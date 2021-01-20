Спасенные с затонувшего судна Arvin моряки прибыли в Украину

Пятеро украинских моряков, которых спасли во время аварии сухогруза в Турции, прибыли в Одессу.

Об этом сообщил руководитель консульского отдела Посольства Украины в Турецкой Республике Андрей Билык, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В 04.35 наши граждане, члены экипажа сухогруза Arvin, вылетели из Анкары по маршруту Анкара-Стамбул-Одесса. В 9.00 их самолет приземлился в Одессе", - сообщил Билык.

По его словам, вчера каждый из спасенных членов экипажа сухогруза Arvin пообщался с представителями Минтранспорта Турции в рамках расследования инцидента.

"У ребят были без протокола взяты показания относительно обстоятельств инцидента. Около 10 вечера эти процедуры были закончены", - сообщил консул.

Поисково-спасательная операция продолжается, она находится в активной фазе.

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Напомним, 17 января возле берегов турецкой провинции Бартын затонул сухогруз Arvin, на борту которого находились десять украинцев и двое иностранцев. В ходе поисково-спасательных мероприятий 6 членов экипажа удалось спасти. Посольство Украины в Турции сообщило имена спасенных.