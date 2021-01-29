Байден "не стримувався" в розмові з Путіним, - речниця Білого дому Псакі

Президент Джо Байден "не приховував занепокоєння" під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, що відбулася цього тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це в четвер заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

Виступаючи на щоденному пресбрифінгу, Псакі розповіла журналістам, що під час розмови з російським лідером Байден торкнувся теми того, як влада обійшлася з критиком Кремля Олексієм Навальним, який перебуває в ув'язненні.

"Він не стримався, висловивши стурбованість з приводу поводження з Олексієм Навальним і поводженням (силовиків) із протестувальниками", - заявила Псакі.

За її словами, Байден "ніколи не стримувався в емоціях з приводу питань, що стосуються президента Путіна, і (не приховував) свою стурбованість у зв'язку з діями російського уряду, і він ясно і однозначно сказав про це під час телефонної розмови".

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Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спроби отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.