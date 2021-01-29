Байден "не стримувався" в розмові з Путіним, - речниця Білого дому Псакі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Джо Байден "не приховував занепокоєння" під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, що відбулася цього тижня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це в четвер заявила речниця Білого дому Джен Псакі.
Виступаючи на щоденному пресбрифінгу, Псакі розповіла журналістам, що під час розмови з російським лідером Байден торкнувся теми того, як влада обійшлася з критиком Кремля Олексієм Навальним, який перебуває в ув'язненні.
"Він не стримався, висловивши стурбованість з приводу поводження з Олексієм Навальним і поводженням (силовиків) із протестувальниками", - заявила Псакі.
За її словами, Байден "ніколи не стримувався в емоціях з приводу питань, що стосуються президента Путіна, і (не приховував) свою стурбованість у зв'язку з діями російського уряду, і він ясно і однозначно сказав про це під час телефонної розмови".
Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спроби отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
Будь ласка, зачекайте...
Путин сел за стол игроков высшей лиги, не имея для этого никаких оснований. Он не имел ни опыта, ни интеллекта, ни даже чутья, которое могло бы оправдать его апломб, с которым он встрял в игру. Поэтому, вход он сделал самостоятельно, а потом его начали играть. Как и в случае с Наполеоном, опытные игроки доводят его до кондиции, когда он поставит на кон все, и он - поставил.
З претензіями на оригінальність
рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
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Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
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рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН !
НЕ СДЕРЖИВАЕМУЮ!!!!!
Хотя вам упоротым они нафиг не нужны. Сами себе "перемоги" выдумываете.
Байден "не сдерживался" в разговоре с Путиным, - пресс-секретарь Белого дома Псаки
Джо Байден "не скрывал обеспокоенности" во время телефонного разговора
"Он не сдержался, выразив обеспокоенность по поводу обращения с Алексеем Навальным и обращения (силовиков) с протестующими", - заявила Псаки.
По ее словам, Байден "никогда не сдерживался в эмоциях по поводу вопросов, касающихся президента Путина, и (не скрывал) своей озабоченности
Не знаю, чи це - "шедеври" перекладу (в лом шукати оригінал), чи перли цієї придури =прес-секретарки=, в Україні така сама кобиленція є ...
То в діда =нєдєржаніє= в значенні =озабочєнності/обєспокоєнності= ?
Ага.
Набір слів видають за "перемогу" і "досягнення".
https://www.reuters.com/article/us-russia-usa-biden-idUSKBN29X2SD
https://www.golosameriki.com/a/reuters-biden-putin-phone-call/5755769.html
Ще раз- ці заголовки Псакі пише?
"Президент США Джо Байден не сдерживался, когда общался со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он высказал ему опасения по поводу некоторых действий российских властей.
"У президента Байдена были четкие цели, и он реализовал их во время этого разговора. Он никогда не сдерживался, когда речь шла о президенте Путине и опасениях по поводу действий российского руководства. Во время разговора Байден откровенно высказывался по поводу того, как обращаются с Алексеем Навальным и с демонстрантами. Вашингтон будет столь же откровенным с Россией по проблемным вопросам и при контактах на других уровнях", - сказала Псаки."
Не знаю, який переклад точніший. Я не володію англійською в достатній мірі, щоб перекладати самостійно.
Так прямо и задал вопрос, который уже несколько лет волнует американскую администрацию:
"Влад, май пэл, куд ю транслейт инту нормал лангуидж ват даз ***** миин?"
Выступление российского президента Владимира Путина перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе - событие неординарное. Путин в последние годы - я бы даже сказал, десятилетия - не так часто позволяет себе выступления перед аудиториями, в которых не находятся специально одобренные "хлопальщики". И международных аудиторий это касается в той же степени, что и внутрироссийских.
Сервильность - главное условие выступлений Путина. Мы хорошо помним, как он бесился в начале своего правления, когда оказывался за границей на пресс-конференциях с журналистами, которые не боялись рискнуть работой или аккредитацией в Москве (а что взбесившийся Путин может и "новичкнуть" обидчика, тогда мало кто понимал). Он раздражался, даже угрожал. И все понемногу сжалось до безумных прямых линий, Валдая и прочей пропагандисткой трескотни со статистами.
Давос, пусть даже и виртуальный, - это все же другая аудитория. Аудитория, которой нужно посылать сигналы, а не ждать от нее восторженного гомона. То, что Путину сейчас, да еще после неудачных для него президентских выборов в США (и первый телефонный разговор с Байденом это в очередной раз доказал), нужно такие сигналы посылать - и если не Америке, то хотя бы Европе - бесспорно. Но Путин, как это обычно бывает с засидевшимися на троне авторитарными правителями, сигнализировать разучился. Его речь - это не сигналы. Это угрозы. То есть Путин, собственно, и говорит об угрозах в своем любимом стиле, рассказывая о кризисах, крахе цивилизации и прочих ужасах и призывая к сотрудничеству, для того чтобы этот крах предотвратить. Но он вовсе не считает, что для такого сотрудничества его режим должен измениться, Россия должна измениться. Нет, он призывает измениться Запад. А не то...
В длинной речи Путина есть это самое "а не то" - если внимательно присмотреться. Путин говорит об опасности "поиска того, кого можно обвинить во всех бедах". О том, что "градус внешнеполитической пропагандистской риторики нарастает" - очевидно, не с российской стороны. И что "более агрессивным станет характер практических действий" - очевидно, не с российской стороны. И "подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы - вот в чем опасность, применение силы под тем или иным надуманным предлогом". Это тоже как бы не с российской стороны. Но если перевести эту фразу с путинского на человеческий язык, ее довольно просто расшифровать: если вы будете продолжать душить мой режим санкциями, я буду стрелять.
И ничего нового в этой угрозе, кстати, тоже нет. Разве Россия не применяла в одностороннем порядке военную силу в Грузии? Разве Россия не применяла в одностороннем порядке военную силу в Украине? Разве российские военные не стали опорой режима Асада в Сирии? И почему, скажите, Путин должен остановиться, если Запад не хочет принять его таким, каким он есть. И если даже захочет.
Потому что все эти призывы к компромиссу и даже взаимной "любви" - они временные. Путину сейчас трудно, и он хочет, чтобы его полюбили. Но как только шок пройдет или там цены на нефть повысятся, он сразу же вспомнит, что "конкуренция, соперничество между странами в мировой истории не прекращались никогда; и противоречия, столкновение интересов на самом деле тоже естественная вещь для столь сложного организма, как человеческая цивилизация".
Это и есть на самом деле его политическая философия. Этот все в большей степени расчеловечивавющийся человек не верит в сотрудничество, он верит только в соперничество, он не готов к миру, он в самом лучшем случае готов к временному перемирию за чужие деньги.
И то, что в минуты, когда он выступал перед участниками форума в Давосе, его опричники ломали двери российским оппозиционерам, - это, пожалуй, самый эффектный финал его циничного выступления. И самый точный сигнал.
Виталий Портников, 28.01.2021
Кто-то пересмотрел "Наша Раша". Ну, или ваш навык тонкого сарказма стремиться к нулю.