Найімовірніше, не підтримаю призначення Вітренка міністром енергетики вдруге, - Разумков

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що, найімовірніше, не підтримає призначення Юрія Вітренка міністром енергетики України.

Про це він повідомив "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

У "Слузі народу" допускають, що Разумков та близькі до нього депутати можуть не підтримати Вітренка і під час повторного голосування.

"Я не підтримував призначення Вітренка в перший раз. Найімовірніше, не підтримаю і зараз. Перше питання - це ситуація з тарифами, друге - це питання з виплатою Вітренку 170 мільйонів (премії. - Ред.)", - заявив Разумков.

Як повідомлялося, "Слуга народу" буде цього або найближчими тижнями обговорювати призначення Юрія Вітренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент голосуватиме за призначення Вітренка на посаду міністра енергетики наприкінці січня, - Арахамія

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України. Відповідну постанову на засіданні в четвер підтримали 186 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів. Однак він заявив, що має намір повторно поборотися за крісло в Кабміні.

21 грудня Кабінет Міністрів призначив колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики.