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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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Зеленський (17459) імпічмент (264) Корнієнко (649)

"Слуга народу" Корнієнко про імпічмент Зеленського: "Це неможливо"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, керівник однойменної партії Олександр Корнієнко впевнений, що імпічмент президенту Володимиру Зеленському після закриття трьох телеканалів не загрожує.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю Meduza.

Напередодні деякі опозиційні політики заявляли, що мають намір ініціювати процедуру імпічменту президенту за його рішення про санкції. Журналістка запитала Корнієнка, наскільки це технічно можливо, на що він відповів: "Це неможливо. Для запуску процедури імпічменту необхідно створити слідчу комісію в Раді з 150 депутатів, у них навіть цієї кількості немає. Швидше це їхня політична позиція. Юридично ніякої можливості це зробити ми не бачимо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель відповіла ОПЗЖ: На комусь шапка горить

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
То есть вы там решили, что закрытие трёх каналов, а может просто очередное шоу для лохтората заставит забыть людей что творится в стране? Ну-ну............. надейтесь........ "Слуга народу" Корнієнко про імпічмент Зеленського: "Це неможливо" - Цензор.НЕТ 850
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05.02.2021 10:52
+14
"Слуга народу" Корнієнко про імпічмент Зеленського: "Це неможливо" - Цензор.НЕТ 4489 .а шо,и кислородные концентраторы начали закупать за свой счет?и вакцину уже проплатили средствами СН?ну хоть маски герегу заставили просто так раздавать,на входе в эпицентр?не?

а нуда ,они виртуально готовы умереть в 2014 в крыму...осталось только 2014 год назад как то вернуть.безтабушники уже над этим работают
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05.02.2021 10:59
+8
Та да, был бы он полным янелохом что бы после всех антиукраинских решений, получить импичмент за единственное правильное...
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05.02.2021 10:48
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Та да, был бы он полным янелохом что бы после всех антиукраинских решений, получить импичмент за единственное правильное...
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05.02.2021 10:48 Відповісти
Конечно, ведь за него проголосовало 73%.
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05.02.2021 10:49 Відповісти
Не трогайте пока бубочку, вдуг он вошел во вкус и сейчас начнет сажать на бутылку всех опзж-шников
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05.02.2021 10:51 Відповісти
Свежо предание. Но, здается мне, что это похоже на выращивание мертветчука в "царя горы", с которым писюнист, типа, борется.
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05.02.2021 10:53 Відповісти
То есть вы там решили, что закрытие трёх каналов, а может просто очередное шоу для лохтората заставит забыть людей что творится в стране? Ну-ну............. надейтесь........ "Слуга народу" Корнієнко про імпічмент Зеленського: "Це неможливо" - Цензор.НЕТ 850
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05.02.2021 10:52 Відповісти
"Вопрос о "запрете" телеканалов непосредственно и напрямую связан с реструктуризацией сферы влияния России в Украине и замены очень дорогостоящей и малоэффективной "группы Медведчука" , на других "агентов влияния" и переключения на них усилий по изменению политики Украины."

"Техническому и творческому персоналу каналов "112 Україна", NewsOne и ZiK, со счетов ТОВ "ЛІДЕР ТВ", ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ", ТОВ "ПАРТНЕР ТВ" выплачены премиальные выплаты в размере двухмесячного оклада.
Телевизионные каналы "112 Україна", NewsOne и ZiK не исключены из сетки вещания. На данных каналах не проводится трансляции по причинам технического характера."
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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05.02.2021 11:12 Відповісти
Єссєссна. Закон виписаний так що імпічмент хрен пропхнеш. Янелох сказав нате вам закон та не гавкайте.
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05.02.2021 10:53 Відповісти
а що заважало яшеколадко подыбний закон прийняти?
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05.02.2021 12:40 Відповісти
Мне кажется слуги начали выбивать патриотический стул из под Порошенко. За одно убрали агитационные ресурсы другого конкурента.
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05.02.2021 10:55 Відповісти
"Слуга народу" Корнієнко про імпічмент Зеленського: "Це неможливо" - Цензор.НЕТ 4489 .а шо,и кислородные концентраторы начали закупать за свой счет?и вакцину уже проплатили средствами СН?ну хоть маски герегу заставили просто так раздавать,на входе в эпицентр?не?

а нуда ,они виртуально готовы умереть в 2014 в крыму...осталось только 2014 год назад как то вернуть.безтабушники уже над этим работают
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05.02.2021 10:59 Відповісти
Кажется? Крестись, лапоть!
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05.02.2021 11:02 Відповісти
"Если кажется, креститесь".
Це не змагання за те у кого більший, патріотизм. Це боротьба за вільну і незалежну Україну, яку ВАЗеленський два роки свідомо, під керівництвом дерьмака, програвав кацапам.
Якщо животворчий Байден привів його до тями і настановив на путь істинний, прекрасно.
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05.02.2021 11:03 Відповісти
А вы что не читали весь их хор "патриотических" заявлений как по команде? Начался ребрендинг.
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05.02.2021 11:11 Відповісти
Порошенко на патриотической поляне придется потесниться.
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05.02.2021 11:12 Відповісти
Яка "поляна"? Кожен громадянин країни повинен буди патріотом, чи валити, нахрін, з країни.
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05.02.2021 11:17 Відповісти
ты хочешь сказать что продаешься за гречку или какая разница. Выбить патриотический стул....
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05.02.2021 11:03 Відповісти
"Слуга народу" Корнієнко про імпічмент Зеленського: "Це неможливо" - Цензор.НЕТ 6662
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05.02.2021 11:07 Відповісти
Рюзьгэ курва, пшел вон
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05.02.2021 11:43 Відповісти
Рюзьгє свинка что-то кажєтса!)))
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05.02.2021 11:05 Відповісти
Думаете, на носу выборы? Такие вещи делаются либо перед выборами, либо по причинам, никак не связанными с собственным патриотизмом. В апреле отменят все льготы на электрику и повысят цены на газ. Как бы самим не остаться без стула, потому дело не в выборах. Причины просты: новый виток грабежа Украины. Ничего больше.
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05.02.2021 11:05 Відповісти
ну дык,слуги с таким расчетом и принимали закон об импичменте "Слуга народу" Корнієнко про імпічмент Зеленського: "Це неможливо" - Цензор.НЕТ 7581.шоб его невозможно было применить.
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05.02.2021 10:55 Відповісти
Потому, что пчелы против меда не бывают
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05.02.2021 13:36 Відповісти
януковічь тоже так думав, дажи золотий батон провтикав, настільки впевнено думав
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05.02.2021 10:56 Відповісти
чудеса, зебилы, таки случаются
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05.02.2021 11:02 Відповісти
UKRAINE FOREVER

З ФБ...

"Слуга народу" Корнієнко про імпічмент Зеленського: "Це неможливо" - Цензор.НЕТ 1328 "Слуга народу" Корнієнко про імпічмент Зеленського: "Це неможливо" - Цензор.НЕТ 8652
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05.02.2021 11:04 Відповісти
Партнёры по бизнесу Коломойский и Медведчук договорились о выступлении Буратины перед электоратом для повышения его рейтинга. Импичмент Буратины им ни к чему.
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05.02.2021 11:09 Відповісти
Погоджуся.За прийнятим законом Зєлєнского "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)" -ніяк. 3\4 складу...Чому не 5\6,чи 7\8 ? Конституцію легше змінити...
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05.02.2021 11:11 Відповісти
Бывали в истории случаи, когда пуля находила "президента" раньше импичмента.
"Слуга народу" Корнієнко про імпічмент Зеленського: "Це неможливо" - Цензор.НЕТ 9107

На месте ЗЕ я бы выбрал импичмент. "Слуга народу" Корнієнко про імпічмент Зеленського: "Це неможливо" - Цензор.НЕТ 3546
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05.02.2021 11:13 Відповісти
Давайте скинемся всей страной на киллера что ли?
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05.02.2021 15:29 Відповісти
"Слуга народа" Корниенко об импичменте Зеленского: "Это невозможно" он что вне Украины живёт??смешно как то звучит!! мог бы сделать ,,звонок другу"(в ростов) тот ему на пальцах всё объяснит что тот ошибается!(и даст совет куда селиться!! так как ростов таки не резиновый) "Слуга народу" Корнієнко про імпічмент Зеленського: "Це неможливо" - Цензор.НЕТ 2802 "Слуга народу" Корнієнко про імпічмент Зеленського: "Це неможливо" - Цензор.НЕТ 2979 "Слуга народу" Корнієнко про імпічмент Зеленського: "Це неможливо" - Цензор.НЕТ 2415
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05.02.2021 11:16 Відповісти
Зе ждал Байдена,страшно былдо при Трампе.А теперь, за широкой спиной Байдена можно рожи корчить Путину))
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05.02.2021 11:37 Відповісти
На наступне 1 січня Зєля очолить смолоскипну ходу?
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05.02.2021 11:38 Відповісти
Ну що сказати... Ми не помились із очікуваннями. Нарешті ми маємо Президента, якому можемо довірити долю України. Який зробить усе, для процвітання нашої держави і народу, який є патріотом та ворогом Рашки. Має залізні яйця і не буде "присмикатися" перед ******.
І ми має усі йому за це подякувати!

Дякуємо вам пане президент! Дякуємо тобі Джо!
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05.02.2021 11:44 Відповісти
Дідо Джо має старечі обвислі яя і не знає вже на якому він світі.
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05.02.2021 11:46 Відповісти
Для мене головне, щоби він не бачив місце для ***** на цьому світі.
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05.02.2021 11:49 Відповісти
Типа - мы все готовы сдохнуть лишь бы с нами сдох и *****?
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05.02.2021 11:51 Відповісти
Краще здохнути ніж бути рабом *****. В ідеалі звісно, хотілось би побачити похорони цієї потвори...
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05.02.2021 12:09 Відповісти
Корниенко - поедь в Ростов к Януковичу и спроси - как происходит импичмент в Украине.Дело не в закрытых каналах, мне они до лампочки - есть инет, чтобы посмотреть хоть Аль-Каиду. Дело в том, что натворил Зеленский за два года в стране.
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05.02.2021 11:49 Відповісти
Імпічмент потрібен, але не з приводу закриття тих смітників, а з приводу держзради: «вагнерівці», здача ворогу позицій, згорнення операції по звільненню заручників у луГандонії, покинутий на загибель розвідник Журавель, договірняки з ворогом в Омані...
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05.02.2021 12:13 Відповісти
То що же за закон ви тоді прийняли п. Корнієнко? Самі зізнаєтесь, що це була локшина для вашого лехторату.
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05.02.2021 12:34 Відповісти
Конечно, закрытие рупоров российской агентуры - шаг правильный, можно только приветствовать, если дело будет доведено до конца. Но Зеленскому доверять нельзя. Сейчас он испугался - прошло почти 2 года, рейтинг его падает - надо попытаться перехватить у патриотических сил часть электората. Кроме того, его напугало возможное давление США, история с Дубинским.
Нет, не верьте Ермаку - Зеленскому.
"Бойтесь данайцев, дары приносящих!"
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05.02.2021 12:50 Відповісти
Импичмента не может быть,а кто захочет из депутатов менять, когла жопа пристроена в теплом месте и можно получать откаты , решать вопросы при этом идет зарплата и стаж, работа не пыльная их все устраивает,это же не думать где заработать, что бы выжить и прокормить семью.
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05.02.2021 13:02 Відповісти
Корниенко ,сосна ты корабельная! Кто тебя будет спрашивать...."возможно, невозможно"?
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05.02.2021 13:20 Відповісти
Янукович тоже был уверен, что он вечный
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05.02.2021 13:28 Відповісти
Козёл и тупица Корниенко!! Никогда не говори , НЕТ!!
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05.02.2021 13:32 Відповісти
Журналистка спросила Корниенко, насколько это технически возможно, на что он ответил: "Это невозможно. Источник: https://censor.net/ru/n3246165

НЕ ТЕ ЩО НЕМОЖЛИВО, А БУДЕ СИДІТИ В ТЮРЯЗІ РАЗОМ З РИГАМИ ТІПА РАБИНОВИЧА І ІНШ, І СЛУГАМИ ОЛІГАРХІВ І КРЕМЛЯ "Слуга народу" Корнієнко про імпічмент Зеленського: "Це неможливо" - Цензор.НЕТ 6792
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05.02.2021 16:35 Відповісти
В наРФии сейчас рассматривают законопроект, что нельзя даже в принципе обвинить любого президента росии, не то, что судить. Примут, не примут - не знаю насколько там маразм поразил Дуру.
Зеленский вначале своей каденции вносил изменения насчет импичмента. У меня один вопрос, почему процедура импичмента в Украине абсолютно нереальна? Это не правильно!
Я понимаю, что у власти находится олигархическая Система. И реальные механизмы смены власти им не нужны. Если не говорить об этом и не стремиться, то ничего и не изменится.
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05.02.2021 16:51 Відповісти
"Слуга народа" Корниенко об импичменте Зеленского: "Это невозможно"

Т.е. он сам лично признал, что они сами сотворили такой закон, что им невозможно воспользоваться.
Вот за это Зюзю и надо импичнуть.
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05.02.2021 17:27 Відповісти
Скажу, що воно настільки дурне, що навіть не розуміє, що йому не місце в ОПІ України. Воно просто загралося на сцені.
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05.02.2021 18:17 Відповісти
Причиной решения Зеленского о санкциях стала не антиукраинская деятельность каналов Медведчука, а рейтинг от КМИС.
Я очень рад, что откровенно прорасейские каналы заткнули.
Правда почему-то Мудачук еще на свободе.
Но и за импичмент Зюзе буду не против.
Эти ребята друг друга стоят
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05.02.2021 18:23 Відповісти
нужно добивать агентуру кремля!!! они должны сесть! это будет логично!
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05.02.2021 18:26 Відповісти
Антоненко не вышел на свободу, ни на одного русского коллаборанта не открыто дело,
не очаровывайтесь Зеленским
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05.02.2021 18:26 Відповісти
Вопрос о "запрете" телеканалов непосредственно и напрямую связан с реструктуризацией сферы влияния России в Украине.
И замены очень дорогостоящей и малоэффективной "группы Медведчука" , на других "агентов влияния" и переключения на них усилий по изменению политики Украины.
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05.02.2021 18:29 Відповісти
 
 