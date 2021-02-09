Держава отримала 23,4 млн грн за першу гральну ліцензію, - Рудий

На рахунки Державної казначейської служби України надійшло 23,4 млн грн за першу ліцензію на організацію та проведення азартних ігор.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив глава Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Іван Рудий, інформує Цензор.НЕТ.

"Справді історична подія. Шість днів тому було прийнято рішення про видачу першої ліцензії. А вже сьогодні - казначейство підтвердило отримання оплати в розмірі 23,4 млн грн. Ринок заробив, держава отримує кошти і це - тільки початок", - написав Рудий.

2 лютого 2021 року Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала першу ліцензію на організацію та проведення азартних ігор у мережі інтернет. Її отримало ТОВ "Спейсікс" (тм Cosmolot).

Нагадаємо, 14 липня 2020 р. Рада легалізувала гральний бізнес в Україні.

Закон пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу. Водночас законопроєкт пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.

Закон вводить кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Дозволяється розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок. Закон також регулює і "класичні" лотереї.

11 серпня документ підписав глава держави Володимир Зеленський.

23 вересня Кабінет Міністрів прийняв постанову "Про Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей". У комісії буде 230 співробітників. Її створення передбачено законом про легалізацію грального бізнесу.

21 жовтня ветерана АТО Івана Рудого обрано на посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.