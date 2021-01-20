Повернення Навального - початок кампанії з виборів Держдуми, - Луценко
Для України будь-яка конкуренція в російській владі краща, ніж нинішній путінський моноліт.
Про це Цензор.НЕТ розповів у коментарі ексглава МВС, ексгенпрокурор, в 2011-2013 рр. - переслідуваний і ув’язнений опозиційний діяч Юрій Луценко.
"Повернення Навального - початок кампанії по виборах російської Держдуми. В умовах двократного падіння рейтингу путінської партії влади до 30% цей сміливий крок дає серйозний шанс опозиції. Так, ця опозиція далеко не проукраїнська. Але для України будь-яка конкуренція в російській владі краща, ніж нинішній путінський моноліт", - заявив Луценко.
Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
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Шото того Саакашвили сейчас и не слышно - а так рвался реформы делать . Он хоть здоров ?
А какой романтическое название: матроская тишина))) тишина и матросы кругом
А ще краще - в усіх міжнародних організаціях піднімати питання звільнення Навального.
На новий рік вернув 2-х терористок з ІДІЛу щоб показати своїм виборцям свято і новорічне чудо . . . перед тим присвоїв Героя України екіпажу збитого Іраном лайнеру, але не присвоїв Героя України сержанту Журавлю . . . Порошенко присвоював Героя лише тим, хто справді це заслужив своєю волею і хоробрістю.
він ******** наш клоун. Там пиши-не пиши.
Президента из него не слепят - такой же дебил, как Надя Савченко.
А выбросить тоже жалко ...
Это идиотское умозаключение! Почему? Да потому, что замена Путина слегка либеральным чувачком немедленно повлечет за собой попытку перезагрузки отношений России с Западом и отмену всех санкций. Будет объявлено, что началась новая жизнь и все должны пойти на компромисс, в интересах выживания новой рассейской власти. В результате нам вернут разграбленный Дамбас, с озлобленным населением, ненавидяшщим Украину, и все. С Крымом попросят подождать неопределенное время и хер мы его больше увидим.
Вывод: нам нужна не конкуренция в российской власти, а полное уничтожение РФ, как единого государства. Орда должна быть раздроблена на отдельные государства!