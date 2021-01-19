Найімовірніше, не підтримаю призначення Вітренка міністром енергетики вдруге, - Разумков
Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що, найімовірніше, не підтримає призначення Юрія Вітренка міністром енергетики України.
Про це він повідомив "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
У "Слузі народу" допускають, що Разумков та близькі до нього депутати можуть не підтримати Вітренка і під час повторного голосування.
"Я не підтримував призначення Вітренка в перший раз. Найімовірніше, не підтримаю і зараз. Перше питання - це ситуація з тарифами, друге - це питання з виплатою Вітренку 170 мільйонів (премії. - Ред.)", - заявив Разумков.
Як повідомлялося, "Слуга народу" буде цього або найближчими тижнями обговорювати призначення Юрія Вітренко.
Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України. Відповідну постанову на засіданні в четвер підтримали 186 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів. Однак він заявив, що має намір повторно поборотися за крісло в Кабміні.
21 грудня Кабінет Міністрів призначив колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики.
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Мама "любит" социализм.
Но мама живёт в буржуазной роскоши.
Теперь это чмо, которое витренко,будет в поте лица искать беднинького депутата что бы купить его с потрохами.Интересно сколько это стоит нажатие на НУЖНУЮ кнопку. Это наверное самая легкая и самая дорого оплачиваемая "РАБОТА".