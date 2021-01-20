Возвращение Навального - начало кампании по выборам Госдумы, - Луценко

Для Украины любая конкуренция в российской власти лучше, чем нынешний путинский монолит.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в комментарии экс-глава МВД, экс-Генпрокурор, в 2011-2013 гг. - преследуемый и заключенный оппозиционный деятель Юрий Луценко.

"Возвращение Навального - начало кампании по выборам Госдумы. В условиях двукратного падения рейтинга путинской партии власти до 30% этот смелый шаг дает серьезный шанс оппозиции. Да, эта оппозиция далеко не проукраинская. Но для Украины любая конкуренция в российской власти лучше, чем нынешний путинский монолит", - заявил Луценко.

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Более подробно читайте в статье Евгения Кузьменко "Навальний проти Путіна": чи варто Україні та українцям звертати увагу?.

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской Федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.