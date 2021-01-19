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Новини
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Найімовірніше, не підтримаю призначення Вітренка міністром енергетики вдруге, - Разумков

Найімовірніше, не підтримаю призначення Вітренка міністром енергетики вдруге, - Разумков

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що, найімовірніше, не підтримає призначення Юрія Вітренка міністром енергетики України.

Про це він повідомив "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

У "Слузі народу" допускають, що Разумков та близькі до нього депутати можуть не підтримати Вітренка і під час повторного голосування.

"Я не підтримував призначення Вітренка в перший раз. Найімовірніше, не підтримаю і зараз. Перше питання - це ситуація з тарифами, друге - це питання з виплатою Вітренку 170 мільйонів (премії. - Ред.)", - заявив Разумков.

Як повідомлялося, "Слуга народу" буде цього або найближчими тижнями обговорювати призначення Юрія Вітренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент голосуватиме за призначення Вітренка на посаду міністра енергетики наприкінці січня, - Арахамія

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України. Відповідну постанову на засіданні в четвер підтримали 186 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів. Однак він заявив, що має намір повторно поборотися за крісло в Кабміні.

21 грудня Кабінет Міністрів призначив колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики.

Автор: 

Нафтогаз (4405) Вітренко Юрій (632) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+11
МАМА ЛЮБИТ ВОДКУ!
Мама "любит" социализм.
Но мама живёт в буржуазной роскоши.
Скорее всего не поддержу назначение Витренко министром энергетики во второй раз, - Разумков - Цензор.НЕТ 3966
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19.01.2021 10:52
+7
Витренко пропихивал руссое электричество, теперь ещё пытается вернуть Украину в объятия Газпрома. Кто его в министры предлагает? Делайте выводы.
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19.01.2021 10:48
+5
Барыга анонсирует торги в ВР-кто даст за Витренко -мародёра больше: Ахметов или Коломойский. / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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19.01.2021 10:51
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Так жаба жеж спикер парламенту ? Как он может потдерражть кого-то если у него кнопки нету?
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19.01.2021 10:48 Відповісти
как нету? правда?
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19.01.2021 10:48 Відповісти
у тех трех чудищ которые сверху сидят, одно из которых стефанчук, то у них кнопок нету
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19.01.2021 10:53 Відповісти
Є у них кнопки.
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19.01.2021 12:26 Відповісти
У них есть педали
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19.01.2021 13:24 Відповісти
конечно намерен ещё раз попробовать... такая жирная кормушка..)))
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19.01.2021 10:48 Відповісти
Витренко пропихивал руссое электричество, теперь ещё пытается вернуть Украину в объятия Газпрома. Кто его в министры предлагает? Делайте выводы.
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19.01.2021 10:48 Відповісти
Ага, и в Стокгольме кацапам суд проиграл на 12 ярдов зелени!
...или нет?
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19.01.2021 14:49 Відповісти
Барыга анонсирует торги в ВР-кто даст за Витренко -мародёра больше: Ахметов или Коломойский. / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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19.01.2021 10:51 Відповісти
МАМА ЛЮБИТ ВОДКУ!
Мама "любит" социализм.
Но мама живёт в буржуазной роскоши.
Скорее всего не поддержу назначение Витренко министром энергетики во второй раз, - Разумков - Цензор.НЕТ 3966
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19.01.2021 10:52 Відповісти
красиво жить не запретишь
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19.01.2021 10:54 Відповісти
За счёт лохов.
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19.01.2021 10:55 Відповісти
Разумков рассказал нам оху..щую информацию.
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19.01.2021 10:58 Відповісти
неееее. ты поддержи и еще маму верни в ВР. и будешь одним из зеленокозломордой братии
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19.01.2021 11:06 Відповісти
Я до сей поры в шоке от предложения Витренко "разблокировать" торговлю газом непосредственно с роSSийскими НЕЗАВИСИМЫМИ ОТ ГрязьПРОМА поставщиками газа. А такое вообще возможно??? ТАМ хоть что-то есть независимое?!! Кто ему такую хрень посоветовал?
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19.01.2021 11:22 Відповісти
Мабуть бєня.
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19.01.2021 12:29 Відповісти
А читать внимательно пробовали? Речь шла о среднеазиатском газе - там есть независимые от грязьпрома поставщики
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19.01.2021 14:50 Відповісти
Поконкретнее можно? О каком газе, НЕ ВЫКУПЛЕННОМ роSSией, можно серьезно говорить, как о независимом?
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19.01.2021 14:55 Відповісти
Та багато хто тепер не голосуватиме за Вітренка - після його "епічних" заяв про російський газ і російських агентів. Ось так чувак кількома постами у фейсбуці знищив свою репутацію.
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19.01.2021 12:28 Відповісти
Дима,зачем ты преждевременно заявил,что не будешь давить на зеленую кнопку?
Теперь это чмо, которое витренко,будет в поте лица искать беднинького депутата что бы купить его с потрохами.Интересно сколько это стоит нажатие на НУЖНУЮ кнопку. Это наверное самая легкая и самая дорого оплачиваемая "РАБОТА".
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19.01.2021 12:34 Відповісти
в данном решении ,фамилия , полнлстю соответствует решению(разумное )
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19.01.2021 12:40 Відповісти
тогда уже "разумковое" а не "разумное" типа "желудочного" - рефлективное
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19.01.2021 14:51 Відповісти
Макс,фамилия ,решение, и там разные желудочно рефлекторные ,али какие то другие типы ,неразрывно связаны с единым целым , ровно также,как все Твое в Тебе и носишь Ты его всегда с собой
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19.01.2021 15:01 Відповісти
Дима, тем самым ты всё ближе приблизишься к политическому трупу. Сними венок величия с башки и подумай хоть немного о народе.
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19.01.2021 14:02 Відповісти
А 300 голосів за зміну Конституції буде?
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19.01.2021 14:33 Відповісти
Вопрос с выплатой нужно было задавать тому, кто эти условия прописывал и утверждал. А не тому, кто эти деньги заработал.
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20.01.2021 10:14 Відповісти
мама обидется ....
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20.01.2021 10:16 Відповісти
 
 