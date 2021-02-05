"Слуга народу" Корнієнко про імпічмент Зеленського: "Це неможливо"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, керівник однойменної партії Олександр Корнієнко впевнений, що імпічмент президенту Володимиру Зеленському після закриття трьох телеканалів не загрожує.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю Meduza.
Напередодні деякі опозиційні політики заявляли, що мають намір ініціювати процедуру імпічменту президенту за його рішення про санкції. Журналістка запитала Корнієнка, наскільки це технічно можливо, на що він відповів: "Це неможливо. Для запуску процедури імпічменту необхідно створити слідчу комісію в Раді з 150 депутатів, у них навіть цієї кількості немає. Швидше це їхня політична позиція. Юридично ніякої можливості це зробити ми не бачимо".
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Будь ласка, зачекайте...
"Техническому и творческому персоналу каналов "112 Україна", NewsOne и ZiK, со счетов ТОВ "ЛІДЕР ТВ", ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ", ТОВ "ПАРТНЕР ТВ" выплачены премиальные выплаты в размере двухмесячного оклада.
Телевизионные каналы "112 Україна", NewsOne и ZiK не исключены из сетки вещания. На данных каналах не проводится трансляции по причинам технического характера."
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
а нуда ,они виртуально готовы умереть в 2014 в крыму...осталось только 2014 год назад как то вернуть.безтабушники уже над этим работают
Це не змагання за те у кого більший, патріотизм. Це боротьба за вільну і незалежну Україну, яку ВАЗеленський два роки свідомо, під керівництвом дерьмака, програвав кацапам.
Якщо животворчий Байден привів його до тями і настановив на путь істинний, прекрасно.
З ФБ...
На месте ЗЕ я бы выбрал импичмент.
І ми має усі йому за це подякувати!
Дякуємо вам пане президент! Дякуємо тобі Джо!
Нет, не верьте Ермаку - Зеленскому.
"Бойтесь данайцев, дары приносящих!"
Это невозможно.Источник: https://censor.net/ru/n3246165
НЕ ТЕ ЩО НЕМОЖЛИВО, А БУДЕ СИДІТИ В ТЮРЯЗІ РАЗОМ З РИГАМИ ТІПА РАБИНОВИЧА І ІНШ, І СЛУГАМИ ОЛІГАРХІВ І КРЕМЛЯ
Зеленский вначале своей каденции вносил изменения насчет импичмента. У меня один вопрос, почему процедура импичмента в Украине абсолютно нереальна? Это не правильно!
Я понимаю, что у власти находится олигархическая Система. И реальные механизмы смены власти им не нужны. Если не говорить об этом и не стремиться, то ничего и не изменится.
Т.е. он сам лично признал, что они сами сотворили такой закон, что им невозможно воспользоваться.
Вот за это Зюзю и надо импичнуть.
Я очень рад, что откровенно прорасейские каналы заткнули.
Правда почему-то Мудачук еще на свободе.
Но и за импичмент Зюзе буду не против.
Эти ребята друг друга стоят
не очаровывайтесь Зеленским
И замены очень дорогостоящей и малоэффективной "группы Медведчука" , на других "агентов влияния" и переключения на них усилий по изменению политики Украины.