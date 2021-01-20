Врятовані із затонулого судна Arvin моряки прибули до України

П’ятеро українських моряків, яких врятували під час аварії суховантажу в Туреччині, прибули до Одеси.

Про це повідомив керівник консульського відділу Посольства України в Турецькій Республіці Андрій Білик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"О 04:35 наші громадяни, члени екіпажу суховантажу Arvin, вилетіли з Анкари за маршрутом Анкара-Стамбул-Одеса. 0 9:00 їхній літак приземлився в Одесі", - повідомив Білик.

За його словами, вчора кожен з врятованих членів екіпажу суховантажу Arvin поспілкувався з представниками мінтранспорту Туреччини в межах розслідування інциденту.

"У хлопців були без протоколу взяті показання щодо обставин інциденту. Приблизно о 10-й вечора ці процедури були закінчені", - повідомив консул.

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Пошуково-рятувальна операція триває, вона перебуває в активній фазі.

Нагадаємо, 17 січня біля берегів турецької провінції Бартин затонув суховантаж Arvin, на борту якого перебувало десять українців і двоє іноземців. Унаслідок катастрофи загинула одна людина, п'ятеро моряків розшукуються. Посольство України в Туреччині повідомило імена врятованих.