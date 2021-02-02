Юридически возможность голосования за Витренко остается, - "слуга народа" Кравчук
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В "Слуге народа" не исключают, что вопрос назначения Юрия Витренко первым вице-премьером - министром энергетики парламент может рассмотреть в третий раз.
Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказала в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, отвечая на вопрос, будет ли ВР в третий раз голосовать за Витренко.
"Юридически такая возможность остается. Для этого нужно еще раз представление от фракции в комитет и в зал. Но прежде, чем заходить в этот процесс надо быть уверенным, что есть достаточное количество голосов", - сказала Кравчук.
Она добавила, что переговорами с другими фракциями по поддержке Витренко занимается председатель фракции.
"У нас есть еще небольшой резерв внутри фракции, так на прошлой неделе была сессия ПАСЕ и часть депутатов находилась в Страсбурге, возможно еще часть выздоровеет от ковида. Понятно, что это не десятки депутатов, но определенное количество есть", - отметила Кравчук.
Как сообщалось, 28 января 2021 года Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики.
Напомним, 17 декабря 2020 г. ВР уже пыталась назначить Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Тогда за данное решение проголосовали лишь 186 народных избранников.
Ранее сообщалось, что профильный комитет поддержал назначение Витренко вице-премьером и министром энергетики после того, как Шмыгаль повторно внес в Раду постановление о назначении Витренко министром энергетики.
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А до этого два раза голосовали за изменение закона о генпрокуроре...
Так что твой пук зебилушка не засчитан..так как в случае с витренко ни каких законов менять не надо...а за самого витренко голосовали уже два раза...