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Возвращение Навального - начало кампании по выборам Госдумы, - Луценко

Возвращение Навального - начало кампании по выборам Госдумы, - Луценко

Для Украины любая конкуренция в российской власти лучше, чем нынешний путинский монолит.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в комментарии экс-глава МВД, экс-Генпрокурор, в 2011-2013 гг. - преследуемый и заключенный оппозиционный деятель Юрий Луценко.

"Возвращение Навального - начало кампании по выборам Госдумы. В условиях двукратного падения рейтинга путинской партии власти до 30% этот смелый шаг дает серьезный шанс оппозиции. Да, эта оппозиция далеко не проукраинская. Но для Украины любая конкуренция в российской власти лучше, чем нынешний путинский монолит", - заявил Луценко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навальный из СИЗО: Я не жалею, что вернулся

Более подробно читайте в статье Евгения Кузьменко "Навальний проти Путіна": чи варто Україні та українцям звертати увагу?.

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской Федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

Автор: 

выборы (24722) Госдума (1260) Луценко (7719) россия (95352) Навальный (855)


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Топ комментарии
+8
Здоров, хорошо ест и спит на ежемесячных 20 000 $ из карманов украинцев.
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20.01.2021 08:59
+5
Понравилась кличка, данная Навальному Муждабаевым - бутербрат-2.
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20.01.2021 09:00
+5
Обое - рябое: "Крым - не бутерброд". Нас рать на этого фсбшного клоуна.
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20.01.2021 09:04
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Бедная РАБссия вышла из состава СССР одной из первых,а именно 12 июня 1990 года...,пльохо было рюсскому миру в мавзолейной дохлой хате...
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20.01.2021 08:55 Ответить
У Навального видимо только одно гражданство , иначе его бы выперли как Саакашвили за границу и и лишили кацапского паспорта
Шото того Саакашвили сейчас и не слышно - а так рвался реформы делать . Он хоть здоров ?
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20.01.2021 08:55 Ответить
Здоров, хорошо ест и спит на ежемесячных 20 000 $ из карманов украинцев.
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20.01.2021 08:59 Ответить
Угу, ему моторчик кривым стартером через .... пу пытаются запустить.
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20.01.2021 09:03 Ответить
чтоб реформы вентилятором разбрасывал....
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20.01.2021 15:48 Ответить
Эпоха Трампутлера закончилась,,,, Щи хлебать корявой ложкой якутского скульптора уже не получиттся...20 лет союз с Белорусью не может построить урюк КГБшный...строители блин...
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20.01.2021 08:57 Ответить
Та ну, какая кампания в самом деле? Думается мне Леха просто соскучился по рюцкой тюрме))
А какой романтическое название: матроская тишина))) тишина и матросы кругом
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20.01.2021 08:59 Ответить
Карлсон повернувся. Вистава продовжується. Акт другий.
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20.01.2021 08:59 Ответить
Насрать на Навального. Кацап есть кацап. Пусть побольше кипиша на засрашке делает-и на том спасибо. Ну, это если он ещё не фсбэшный агент.
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20.01.2021 08:59 Ответить
В Московии сейчас воюют две ФСБшные группировки меж собой за место возле корыта, а будущий Президент Параши пока в тайнике сидит, чтобы его не завалили.
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20.01.2021 09:07 Ответить
Вернулся после "отравения" загорелым, холёным - точно не феэсбешник.
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20.01.2021 09:13 Ответить
Понравилась кличка, данная Навальному Муждабаевым - бутербрат-2.
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20.01.2021 09:00 Ответить
Вся эта возня с Провальным старый трюк Чекистана...
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20.01.2021 09:01 Ответить
Ми повинні підтримати Навального - - альтернатив на рашці немає!
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20.01.2021 09:02 Ответить
Чим підтримати?
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20.01.2021 09:04 Ответить
Навалити йому на голову трохи правдивого фактажу.
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20.01.2021 09:08 Ответить
Хоча б словом.
А ще краще - в усіх міжнародних організаціях піднімати питання звільнення Навального.
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20.01.2021 09:22 Ответить
Ну це до преЗедента та його міністрів. Пишіть листи.
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20.01.2021 09:23 Ответить
Та він ******** наш преЗЕдент.
На новий рік вернув 2-х терористок з ІДІЛу щоб показати своїм виборцям свято і новорічне чудо . . . перед тим присвоїв Героя України екіпажу збитого Іраном лайнеру, але не присвоїв Героя України сержанту Журавлю . . . Порошенко присвоював Героя лише тим, хто справді це заслужив своєю волею і хоробрістю.
він ******** наш клоун. Там пиши-не пиши.
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20.01.2021 09:31 Ответить
Крыса Мавзолейная и это знают уже все
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20.01.2021 09:04 Ответить
И об этом... https://www.ua-football.com/ukrainian/news/1611051864-irina-morozyuk-ukazala-kakie-preimuschestva-zhenschiny-prezidenta-pered-muzhchinoy.html?utm_source=ukrnet&utm_medium=cpc&utm_campaign=runewsukrnet Ирина Морозюк указала, какие преимущества женщины-президента перед мужчиной ...женщине Президенту не нужно смотреть в глаза Президенту воюющей страны, ей достаточно направить глаза в сторону ботинок и потом взглядом поднять настрой головы Президента соседней державы.
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20.01.2021 09:04 Ответить
Обое - рябое: "Крым - не бутерброд". Нас рать на этого фсбшного клоуна.
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20.01.2021 09:04 Ответить
Жена Навального точно как та надзирательница в немецком концлагере, которая любила лампы с абажурами из человеческой кожи. Семейка фээсбешных Симпсонов. Возвращение Навальноо - типичный маланский цирк.
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20.01.2021 09:06 Ответить
Айдер Муждабаев всегда точно говорит,и у него уже 100 тыщ подписчиков в ютубике с чем его и поздравляю...
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20.01.2021 09:06 Ответить
Его скорее всего добьют /убьют/, но и ***** не долго осталось!
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20.01.2021 09:07 Ответить
Оно будет крутитья как гуано в ополонке в ококремлёвской политике.
Президента из него не слепят - такой же дебил, как Надя Савченко.
А выбросить тоже жалко ...
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20.01.2021 09:10 Ответить
нет, Юра, там другой сценарий: схватка за власть между питерскими и масковскими с оглядками на Вашингтон
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20.01.2021 09:08 Ответить
Американский БРОДЯГА подписал помилование для 73 и смягчение наказания для 70 человек! Себе -не посмел. Думаю пожизненное для него будет в самый раз!
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20.01.2021 09:09 Ответить
Дмитрий Потапенко говорит что на РАБссии 5 банд сцепились в борьбе за власть...
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20.01.2021 09:10 Ответить
Пять кланов одной банды!
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20.01.2021 09:11 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/3/2/3/f/323f6873e03b11d3e45611dd4b7b2394/original.jpgПохожи на террористов-злодеев и женщина (жена) всё выдаёт взглядом. С Германии идут все перевороты, наверное Германия всё таки вернёт свою династию Романовых на престол Расеи и даже свого Ленина бывшего агента оставит ватникам.
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20.01.2021 09:14 Ответить
И что тот членин плохого сделал? Он уничтожил самых умных,самых трудолюбивых,и других подобных в сссры. Представь себе огромную империю с такими же огромными природными богатствами,возглавляемую умными людьми,с умным народом,но с сумасбродными идеями всемирного господства и агрессивным поведением! Получается членин все сделал правильно?
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20.01.2021 09:27 Ответить
Типичое фото "рассеян": она хамит, а он смотрит зверем и уже готов давать в морду.
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20.01.2021 09:28 Ответить
Фигня, там список проходных партий не изменится, и что толку если часть голосов ЕР отойдет КПРФ или ЛДПР.
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20.01.2021 09:23 Ответить
"Для Украины любая конкуренция в российской власти лучше, чем нынешний путинский монолит".

Это идиотское умозаключение! Почему? Да потому, что замена Путина слегка либеральным чувачком немедленно повлечет за собой попытку перезагрузки отношений России с Западом и отмену всех санкций. Будет объявлено, что началась новая жизнь и все должны пойти на компромисс, в интересах выживания новой рассейской власти. В результате нам вернут разграбленный Дамбас, с озлобленным населением, ненавидяшщим Украину, и все. С Крымом попросят подождать неопределенное время и хер мы его больше увидим.

Вывод: нам нужна не конкуренция в российской власти, а полное уничтожение РФ, как единого государства. Орда должна быть раздроблена на отдельные государства!
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20.01.2021 10:08 Ответить
Да нет там никаких выборов, о чем речь вообще?
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20.01.2021 10:14 Ответить
Получил вакцинацию "Новичком" - и уже герой
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20.01.2021 12:01 Ответить
 
 