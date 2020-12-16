Окупанти після свят введуть погодинну подачу води в Алушті
Після зимових свят Алушта перейде з нічного обмеження на погодинну подачу води.
Про це повідомила підконтрольна Росії глава адміністрації міста Галина Огнєва, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Питання водозабезпечення регіону одне з актуальних на сьогодні. На засіданні робочої групи обговорили подачу води споживачам за графіком. Новорічні та різдвяні свята пройдуть з попереднім, нічним обмеженням подачі води, а в січні буде просто необхідно перейти на графік", - написала Огнєва в Facebook.
Вона додала, що для міста закуплять водовозки і ємності, їх встановлять у місті і населених пунктах Алуштинського регіону.
Точну дату введення графіка Огнєва поки не повідомила.
Нагадаємо, з 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води.
Із 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водойм запровадили третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка. З 23 вересня обмеження ввели в Алушті, Партеніті і Малому Маяку.
19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить приблизно 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть сягнути 2,5 млрд рублів.
Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.
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все претензии к Боженьке
видать сильно вы его прогневили
Кто что имеет....
Русня идет нах!
вот это духовность и кривославие шас в Крыму!
Сегодня в этой витрине нет света, нет туристов, а вода вообще подается только по праздникам.
В результате сегодня Крым это витрина деградации и отсталости и отлично демонстрирует всему миру всю суть остсалой нефтегазовой бензоколонки.
(пустыня Сахара и Северная Африка, центр Австралии, ЮАР, Аравийский п-ов, Центральная Азия).
Орхус (Дания) 11,82
Дюссельдорф (Германия) 11,04
Копенгаген (Дания) 9,41
Гамбург (Германия) 8,87
Белфаст (ВБритания) 8,18
Франкфурт (Германия) 5,71
Приценивайтесь, крысчяне
Готовьтесь, зраднычки, платить за воду как немцы и датчане. Дешевле вам никто не даст! Если вообще даст. Кто ж согласится поить военные базы в Крыму?
Или пущай Путен возит на самолетах из Байкала
какой Крым?
скоро самим Днепра будет мало
Неужели не будем беречь свою воду для своих детей и внуков?
(пустыня Сахара и Северная Африка, центр Австралии, ЮАР, Аравийский п-ов, Центральная Азия).
http://zmdosie.ru/resursy/voda/653-opresnennaya-pitevaya-voda
По словам председателя Института исследований в области развития и безопасности окружающей среды Тихоокеанского региона Петра Глейка, мембраны обратного осмоса способны удалить только 50% бора, который входит в химический состав морской воды.
Избыток бора способен вызывать проблемы в репродуктивной системе, как людей, так и животных, а также приводить к нарушению деятельности желудочно-кишечного тракта.
https://water-electrodialysis.co.ua/articles/ekologicheskie-riski.html
Заключение Института экологии человека (Киев), утвержденное Ученым Советом:
- вода непригодна для питьевого употребления и опасна для человеческого организма.
Заключение Института геологии (Москва):
- опреснение воды не снижает количество дейтерия (т.е. технология обратного осмоса, примененная в Израиле при опреснении морской воды, не удаляет дейтерий, что известно из теории самого технологического процесса обратного осмоса),