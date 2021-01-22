Співробітників МВС РФ збирають 23 січня на робочих місцях під приводом прибирання приміщень

Заступник міністра внутрішніх справ Росії Віталій Шуліка доручив у суботу, 23 січня, зібрати особовий склад на робочих місцях для прибирання приміщень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, копія розпорядження Шуліки є у "Медузы", а її справжність підтвердили два джерела в МВС.

"Організувати проведення особовим складом 22-23 січня 2021 року заходів щодо забезпечення чистоти і порядку в службових приміщеннях", - сказано в розпорядженні. Необхідність прибирання пояснюється профілактикою поширення коронавірусу.

Розпорядження датоване 20 січня й адресоване керівникам підрозділів центрального апарату МВС, територіальних органів і організацій системи МВС.

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Одне джерело "Медузи" заявило, що з практикою збирання на робочих місцях по суботах в МВС стикається вперше, і припустило, що це неофіційна мобілізація у зв'язку з акціями на підтримку Олексія Навального. Ще два джерела засумнівалися в такій версії. За словами одного з них, в профільних підрозділах центрального апарату МВС "звичайне посилення", яке стосується тільки чоловіків.

23 січня прихильники політика Олексія Навального, затриманого на 30 діб після прильоту до Росії, планують проведення акцій на його підтримку в десятках російських міст. Вимогу про звільнення політика підтримали багато відомих артистів, громадські діячі та журналісти.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.