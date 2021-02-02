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Новости Политика Украины
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ВР (28728) Витренко Юрий (376) Слуга народа (2547)

Юридически возможность голосования за Витренко остается, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Юридически возможность голосования за Витренко остается, -

В "Слуге народа" не исключают, что вопрос назначения Юрия Витренко первым вице-премьером - министром энергетики парламент может рассмотреть в третий раз.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказала в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, отвечая на вопрос, будет ли ВР в третий раз голосовать за Витренко.

"Юридически такая возможность остается. Для этого нужно еще раз представление от фракции в комитет и в зал. Но прежде, чем заходить в этот процесс надо быть уверенным, что есть достаточное количество голосов", - сказала Кравчук.

Она добавила, что переговорами с другими фракциями по поддержке Витренко занимается председатель фракции.

"У нас есть еще небольшой резерв внутри фракции, так на прошлой неделе была сессия ПАСЕ и часть депутатов находилась в Страсбурге, возможно еще часть выздоровеет от ковида. Понятно, что это не десятки депутатов, но определенное количество есть", - отметила Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не голосовал за Витренко из-за его многомиллионных премий, - Разумков

Как сообщалось, 28 января 2021 года Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики.

Напомним, 17 декабря 2020 г. ВР уже пыталась назначить Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Тогда за данное решение проголосовали лишь 186 народных избранников.

Ранее сообщалось, что профильный комитет поддержал назначение Витренко вице-премьером и министром энергетики после того, как Шмыгаль повторно внес в Раду постановление о назначении Витренко министром энергетики.
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Топ комментарии
+8
тихо. то была потужная реформа.
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02.02.2021 11:26
+7
А скільки разів Югіка в Геніальні пгокугоги через ВР просовували?
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02.02.2021 11:24
+4
всем реформам реформа))
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02.02.2021 11:28
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Президент упрям.
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02.02.2021 11:17 Ответить
Не удивительно...осел ведь...
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02.02.2021 11:20 Ответить
- В каком полку служили? Придется послужить отечеству. Вы дворяне? Очень хорошо. Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации. ©
- Я, так сказать, вообще не служил, потому что будучи облечен доверием общества, проходил по выборам.

- Вы, как представитель частного капитала, не можете остаться глухи к стонам родины.(с)
- Это, - сказал Остап, - гигант мысли, отец русской демократии, особа, приближенная к императору.
- «В лучшем случае два года со строгой изоляцией - подумал Кислярский, начиная дрожать. - Зачем я сюда пришел?»
- Тайный «Союз меча и орала»! - зловеще прошептал Остап.
«Десять лет»! - мелькнула у Кислярского мысль.
- Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки!..
«Я тебе покажу, сукин сын, - подумал Остап, - меньше, чем за 100 рублей, я тебя не выпущу».(с)
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02.02.2021 12:02 Ответить
А скільки разів Югіка в Геніальні пгокугоги через ВР просовували?
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02.02.2021 11:24 Ответить
тихо. то была потужная реформа.
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02.02.2021 11:26 Ответить
всем реформам реформа))
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02.02.2021 11:28 Ответить
Скільки заокеанські партнери попросили, стільки його й просунули.
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02.02.2021 11:41 Ответить
За самого Югика в генеральные прокуроры голосовали в ВР один раз...и набрали 264 голоса...
А до этого два раза голосовали за изменение закона о генпрокуроре...
Так что твой пук зебилушка не засчитан..так как в случае с витренко ни каких законов менять не надо...а за самого витренко голосовали уже два раза...
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02.02.2021 11:42 Ответить
Смачно зализав!
Юридично можливість голосування за Вітренка залишається, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 2248
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02.02.2021 11:48 Ответить
Ну тебе виднее как ты зализал..... Юридично можливість голосування за Вітренка залишається, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9411
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02.02.2021 11:49 Ответить
Я лише запитав: кого більше через ВР проятгували: Вітренко чи Югіка. Юридично можливість голосування за Вітренка залишається, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 5190
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02.02.2021 11:50 Ответить
А я тебе зебилу и ответил на это... и указал...что за Югика голосовали ОДИН раз....но ты в силу своего врожденного скудоумия этого понять не смог....
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02.02.2021 11:51 Ответить
Але завдяки тобі кожен з цього діалогу мав би зрозуміти, що бостууга - брехливий подляковий бот. Просто цього разу він перешов за межу сірої брехні на чорну.
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02.02.2021 12:21 Ответить
Юридично можливість голосування за Вітренка залишається, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 2998
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02.02.2021 11:39 Ответить
А моральная?
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02.02.2021 11:52 Ответить
"І чого його пхати, якщо воно не лізе?" (І. С. Плющ)
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02.02.2021 12:19 Ответить
Тільки коаліція фракцій здатна поставити Вітренка віце-прем'єром. Але не кожна коаліція. З матьківщиною це не пройде.
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02.02.2021 12:19 Ответить
Ветренко треба пропхати ну так само,як скажем міністра освіти Шкарлет,просто ще треба докупити голоси декількох баранів.
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02.02.2021 13:29 Ответить
Витренко должен сидеть в тюрьме вместе со своим подельником Кобелевым ,а не идти вице-премьеры.
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02.02.2021 17:15 Ответить
Поволі, но уперто!!! Ото боротьба!
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02.02.2021 17:40 Ответить
 
 