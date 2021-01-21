Кабмін звільнив заступника міністра Немілостівого через бійку з поліцейськими

Кабінет Міністрів підтримав розпорядження про звільнення Віталія Немілостівого з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Поведінка, яку дозволив собі заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немілостівий, неприпустима. Усі повинні бути рівними перед законом. Тому ми оперативно розглянули питання звільнення заступника міністра. Посада в Кабінеті Міністрів України - це не привілей, це перш за все відповідальність перед людьми і країною", - зазначив Шмигаль.

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Як повідомлялося, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немілостівий був зупинений поліцейськими за підозрою у водінні в нетверезому стані і чинив їм опір.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд 21 січня збереться на позачергове засідання, щоб відправити Немілостівого у відставку. Віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський зазначив, що така поведінка робить неможливим подальше перебування Немілостівого на посаді заступника міністра Мінстратегпрому.