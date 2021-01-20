Повернення Навального - початок кампанії з виборів Держдуми, - Луценко

Для України будь-яка конкуренція в російській владі краща, ніж нинішній путінський моноліт.

Про це Цензор.НЕТ розповів у коментарі ексглава МВС, ексгенпрокурор, в 2011-2013 рр. - переслідуваний і ув’язнений опозиційний діяч Юрій Луценко.

"Повернення Навального - початок кампанії по виборах російської Держдуми. В умовах двократного падіння рейтингу путінської партії влади до 30% цей сміливий крок дає серйозний шанс опозиції. Так, ця опозиція далеко не проукраїнська. Але для України будь-яка конкуренція в російській владі краща, ніж нинішній путінський моноліт", - заявив Луценко.

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Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.