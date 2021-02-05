"Слуга народа" Корниенко об импичменте Зеленского: "Это невозможно"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Первый замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, руководитель одноименной партии Александр Корниенко уверен, что импичмент президенту Владимиру Зеленскому после закрытия трех телеканалов не грозит.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Meduza.
Накануне некоторые оппозиционные политики заявляли, что намерены инициировать процедуру импичмента президенту за его решение о санкциях. Журналистка спросила Корниенко, насколько это технически возможно, на что он ответил: "Это невозможно. Для запуска процедуры импичмента необходимо создать следственную комиссию в Раде из 150 депутатов, у них даже этого числа нет. Скорее это их политическая позиция. Юридически никакой возможности это сделать мы не видим".
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.
Пожалуйста, подождите...
"Техническому и творческому персоналу каналов "112 Україна", NewsOne и ZiK, со счетов ТОВ "ЛІДЕР ТВ", ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ", ТОВ "ПАРТНЕР ТВ" выплачены премиальные выплаты в размере двухмесячного оклада.
Телевизионные каналы "112 Україна", NewsOne и ZiK не исключены из сетки вещания. На данных каналах не проводится трансляции по причинам технического характера."
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
а нуда ,они виртуально готовы умереть в 2014 в крыму...осталось только 2014 год назад как то вернуть.безтабушники уже над этим работают
Це не змагання за те у кого більший, патріотизм. Це боротьба за вільну і незалежну Україну, яку ВАЗеленський два роки свідомо, під керівництвом дерьмака, програвав кацапам.
Якщо животворчий Байден привів його до тями і настановив на путь істинний, прекрасно.
З ФБ...
На месте ЗЕ я бы выбрал импичмент.
І ми має усі йому за це подякувати!
Дякуємо вам пане президент! Дякуємо тобі Джо!
Нет, не верьте Ермаку - Зеленскому.
"Бойтесь данайцев, дары приносящих!"
Это невозможно.Источник: https://censor.net/ru/n3246165
НЕ ТЕ ЩО НЕМОЖЛИВО, А БУДЕ СИДІТИ В ТЮРЯЗІ РАЗОМ З РИГАМИ ТІПА РАБИНОВИЧА І ІНШ, І СЛУГАМИ ОЛІГАРХІВ І КРЕМЛЯ
Зеленский вначале своей каденции вносил изменения насчет импичмента. У меня один вопрос, почему процедура импичмента в Украине абсолютно нереальна? Это не правильно!
Я понимаю, что у власти находится олигархическая Система. И реальные механизмы смены власти им не нужны. Если не говорить об этом и не стремиться, то ничего и не изменится.
Т.е. он сам лично признал, что они сами сотворили такой закон, что им невозможно воспользоваться.
Вот за это Зюзю и надо импичнуть.
Я очень рад, что откровенно прорасейские каналы заткнули.
Правда почему-то Мудачук еще на свободе.
Но и за импичмент Зюзе буду не против.
Эти ребята друг друга стоят
не очаровывайтесь Зеленским
И замены очень дорогостоящей и малоэффективной "группы Медведчука" , на других "агентов влияния" и переключения на них усилий по изменению политики Украины.