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Новини Політика України
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ВР (11730) Вітренко Юрій (370) Слуга народу (2544)

Юридично можливість голосування за Вітренка залишається, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Юридично можливість голосування за Вітренка залишається, -

У "Слузі народу" не відкидають, що питання призначення Юрія Вітренка першим віцепрем'єром - міністром енергетики парламент може розглянути втретє.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це сказала в коментарі журналістам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, відповідаючи на запитання, чи буде ВР втретє голосувати за Вітренка.

"Юридично така можливість залишається. Для цього потрібне ще раз подання від фракції до профільного комітету і в зал. Але перш ніж заходити в цей процес, треба бути впевненим, що є достатня кількість голосів", - сказала Кравчук.

Вона додала, що переговорами з іншими фракціями щодо підтримки Вітренка займається голова фракції.

"У нас є ще невеликий резерв всередині фракції, так, минулого тижня була сесія ПАРЄ і частина депутатів перебувала в Страсбурзі, можливо, ще частина одужає від ковіду. Зрозуміло, що це не десятки депутатів, але певна кількість є", - зазначила Кравчук.

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Як повідомлялося, 28 січня Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики.

Нагадаємо, 17 грудня ВР вже намагалася призначити Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців.

Раніше повідомлялося, що профільний комітет підтримав призначення Вітренка віцепрем'єром і міністром енергетики після того, як Шмигаль повторно вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
тихо. то была потужная реформа.
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02.02.2021 11:26
+7
А скільки разів Югіка в Геніальні пгокугоги через ВР просовували?
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02.02.2021 11:24
+4
всем реформам реформа))
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02.02.2021 11:28
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Президент упрям.
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02.02.2021 11:17 Відповісти
Не удивительно...осел ведь...
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02.02.2021 11:20 Відповісти
- В каком полку служили? Придется послужить отечеству. Вы дворяне? Очень хорошо. Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации. ©
- Я, так сказать, вообще не служил, потому что будучи облечен доверием общества, проходил по выборам.

- Вы, как представитель частного капитала, не можете остаться глухи к стонам родины.(с)
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«Десять лет»! - мелькнула у Кислярского мысль.
- Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки!..
«Я тебе покажу, сукин сын, - подумал Остап, - меньше, чем за 100 рублей, я тебя не выпущу».(с)
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02.02.2021 12:02 Відповісти
А скільки разів Югіка в Геніальні пгокугоги через ВР просовували?
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02.02.2021 11:24 Відповісти
тихо. то была потужная реформа.
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02.02.2021 11:26 Відповісти
всем реформам реформа))
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02.02.2021 11:28 Відповісти
Скільки заокеанські партнери попросили, стільки його й просунули.
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02.02.2021 11:41 Відповісти
За самого Югика в генеральные прокуроры голосовали в ВР один раз...и набрали 264 голоса...
А до этого два раза голосовали за изменение закона о генпрокуроре...
Так что твой пук зебилушка не засчитан..так как в случае с витренко ни каких законов менять не надо...а за самого витренко голосовали уже два раза...
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02.02.2021 11:42 Відповісти
Смачно зализав!
Юридично можливість голосування за Вітренка залишається, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 2248
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02.02.2021 11:48 Відповісти
Ну тебе виднее как ты зализал..... Юридично можливість голосування за Вітренка залишається, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9411
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02.02.2021 11:49 Відповісти
Я лише запитав: кого більше через ВР проятгували: Вітренко чи Югіка. Юридично можливість голосування за Вітренка залишається, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 5190
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02.02.2021 11:50 Відповісти
А я тебе зебилу и ответил на это... и указал...что за Югика голосовали ОДИН раз....но ты в силу своего врожденного скудоумия этого понять не смог....
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02.02.2021 11:51 Відповісти
Але завдяки тобі кожен з цього діалогу мав би зрозуміти, що бостууга - брехливий подляковий бот. Просто цього разу він перешов за межу сірої брехні на чорну.
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02.02.2021 12:21 Відповісти
Юридично можливість голосування за Вітренка залишається, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 2998
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02.02.2021 11:39 Відповісти
А моральная?
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02.02.2021 11:52 Відповісти
"І чого його пхати, якщо воно не лізе?" (І. С. Плющ)
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02.02.2021 12:19 Відповісти
Тільки коаліція фракцій здатна поставити Вітренка віце-прем'єром. Але не кожна коаліція. З матьківщиною це не пройде.
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02.02.2021 12:19 Відповісти
Ветренко треба пропхати ну так само,як скажем міністра освіти Шкарлет,просто ще треба докупити голоси декількох баранів.
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02.02.2021 13:29 Відповісти
Витренко должен сидеть в тюрьме вместе со своим подельником Кобелевым ,а не идти вице-премьеры.
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02.02.2021 17:15 Відповісти
Поволі, но уперто!!! Ото боротьба!
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02.02.2021 17:40 Відповісти
 
 