы где угодно купят воды
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17.12.2020 00:06 Відповісти
Крысчане уже давно не смывают и не подмываются..
вот это духовность и кривославие шас в Крыму!
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16.12.2020 23:27 Відповісти
Оккупанты после праздников введут почасовую подачу воды в Алуште - Цензор.НЕТ 7558
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16.12.2020 23:27 Відповісти
Окупанти після свят введуть погодинну подачу води в Алушті - Цензор.НЕТ 2311
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16.12.2020 23:42 Відповісти
***** как-то обещал сделать из Крыма витрину русского мира.
Сегодня в этой витрине нет света, нет туристов, а вода вообще подается только по праздникам.
В результате сегодня Крым это витрина деградации и отсталости и отлично демонстрирует всему миру всю суть остсалой нефтегазовой бензоколонки.
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16.12.2020 23:30 Відповісти
Это просто праздник какой-то.
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16.12.2020 23:31 Відповісти
По мнению экспертов ООН, в XXI веке вода станет более важным стратегическим ресурсом, чем нефть и газ, поскольку тонна чистой воды в аридном климате уже сейчас дороже нефти
(пустыня Сахара и Северная Африка, центр Австралии, ЮАР, Аравийский п-ов, Центральная Азия).
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17.12.2020 00:16 Відповісти
Города с самыми высокими тарифами на воду в $/куб

Орхус (Дания) 11,82
Дюссельдорф (Германия) 11,04
Копенгаген (Дания) 9,41
Гамбург (Германия) 8,87
Белфаст (ВБритания) 8,18
Франкфурт (Германия) 5,71

Приценивайтесь, крысчяне
Готовьтесь, зраднычки, платить за воду как немцы и датчане. Дешевле вам никто не даст! Если вообще даст. Кто ж согласится поить военные базы в Крыму?
Или пущай Путен возит на самолетах из Байкала
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17.12.2020 00:35 Відповісти
тонна чистой воды в аридном климате уже сейчас дороже нефти

какой Крым?
скоро самим Днепра будет мало
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17.12.2020 01:10 Відповісти
Вот и я о том же. Воду в Крым не что "давать", но и продавать даже задорого - надо очень сильно задуматься. Воды и у нас становится меньше.
Неужели не будем беречь свою воду для своих детей и внуков?
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17.12.2020 01:29 Відповісти
А чому ні, водопровід Байкал - крим. Тяп-ляп і готово.
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17.12.2020 10:19 Відповісти
По мнению экспертов ООН, в XXI веке вода станет более важным стратегическим ресурсом, чем нефть и газ, поскольку тонна чистой воды в аридном климате уже сейчас дороже нефти
(пустыня Сахара и Северная Африка, центр Австралии, ЮАР, Аравийский п-ов, Центральная Азия).
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17.12.2020 01:26 Відповісти
Опресненная морская питьевая вода - благо или страшная беда?
http://zmdosie.ru/resursy/voda/653-opresnennaya-pitevaya-voda

По словам председателя Института исследований в области развития и безопасности окружающей среды Тихоокеанского региона Петра Глейка, мембраны обратного осмоса способны удалить только 50% бора, который входит в химический состав морской воды.
Избыток бора способен вызывать проблемы в репродуктивной системе, как людей, так и животных, а также приводить к нарушению деятельности желудочно-кишечного тракта.
https://water-electrodialysis.co.ua/articles/ekologicheskie-riski.html
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17.12.2020 01:31 Відповісти
Центр научно-практической поддержки водного хозяйства Израиля при содействии проф.В.Ветштейна, известного в мире ученого по измерению изотопов, договорился с руководством Украинского Института экологии человека АН Украины (Киев) и Институтом геологии АН России (Москва) об определении качества опресненной воды в водопроводе Израиля и наличия в воде тяжелых изотопов

Заключение Института экологии человека (Киев), утвержденное Ученым Советом:
- вода непригодна для питьевого употребления и опасна для человеческого организма.

Заключение Института геологии (Москва):
- опреснение воды не снижает количество дейтерия (т.е. технология обратного осмоса, примененная в Израиле при опреснении морской воды, не удаляет дейтерий, что известно из теории самого технологического процесса обратного осмоса),
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17.12.2020 01:32 Відповісти
а тяжелая вода химичеки идентична обыкновкнной.Зачем ее удалять ?
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17.12.2020 06:07 Відповісти
Жирубт, КРЫСЫчане, жируют. Но ничего, скоро будет по часу, и по дням недели. 1 час по воскресеньям.
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17.12.2020 07:22 Відповісти
 
 