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Кабмин уволил замминистра Немилостивого из-за драки с полицейскими

Кабмин уволил замминистра Немилостивого из-за драки с полицейскими

Кабинет Министров поддержал распоряжение об увольнении Виталия Немилостивого с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, недопустимо. Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно рассмотрели вопрос увольнения заместителя министра. Должность в Кабинете Министров Украины - это не привилегия, это прежде всего ответственность перед людьми и страной", - отметил Шмыгаль.

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Как сообщалось, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый был остановлен полицейскими по подозрению в вождении в нетрезвом виде и оказал им сопротивление.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство 21 января соберется на внеочередное заседание, чтобы отправить Немилостивого в отставку. Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский отметил, что такое поведение делает невозможным дальнейшее пребывание Немилостивого в должности замминистра Минстратегпрома.

Автор: 

драка (2016) Кабмин (14025) Нацполиция (16427) увольнение (2674) патрульная полиция (1810) Шмыгаль Денис (2669) Немилостивый Виталий (11)


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Топ комментарии
+27
А теперь вопрос знатокам: пристроят ли его где-то в министерстве на другую посаду или же он пойдет и станет на биржу труда?
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21.01.2021 09:58
+17
Конечно всунуть в эту историю Порошенко это конечно святое )))))
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21.01.2021 11:46
+13
При Порошенко зам министры и не быковали, как нынешние членопианистические!
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21.01.2021 14:19
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А теперь вопрос знатокам: пристроят ли его где-то в министерстве на другую посаду или же он пойдет и станет на биржу труда?
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21.01.2021 09:58 Ответить
100%
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21.01.2021 10:00 Ответить
Нарешті закон почав працювати однаково для всіх. Такого за порошенка не було!
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21.01.2021 11:16 Ответить
Конечно всунуть в эту историю Порошенко это конечно святое )))))
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21.01.2021 11:46 Ответить
ну попередники - это наше всьо, или вы хотите, чтобы про них забыли ?
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21.01.2021 13:20 Ответить
При Порошенко зам министры и не быковали, как нынешние членопианистические!
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21.01.2021 14:19 Ответить
Спасаєм рядового Татарова, закон працює?
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21.01.2021 15:39 Ответить
вопрос к знатокам заумным когда уволят Бэ БЭ беспредельчика и подстилку Авакова и когда уволят из органов МВС тех кто в форме пьяный катается насильничает возглавляет и или соучаствует в преступлениях и ОПГ???? противно ..тьфу....показуха и цирк еврейский...
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21.01.2021 10:01 Ответить
Выиграет Конкурс,как муж Венедиктовой?
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21.01.2021 10:02 Ответить
Ага. Та ще й компенсацію отримає.
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21.01.2021 10:28 Ответить
Что за вопрос? Он в "номенклатуре" ==> о какой это бирже труда может идти речь?
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21.01.2021 12:17 Ответить
Всунут- если снова занесёт А так он никто
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21.01.2021 13:10 Ответить
через пару місяців печерний суд поновить цього кАзла на посаді з виплатою компенсації за вимушений прогул.
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21.01.2021 16:48 Ответить
Отправить на биржу труда в качестве рядового безработного целого зам. министра - это было бы немилостиво...
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22.01.2021 01:49 Ответить
По статье или "по собственному желанию"?
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21.01.2021 10:00 Ответить
уволят с работы за содеянное грубое нарушение правил дорожного движения", - сказал Немилостивый
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21.01.2021 10:04 Ответить
а если б дворником работал никто б его не уволил
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21.01.2021 10:01 Ответить
как в анекдоте два тигра сбежавших из цирка старший младшему и зачем ты уборщицу тетю Глашу то из НИИ скушал теперь все закрылась для нас столовка в НИИ а мы целых полгода профессоров кандидатові младших научных сотрудников кушали и никто не замечал их пропажи в этом НИИ....
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21.01.2021 10:03 Ответить
расстрелять нахер
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21.01.2021 10:02 Ответить
Судить и посадить.Что бы не вернулся в должность.
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21.01.2021 10:03 Ответить
вас??!!! таки да потому вы простите идиот з-а что расстреливать то вы готовы простить подонкам кражу миллиардов и распад страны а тут расстрелять.... может сначала на передок на Донбасс А???!!!
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21.01.2021 10:05 Ответить
Нельзя таких на Донбасс, там свои же их престрелят....
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21.01.2021 10:10 Ответить
погугли сарказм
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21.01.2021 12:21 Ответить
Пойдет замом к Тупицкому. а потом восстановится, а Шмыгаль сделает вот так:
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21.01.2021 10:03 Ответить
Свои люди не пропадут, через неделю всплывет на другой не менее денежной должности
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21.01.2021 10:04 Ответить
100% у госкормушки такие все там
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21.01.2021 13:23 Ответить
Судя по тому сколько у нас расплодилось подобных не совсем нужных министерств всплывет незамеченным на такой же должности..
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21.01.2021 14:12 Ответить
У нас большинство начальства ездяют пьяными на машине...За это штраф предусмотрен....Но не увольнение с должности..Где написано - сел пьяным за руль - уволить с должности?...Нету такого.Это перегиб.Так можно убирать неплохих руководителей - подловив их на пьяный за рулем.Да хамил - да поступил глупо...Не хватило ума взять водителя....Но увольнять за такое - это уж слишком.....
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21.01.2021 10:04 Ответить
Штраф за нарушение. А за то что он говорит копу что я замминистра, а ты никто за это увольнение конечно. Если бы он государственной должностью не прикрывался никто бы его не увольнял.
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21.01.2021 10:19 Ответить
Интересно а что по этому поводу говорит трудовой кодекс?
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21.01.2021 10:23 Ответить
Да коп никто.Без образования ни на что не способный токо быть Полицейским....Берет взятки , дали маленькую власть - он и пользуется ею.Иногда даже людей убивает за то что они выпили...По пьяне все говорят и хамят....Мы все такие...Или видели пьяного что молчит в тряпочку?....С кем не бывает.Ноя за закон. Есть нарушение - штрафуйте,забирайте автомобиль на штраф площадку, за хамство - задержите- посадите в обизьянник...Но увольнять за это- ПЕРЕБОР....
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21.01.2021 10:37 Ответить
согласен с тобой почти во всем , но согласись что чиновник в высоком ранге заместитель министра не должен быть таким дятлом.....
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21.01.2021 11:00 Ответить
Тут уже должен сказать о нем слово его начальник....Он его знает лучше.Если это случилось один раз - а раньше такого небыло и человек справляется с работой и у него безупречный послужной список...То увольнять за такое НЕЛЬЗЯ....Человек 20 лет работал без замечаний - что-то случилось сел за руль пьяным - и ему в догонку еще и увольнение с работы....Это уж жестко...И закон есть закон - не предусмотрено увольнение за такое - пусть платит штраф....
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21.01.2021 11:07 Ответить
вот в этом то весь смысл и состоит - тебе оказали огромное доверие , платят офигеную зарплату , ты пользуешься властью , у тебя есть все - и бабки и маеток и персональная машина с водилой и большрй кабинет и куча пидлеглых ! а ты как поц прокалуешься на фигне и ладно бы тебе лет 18 было, а то здоровый мужик с жизненным опытом и навыками! зачем ты полез в перебранку с копами ? ты что торчок с борщаговки или мальчик-мажор с конча-заспы? ты что спокойно все уладить не мог? уверен на все 100% что мог и еще без всяких последствий. а нет , апломба выше крыши у нас! какие то пересичные останавливают....правильно Уруский сделал что уволил, на фига ему такой геморой? страна по экономике итак в ж.пе а тут еще и с пидлеглыми пьяндыгами разбирайся.....
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21.01.2021 12:42 Ответить
Там генетика такая « мне все можно я тут власть»
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21.01.2021 13:41 Ответить
Что то не видел чтобы Обама по сливе с полицией качался, наверное генетика другая.
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21.01.2021 16:03 Ответить
Там другая планета вообще.... Хехехе как у єкзюпери « планета людей»
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21.01.2021 16:22 Ответить
Бред. Быдла много но не все. И нужно стараться чтобы этого быдла было меньше. Нужно гнобить и чмырить как делают на Западе. На Западе и руководители наши и чиновники все шелковые и законы соблюдают как границу пересекают. А здесь царьками себя возомнили ,но это же не будет продолжаться вечно.
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21.01.2021 11:10 Ответить
Еще раз токо в Киеве поймали 12000 пьяными - не поймали наверно миллион....По всей Украине поймали несколько миллионов - не поймали ПОЛОВИНУ ВСЕХ УКРАИНЦЕВ....Быдло ЭТО МЫ С ВАМИ (я не езжу пьяным за рулем - но мои друзья иногда ездят)....Мы все царьки - такая у нас срана...и такие законы и Полиция....Большинство пойманых просто откупаются - у нас это 5000-6000 грн...Все знают и платят...Полицейские - наглые взяточники...И ето БУДЕТ ВЕЧНО....Может лет через 100 что-то поменяется...
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21.01.2021 11:15 Ответить
Если ничего не делать и через 100 не поменяется.
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21.01.2021 11:21 Ответить
ты так ничего и не понял пацан, в Киеве поймали 12000 пьяных а не поймали млн. а замминистра один и если тебя назначили и оказали доверие - будь добр соответствуй. не квась и не показуй свой апломб и превосходство. попался молчи в тряпку и улаживай. а будешь орать и толкаться всеравно ты виноват потому что пил за рулем!
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21.01.2021 12:51 Ответить
Я дано не пацан....Их работа ходить на встречи и заключать договора....Они КВАСЯТ почти через день...По другому никак....Не взял водителя - это глупо...Попалса - глупо...А то что его уволили - вот это СОВСЕМ ГЛУПО....таким макаром можно уволить всех и вся...
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21.01.2021 14:04 Ответить
ты тысячу бед сразу расписал. а она одна - гордыня. и вот результат. всё по христиански, помнишь перечень смертных грехов? какие претензии?
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21.01.2021 14:08 Ответить
полоп-- ты не полоп, ты --елоп!
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21.01.2021 14:28 Ответить
держава опять все гражданам харкает в лицо вместо того что бы линчевать по закону обнаглевшего чинушу его просто меняют еще наверное и компенсацию выплатят .
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21.01.2021 10:05 Ответить
так линчевать или по закону?
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21.01.2021 10:12 Ответить
Тут все навіть веселіше. Регістратор показує 30 грудня. Не порішали між собою і вирішили зебілам кістку кинути, які вони чесні та порядні
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21.01.2021 11:22 Ответить
Это жлобье, если жалко 10к в месяц на водителя так вызови драйвера за 200 грн. Но оно и за 200 грн. удавиться.
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21.01.2021 10:13 Ответить
К вечеру по тихому уволят и копов. Чтобы знали как на барина "бочку котить"...
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21.01.2021 10:22 Ответить
Постепенно, лет через 100 понятие порядочность придет в политикум Украины, если регулярно увольнять таких ублюдочных чиновников и привлекать по Закону.
Самым ярким представителем власти, которого необходимо избавиться - Аваков!
Если ничего не делать, то из этого болота не вылезем.
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21.01.2021 10:25 Ответить
обычный чиновник , бумажный червь парящий над законами ... где тогда парят наши судьи , над вселенскими законами
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21.01.2021 10:31 Ответить
ку-ку, жена яца оторвала?
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21.01.2021 10:34 Ответить
немиостливо с ним поступили .... от жалко пацана!
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21.01.2021 10:58 Ответить
Ещё Станиславский сказал: "Не верю"...
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21.01.2021 11:04 Ответить
Просто ЧУВАК не стой обоймы КОМИКОВ! Татарова, Дубинского или брата Ермака так попробуйте задержать, а статьи УК у них намного серьезней!
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21.01.2021 11:12 Ответить
Ніби все правильно, але відчувається якась недосказаність. Видно, у пана Немилостивого нема такого "даху", як у не меншого "пана" - Татарова.
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21.01.2021 11:47 Ответить
а шо этот татаров тоже бухает за рулём? ты всех в однумкучу не сваливай.... татаров корупционер, а этот бухарь....
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21.01.2021 12:58 Ответить
А патрульних вже підвищили чи теж звільнять?
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21.01.2021 11:50 Ответить
Виталик, ну ты и педалик...Ну забухали в министерстве перед Новым Годом, это нормально, ну так вызови водилу и пусть отвез бы домой. Совок...
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21.01.2021 12:03 Ответить
ну вот и я о том же, тем более что у зам министра пермаш (и не один) с водилой под министерством стоит.... нет у чувака апломба видимо выше крыши. они же от власти себя Богами чувствовать начинают..... неприкасаемые б л я....
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21.01.2021 12:56 Ответить
Будет директором вино-водочного или даже спиртзавода !!!
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21.01.2021 13:08 Ответить
как-то к этому чиновнику подчёркнуто немилостливо отнеслись...Хотелось бы.чтобы это стало только хорошим началом для других в ситуациях "сам-хам и пан-барин" . )
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21.01.2021 13:34 Ответить
Немислостивий і бився з поліцейськими немилостиво.
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21.01.2021 15:31 Ответить
уволили скорее всего по собственному желанию, чтоб не портить послужной список...а это значит, что во-первых никакого наказания за вождение пьяным не будет, а это значит что как осядет пыль он спокойно сможет пристроиться на не менее теплое для ж*пы место...
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21.01.2021 13:52 Ответить
Бидло в погонах скрутило бидло з дипломатом...
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21.01.2021 14:07 Ответить
Могу предположить, как немилосердно этот экс-зам-мин. колошматит свою супругу, если он с представителями власти не церемонился!
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21.01.2021 16:06 Ответить
через пару місяців печерний суд поновить цього кАзла на посаді з виплатою компенсації за вимушений прогул.
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21.01.2021 16:49 Ответить
Чем то он неугодил, вот ему устроили провокацию и уволили. А Немилостивый всего лишь вырывался из рук полицейских когда они начали его задерживать и крутить. Никакой там драки не было, я смотрел видеозапись
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21.01.2021 17:53 Ответить
быдло
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21.01.2021 18:04 Ответить
Немилостивый был синий. Из всех оборотов в голове вертелось старорежимное "милостиво повелевать соизволил". Хотелось развернуться, разухабиться и дать любовно, в назидание полицейскому в морду. И дал. Я же замминистра!

Вот только полицейские не разделили его игривого настроения и, более того, дали в ответку по сопатке и немилостиво, но тоже любовно одели наручники. (Из жизни номенклатуры)
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21.01.2021 18:39 Ответить
Так має бути!
Омь що дав Майдан й ось чим , принаймні, Україна відрізняється від рашисскай фєдєрастіі.
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21.01.2021 18:40 Ответить
Мені здається, що за напад на поліцейського треба не тільки з роботи звільняти, а й трохи посидіти. Це ніби так по закону має бути?
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21.01.2021 19:43 Ответить
 
 