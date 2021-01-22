Співробітників МВС РФ збирають 23 січня на робочих місцях під приводом прибирання приміщень
Заступник міністра внутрішніх справ Росії Віталій Шуліка доручив у суботу, 23 січня, зібрати особовий склад на робочих місцях для прибирання приміщень.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, копія розпорядження Шуліки є у "Медузы", а її справжність підтвердили два джерела в МВС.
"Організувати проведення особовим складом 22-23 січня 2021 року заходів щодо забезпечення чистоти і порядку в службових приміщеннях", - сказано в розпорядженні. Необхідність прибирання пояснюється профілактикою поширення коронавірусу.
Розпорядження датоване 20 січня й адресоване керівникам підрозділів центрального апарату МВС, територіальних органів і організацій системи МВС.
Одне джерело "Медузи" заявило, що з практикою збирання на робочих місцях по суботах в МВС стикається вперше, і припустило, що це неофіційна мобілізація у зв'язку з акціями на підтримку Олексія Навального. Ще два джерела засумнівалися в такій версії. За словами одного з них, в профільних підрозділах центрального апарату МВС "звичайне посилення", яке стосується тільки чоловіків.
23 січня прихильники політика Олексія Навального, затриманого на 30 діб після прильоту до Росії, планують проведення акцій на його підтримку в десятках російських міст. Вимогу про звільнення політика підтримали багато відомих артистів, громадські діячі та журналісти.
Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
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Неужели "великий русский народ" собирается восстать ? 😂
Антон Орехъ
Зуб мудрости и колоноскопия
Глаза у страха властей не просто велики, а занимают уже львиную долю кремлевского организма. 23-го января* в верхах ждут почти как минувшего воскресенья, когда самолет с Навальным приземлился в Москве. Ждут так, словно им всем одновременно придется удалять без наркоза зуб мудрости (которой у них нет) и делать колоноскопию - что может быть хуже!
Я-то думаю, что ничего революционного на улицах наших городов в субботу не случится. Для массы людей есть масса сдерживающих факторов. Холодно - и лучше посидеть в тепле. Коронавирус - а в толпе велик риск заразиться. Выходной - а это вообще святое! Но есть и еще один момент. Навальный призывал выходить на улицы не за него, Навального, а за себя - то есть каждый, кто пойдет на акцию, должен идти так, словно это необходимо персонально ему. А граждане наши таковы, что свой персональный интерес увидят только тогда, когда кто-то именно в их квартире выбьет дверь сапогом, заберет у них все вещи, отнимет деньги и даст по башке - вот тогда обыватель почувствует, что лично его касается. И власти могли бы сделать ставку на эту многовековую апатию и пофигизм и просто проигнорировать это 23 января - ну, выйдут и выйдут, погуляют и разойдутся.
Однако инстинкт авторитарной системы таков, что для нее любой несогласный с нею, даже один человек - это страшная угроза, проблема и повод для злости. И повод для репрессий. Отсюда этот обход по домам активистов и журналистов. Отсюда этот истерический кавардак в школьных чатах, где родителям настоятельно рекомендуют усадить детей дома и запереть двери на ключ. А то непуганое поколение школьников повадилось массово снимать со стен портреты Путина, фиксировать этот процесс на видео и устраивать из него челлендж.
У педагогов и директоров теперь тоже паника. Уверен, что синоптики внезапно спрогнозируют чудовищное похолодание, спортивные организации проведут на свежем воздухе веселые старты именно в тех местах, где ожидаются протестующие. Всегда можно вспомнить про фестивали мёда, про экстренный ремонт под снегом асфальта, археологические раскопки и прорыв канализации на маршруте движения колонн. Но самым эффективным орудием остаются одинаковые парни в одинаковой форме с одинаковыми дубинками, которые уже лет двадцать одинаково бьют, кидаясь по десять на одного, а потом тащат за руки и за ноги в автобус с решетками. Меняются только марки автобусов и модели автозаков.
Подростки, которых били на протестах в начале нулевых, сегодня уже седые дядьки, а омоновцы, которые били на протестах в начале нулевых, сегодня уже, наверное, военные пенсионеры или старшие командиры. Борясь с протестами, власть рекламирует их лучше всяких призывов. А запретами отсекает от мирного выражения несогласия обычных людей, и выводит на улицы самых отчаянных, которые смотрят на Навального, видят в нем героя и «могут повторить». Власть умножает потенциальную энергию бунта. А в школе нас учили, что потенциальная энергия переходит в кинетическую. Но, поди, объясни это тем, у кого из всей мудрости разве что одноименный зуб.
Последние 300 лет, начиная с Петра, все тотально сдирается в подражании иноземцам, при этом их хают как могут. Народ безмолвствует, верхи пьют кофий, шпрехают, парле ву франсе, золото, суд, Сибирь, конец династии. Потом красные цари Made in Deutschland. Конец известен.
Американцы построили заводы, провели индустриализацию. Шпионы из Америки сперли ракетно-атомные секреты с немецкими корнями - готово - Юру запульнули на орбиту, мегатонная кузькина мать пугает мир. Кукуруза не взошла, Афган не сросся, Чернобыль собран на коленке, бах - все, зеро.
С 1990х до сего дня вся "политика" России - шоу политтехнологов, пионеров приняли в масоны, коммунистов в олигархи, результат очевиден.
Является ли Навальный сложнейшим, но, на первый взгляд, очевидным проектом ухода путинской клики от тюрьмы и конфискаций - вопрос сложный. Для нас, украинцев, Навальный после бутерброда в основном малоинтересен. Но как явный гвоздь в седалище газикфюрера, почему бы и нет.
Посадка брата, отравление самого его (похоже было), тупая ярость и бодание рогами с его роликами - это скорее реакция совковой зажравшейся бюрократии третьего сорта на мало-мальски системную работу по поиску их схем, выворачивание карманов и селфи с наворованным добром.
Они тупо не были к этому готовы, они не понимают молодежь, не понимают, как работает интернет и почему не смотрят их сладкое ТВ, куда они льют миллиарды. Запретить, купить, запугать, набрать компромат и завербовать - вот и весь их арсенал. С Трампом получилось, дальше - нет.