Возвращение Навального - начало кампании по выборам Госдумы, - Луценко
Для Украины любая конкуренция в российской власти лучше, чем нынешний путинский монолит.
Об этом Цензор.НЕТ рассказал в комментарии экс-глава МВД, экс-Генпрокурор, в 2011-2013 гг. - преследуемый и заключенный оппозиционный деятель Юрий Луценко.
"Возвращение Навального - начало кампании по выборам Госдумы. В условиях двукратного падения рейтинга путинской партии власти до 30% этот смелый шаг дает серьезный шанс оппозиции. Да, эта оппозиция далеко не проукраинская. Но для Украины любая конкуренция в российской власти лучше, чем нынешний путинский монолит", - заявил Луценко.
Более подробно читайте в статье Евгения Кузьменко "Навальний проти Путіна": чи варто Україні та українцям звертати увагу?.
Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской Федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.
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Шото того Саакашвили сейчас и не слышно - а так рвался реформы делать . Он хоть здоров ?
А какой романтическое название: матроская тишина))) тишина и матросы кругом
А ще краще - в усіх міжнародних організаціях піднімати питання звільнення Навального.
На новий рік вернув 2-х терористок з ІДІЛу щоб показати своїм виборцям свято і новорічне чудо . . . перед тим присвоїв Героя України екіпажу збитого Іраном лайнеру, але не присвоїв Героя України сержанту Журавлю . . . Порошенко присвоював Героя лише тим, хто справді це заслужив своєю волею і хоробрістю.
він ******** наш клоун. Там пиши-не пиши.
Президента из него не слепят - такой же дебил, как Надя Савченко.
А выбросить тоже жалко ...
Это идиотское умозаключение! Почему? Да потому, что замена Путина слегка либеральным чувачком немедленно повлечет за собой попытку перезагрузки отношений России с Западом и отмену всех санкций. Будет объявлено, что началась новая жизнь и все должны пойти на компромисс, в интересах выживания новой рассейской власти. В результате нам вернут разграбленный Дамбас, с озлобленным населением, ненавидяшщим Украину, и все. С Крымом попросят подождать неопределенное время и хер мы его больше увидим.
Вывод: нам нужна не конкуренция в российской власти, а полное уничтожение РФ, как единого государства. Орда должна быть раздроблена на отдельные государства!