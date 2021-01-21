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Кабмін звільнив заступника міністра Немілостівого через бійку з поліцейськими

Кабмін звільнив заступника міністра Немілостівого через бійку з поліцейськими

Кабінет Міністрів підтримав розпорядження про звільнення Віталія Немілостівого з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Поведінка, яку дозволив собі заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немілостівий, неприпустима. Усі повинні бути рівними перед законом. Тому ми оперативно розглянули питання звільнення заступника міністра. Посада в Кабінеті Міністрів України - це не привілей, це перш за все відповідальність перед людьми і країною", - зазначив Шмигаль.

Також читайте: Вчинене мною правопорушення несумісне, мабуть, із займаною посадою, - Немілостівий

Як повідомлялося, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немілостівий був зупинений поліцейськими за підозрою у водінні в нетверезому стані і чинив їм опір.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд 21 січня збереться на позачергове засідання, щоб відправити Немілостівого у відставку. Віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський зазначив, що така поведінка робить неможливим подальше перебування Немілостівого на посаді заступника міністра Мінстратегпрому.

Автор: 

бійка (735) Кабмін (14065) Нацполіція (15132) звільнення (2667) патрульна поліція (1438) Шмигаль Денис (4547) Немілостівий Віталій (12)


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Топ коментарі
+27
А теперь вопрос знатокам: пристроят ли его где-то в министерстве на другую посаду или же он пойдет и станет на биржу труда?
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21.01.2021 09:58
+17
Конечно всунуть в эту историю Порошенко это конечно святое )))))
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21.01.2021 11:46
+13
При Порошенко зам министры и не быковали, как нынешние членопианистические!
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21.01.2021 14:19
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А теперь вопрос знатокам: пристроят ли его где-то в министерстве на другую посаду или же он пойдет и станет на биржу труда?
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21.01.2021 09:58 Відповісти
100%
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21.01.2021 10:00 Відповісти
Нарешті закон почав працювати однаково для всіх. Такого за порошенка не було!
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21.01.2021 11:16 Відповісти
Конечно всунуть в эту историю Порошенко это конечно святое )))))
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21.01.2021 11:46 Відповісти
ну попередники - это наше всьо, или вы хотите, чтобы про них забыли ?
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21.01.2021 13:20 Відповісти
При Порошенко зам министры и не быковали, как нынешние членопианистические!
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21.01.2021 14:19 Відповісти
Спасаєм рядового Татарова, закон працює?
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21.01.2021 15:39 Відповісти
вопрос к знатокам заумным когда уволят Бэ БЭ беспредельчика и подстилку Авакова и когда уволят из органов МВС тех кто в форме пьяный катается насильничает возглавляет и или соучаствует в преступлениях и ОПГ???? противно ..тьфу....показуха и цирк еврейский...
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21.01.2021 10:01 Відповісти
Выиграет Конкурс,как муж Венедиктовой?
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21.01.2021 10:02 Відповісти
Ага. Та ще й компенсацію отримає.
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21.01.2021 10:28 Відповісти
Что за вопрос? Он в "номенклатуре" ==> о какой это бирже труда может идти речь?
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21.01.2021 12:17 Відповісти
Всунут- если снова занесёт А так он никто
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21.01.2021 13:10 Відповісти
через пару місяців печерний суд поновить цього кАзла на посаді з виплатою компенсації за вимушений прогул.
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21.01.2021 16:48 Відповісти
Отправить на биржу труда в качестве рядового безработного целого зам. министра - это было бы немилостиво...
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22.01.2021 01:49 Відповісти
По статье или "по собственному желанию"?
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21.01.2021 10:00 Відповісти
уволят с работы за содеянное грубое нарушение правил дорожного движения", - сказал Немилостивый
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21.01.2021 10:04 Відповісти
а если б дворником работал никто б его не уволил
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21.01.2021 10:01 Відповісти
как в анекдоте два тигра сбежавших из цирка старший младшему и зачем ты уборщицу тетю Глашу то из НИИ скушал теперь все закрылась для нас столовка в НИИ а мы целых полгода профессоров кандидатові младших научных сотрудников кушали и никто не замечал их пропажи в этом НИИ....
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21.01.2021 10:03 Відповісти
расстрелять нахер
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21.01.2021 10:02 Відповісти
Судить и посадить.Что бы не вернулся в должность.
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21.01.2021 10:03 Відповісти
вас??!!! таки да потому вы простите идиот з-а что расстреливать то вы готовы простить подонкам кражу миллиардов и распад страны а тут расстрелять.... может сначала на передок на Донбасс А???!!!
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21.01.2021 10:05 Відповісти
Нельзя таких на Донбасс, там свои же их престрелят....
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21.01.2021 10:10 Відповісти
погугли сарказм
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21.01.2021 12:21 Відповісти
Пойдет замом к Тупицкому. а потом восстановится, а Шмыгаль сделает вот так:
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21.01.2021 10:03 Відповісти
Свои люди не пропадут, через неделю всплывет на другой не менее денежной должности
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21.01.2021 10:04 Відповісти
100% у госкормушки такие все там
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21.01.2021 13:23 Відповісти
Судя по тому сколько у нас расплодилось подобных не совсем нужных министерств всплывет незамеченным на такой же должности..
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21.01.2021 14:12 Відповісти
У нас большинство начальства ездяют пьяными на машине...За это штраф предусмотрен....Но не увольнение с должности..Где написано - сел пьяным за руль - уволить с должности?...Нету такого.Это перегиб.Так можно убирать неплохих руководителей - подловив их на пьяный за рулем.Да хамил - да поступил глупо...Не хватило ума взять водителя....Но увольнять за такое - это уж слишком.....
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21.01.2021 10:04 Відповісти
Штраф за нарушение. А за то что он говорит копу что я замминистра, а ты никто за это увольнение конечно. Если бы он государственной должностью не прикрывался никто бы его не увольнял.
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21.01.2021 10:19 Відповісти
Интересно а что по этому поводу говорит трудовой кодекс?
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21.01.2021 10:23 Відповісти
Да коп никто.Без образования ни на что не способный токо быть Полицейским....Берет взятки , дали маленькую власть - он и пользуется ею.Иногда даже людей убивает за то что они выпили...По пьяне все говорят и хамят....Мы все такие...Или видели пьяного что молчит в тряпочку?....С кем не бывает.Ноя за закон. Есть нарушение - штрафуйте,забирайте автомобиль на штраф площадку, за хамство - задержите- посадите в обизьянник...Но увольнять за это- ПЕРЕБОР....
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21.01.2021 10:37 Відповісти
согласен с тобой почти во всем , но согласись что чиновник в высоком ранге заместитель министра не должен быть таким дятлом.....
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21.01.2021 11:00 Відповісти
Тут уже должен сказать о нем слово его начальник....Он его знает лучше.Если это случилось один раз - а раньше такого небыло и человек справляется с работой и у него безупречный послужной список...То увольнять за такое НЕЛЬЗЯ....Человек 20 лет работал без замечаний - что-то случилось сел за руль пьяным - и ему в догонку еще и увольнение с работы....Это уж жестко...И закон есть закон - не предусмотрено увольнение за такое - пусть платит штраф....
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21.01.2021 11:07 Відповісти
вот в этом то весь смысл и состоит - тебе оказали огромное доверие , платят офигеную зарплату , ты пользуешься властью , у тебя есть все - и бабки и маеток и персональная машина с водилой и большрй кабинет и куча пидлеглых ! а ты как поц прокалуешься на фигне и ладно бы тебе лет 18 было, а то здоровый мужик с жизненным опытом и навыками! зачем ты полез в перебранку с копами ? ты что торчок с борщаговки или мальчик-мажор с конча-заспы? ты что спокойно все уладить не мог? уверен на все 100% что мог и еще без всяких последствий. а нет , апломба выше крыши у нас! какие то пересичные останавливают....правильно Уруский сделал что уволил, на фига ему такой геморой? страна по экономике итак в ж.пе а тут еще и с пидлеглыми пьяндыгами разбирайся.....
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21.01.2021 12:42 Відповісти
Там генетика такая « мне все можно я тут власть»
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21.01.2021 13:41 Відповісти
Что то не видел чтобы Обама по сливе с полицией качался, наверное генетика другая.
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21.01.2021 16:03 Відповісти
Там другая планета вообще.... Хехехе как у єкзюпери « планета людей»
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21.01.2021 16:22 Відповісти
Бред. Быдла много но не все. И нужно стараться чтобы этого быдла было меньше. Нужно гнобить и чмырить как делают на Западе. На Западе и руководители наши и чиновники все шелковые и законы соблюдают как границу пересекают. А здесь царьками себя возомнили ,но это же не будет продолжаться вечно.
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21.01.2021 11:10 Відповісти
Еще раз токо в Киеве поймали 12000 пьяными - не поймали наверно миллион....По всей Украине поймали несколько миллионов - не поймали ПОЛОВИНУ ВСЕХ УКРАИНЦЕВ....Быдло ЭТО МЫ С ВАМИ (я не езжу пьяным за рулем - но мои друзья иногда ездят)....Мы все царьки - такая у нас срана...и такие законы и Полиция....Большинство пойманых просто откупаются - у нас это 5000-6000 грн...Все знают и платят...Полицейские - наглые взяточники...И ето БУДЕТ ВЕЧНО....Может лет через 100 что-то поменяется...
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21.01.2021 11:15 Відповісти
Если ничего не делать и через 100 не поменяется.
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21.01.2021 11:21 Відповісти
ты так ничего и не понял пацан, в Киеве поймали 12000 пьяных а не поймали млн. а замминистра один и если тебя назначили и оказали доверие - будь добр соответствуй. не квась и не показуй свой апломб и превосходство. попался молчи в тряпку и улаживай. а будешь орать и толкаться всеравно ты виноват потому что пил за рулем!
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21.01.2021 12:51 Відповісти
Я дано не пацан....Их работа ходить на встречи и заключать договора....Они КВАСЯТ почти через день...По другому никак....Не взял водителя - это глупо...Попалса - глупо...А то что его уволили - вот это СОВСЕМ ГЛУПО....таким макаром можно уволить всех и вся...
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21.01.2021 14:04 Відповісти
ты тысячу бед сразу расписал. а она одна - гордыня. и вот результат. всё по христиански, помнишь перечень смертных грехов? какие претензии?
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21.01.2021 14:08 Відповісти
полоп-- ты не полоп, ты --елоп!
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21.01.2021 14:28 Відповісти
держава опять все гражданам харкает в лицо вместо того что бы линчевать по закону обнаглевшего чинушу его просто меняют еще наверное и компенсацию выплатят .
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21.01.2021 10:05 Відповісти
так линчевать или по закону?
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21.01.2021 10:12 Відповісти
Тут все навіть веселіше. Регістратор показує 30 грудня. Не порішали між собою і вирішили зебілам кістку кинути, які вони чесні та порядні
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21.01.2021 11:22 Відповісти
Это жлобье, если жалко 10к в месяц на водителя так вызови драйвера за 200 грн. Но оно и за 200 грн. удавиться.
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21.01.2021 10:13 Відповісти
К вечеру по тихому уволят и копов. Чтобы знали как на барина "бочку котить"...
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21.01.2021 10:22 Відповісти
Постепенно, лет через 100 понятие порядочность придет в политикум Украины, если регулярно увольнять таких ублюдочных чиновников и привлекать по Закону.
Самым ярким представителем власти, которого необходимо избавиться - Аваков!
Если ничего не делать, то из этого болота не вылезем.
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21.01.2021 10:25 Відповісти
обычный чиновник , бумажный червь парящий над законами ... где тогда парят наши судьи , над вселенскими законами
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21.01.2021 10:31 Відповісти
ку-ку, жена яца оторвала?
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21.01.2021 10:34 Відповісти
немиостливо с ним поступили .... от жалко пацана!
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21.01.2021 10:58 Відповісти
Ещё Станиславский сказал: "Не верю"...
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21.01.2021 11:04 Відповісти
Просто ЧУВАК не стой обоймы КОМИКОВ! Татарова, Дубинского или брата Ермака так попробуйте задержать, а статьи УК у них намного серьезней!
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21.01.2021 11:12 Відповісти
Ніби все правильно, але відчувається якась недосказаність. Видно, у пана Немилостивого нема такого "даху", як у не меншого "пана" - Татарова.
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21.01.2021 11:47 Відповісти
а шо этот татаров тоже бухает за рулём? ты всех в однумкучу не сваливай.... татаров корупционер, а этот бухарь....
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21.01.2021 12:58 Відповісти
А патрульних вже підвищили чи теж звільнять?
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21.01.2021 11:50 Відповісти
Виталик, ну ты и педалик...Ну забухали в министерстве перед Новым Годом, это нормально, ну так вызови водилу и пусть отвез бы домой. Совок...
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21.01.2021 12:03 Відповісти
ну вот и я о том же, тем более что у зам министра пермаш (и не один) с водилой под министерством стоит.... нет у чувака апломба видимо выше крыши. они же от власти себя Богами чувствовать начинают..... неприкасаемые б л я....
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21.01.2021 12:56 Відповісти
Будет директором вино-водочного или даже спиртзавода !!!
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21.01.2021 13:08 Відповісти
как-то к этому чиновнику подчёркнуто немилостливо отнеслись...Хотелось бы.чтобы это стало только хорошим началом для других в ситуациях "сам-хам и пан-барин" . )
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21.01.2021 13:34 Відповісти
Немислостивий і бився з поліцейськими немилостиво.
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21.01.2021 15:31 Відповісти
уволили скорее всего по собственному желанию, чтоб не портить послужной список...а это значит, что во-первых никакого наказания за вождение пьяным не будет, а это значит что как осядет пыль он спокойно сможет пристроиться на не менее теплое для ж*пы место...
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21.01.2021 13:52 Відповісти
Бидло в погонах скрутило бидло з дипломатом...
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21.01.2021 14:07 Відповісти
Могу предположить, как немилосердно этот экс-зам-мин. колошматит свою супругу, если он с представителями власти не церемонился!
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21.01.2021 16:06 Відповісти
через пару місяців печерний суд поновить цього кАзла на посаді з виплатою компенсації за вимушений прогул.
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21.01.2021 16:49 Відповісти
Чем то он неугодил, вот ему устроили провокацию и уволили. А Немилостивый всего лишь вырывался из рук полицейских когда они начали его задерживать и крутить. Никакой там драки не было, я смотрел видеозапись
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21.01.2021 17:53 Відповісти
быдло
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21.01.2021 18:04 Відповісти
Немилостивый был синий. Из всех оборотов в голове вертелось старорежимное "милостиво повелевать соизволил". Хотелось развернуться, разухабиться и дать любовно, в назидание полицейскому в морду. И дал. Я же замминистра!

Вот только полицейские не разделили его игривого настроения и, более того, дали в ответку по сопатке и немилостиво, но тоже любовно одели наручники. (Из жизни номенклатуры)
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21.01.2021 18:39 Відповісти
Так має бути!
Омь що дав Майдан й ось чим , принаймні, Україна відрізняється від рашисскай фєдєрастіі.
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21.01.2021 18:40 Відповісти
Мені здається, що за напад на поліцейського треба не тільки з роботи звільняти, а й трохи посидіти. Це ніби так по закону має бути?
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21.01.2021 19:43 Відповісти
 
 