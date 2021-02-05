"Слуга народу" Корнієнко про імпічмент Зеленського: "Це неможливо"

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, керівник однойменної партії Олександр Корнієнко впевнений, що імпічмент президенту Володимиру Зеленському після закриття трьох телеканалів не загрожує.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю Meduza.

Напередодні деякі опозиційні політики заявляли, що мають намір ініціювати процедуру імпічменту президенту за його рішення про санкції. Журналістка запитала Корнієнка, наскільки це технічно можливо, на що він відповів: "Це неможливо. Для запуску процедури імпічменту необхідно створити слідчу комісію в Раді з 150 депутатів, у них навіть цієї кількості немає. Швидше це їхня політична позиція. Юридично ніякої можливості це зробити ми не бачимо".

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".