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казино (69) ліцензія (95) азартні ігри (94) Рудий (4)

Держава отримала 23,4 млн грн за першу гральну ліцензію, - Рудий

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Держава отримала 23,4 млн грн за першу гральну ліцензію, - Рудий

На рахунки Державної казначейської служби України надійшло 23,4 млн грн за першу ліцензію на організацію та проведення азартних ігор.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив глава Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Іван Рудий, інформує Цензор.НЕТ.

"Справді історична подія. Шість днів тому було прийнято рішення про видачу першої ліцензії. А вже сьогодні - казначейство підтвердило отримання оплати в розмірі 23,4 млн грн. Ринок заробив, держава отримує кошти і це - тільки початок", - написав Рудий.

2 лютого 2021 року Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала першу ліцензію на організацію та проведення азартних ігор у мережі інтернет. Її отримало ТОВ "Спейсікс" (тм Cosmolot).

Нагадаємо, 14 липня 2020 р. Рада легалізувала гральний бізнес в Україні.

Закон пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу. Водночас законопроєкт пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.

Закон вводить кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Дозволяється розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок. Закон також регулює і "класичні" лотереї.

11 серпня документ підписав глава держави Володимир Зеленський.

23 вересня Кабінет Міністрів прийняв постанову "Про Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей". У комісії буде 230 співробітників. Її створення передбачено законом про легалізацію грального бізнесу.

21 жовтня ветерана АТО Івана Рудого обрано на посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.

Держава отримала 23,4 млн грн за першу гральну ліцензію, - Рудий 01
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Топ коментарі
+3
"Действительно историческое событие. Шесть дней назад было принято решение о выдаче первой лицензии. А уже сегодня - казначейство подтвердило получение оплаты в размере 23,4 млн грн. Рынок заработал, государство получает средства и это - только начало", - написал Рудый.Источник: https://censor.net/ru/n3246748

Привет криминал, привет нищие, привет ломбард....привет самоубийства и разрушенные семьи! Действительно - историческое событие!
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08.02.2021 21:53
+2
Аха, бреши громче! В Европе давно все легализовано и ничего такого не происходит. Почему? Потому что дейтвуют жесткие правила выдачи лицензий- каждый игровой автомат не может иметь обратный процент выдачи (RTP) ниже 94%. За нарушение- милионные штрафы и отъем лицензии. Поэтому люди играют и им это стоит дешевле чем купить билет в кино. А у нас все беды происходят как раз потому что казино под запретом и естественно законом не регулируется но существует де-факто. И это приводит к тому что 1.математику на отдачу денег игроку накручивают как хотят. 2. Казино существует но бабло идет в карманы Авакову а не бюджет. Давайте уже тогда и ломбарды запретим, и кухонные ножи-чтоб тупые не поубивали друг друга, и автомобили тоже-от них тоже рушатся семьи и жизни. Шо за народ у нас- в предмете не разбираются но орут по любому поводу как старые бабы базарные необразованные. Гидко.
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09.02.2021 02:00
+2
Его не запрещать нужно было а создать нормальное правовое поле как во всем мире. Чем кончились запреты казино, алкоголя? Тем что де факто все это просто ушло в тень мимо бюджета и дало заработать миллионы мафиозным кланам типа алькапоне..или космолоту авакова
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09.02.2021 02:03
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Теперь под этой лицензией будет работать 90% казино.
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08.02.2021 21:53 Відповісти
"Действительно историческое событие. Шесть дней назад было принято решение о выдаче первой лицензии. А уже сегодня - казначейство подтвердило получение оплаты в размере 23,4 млн грн. Рынок заработал, государство получает средства и это - только начало", - написал Рудый.Источник: https://censor.net/ru/n3246748

Привет криминал, привет нищие, привет ломбард....привет самоубийства и разрушенные семьи! Действительно - историческое событие!
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08.02.2021 21:53 Відповісти
Аха, бреши громче! В Европе давно все легализовано и ничего такого не происходит. Почему? Потому что дейтвуют жесткие правила выдачи лицензий- каждый игровой автомат не может иметь обратный процент выдачи (RTP) ниже 94%. За нарушение- милионные штрафы и отъем лицензии. Поэтому люди играют и им это стоит дешевле чем купить билет в кино. А у нас все беды происходят как раз потому что казино под запретом и естественно законом не регулируется но существует де-факто. И это приводит к тому что 1.математику на отдачу денег игроку накручивают как хотят. 2. Казино существует но бабло идет в карманы Авакову а не бюджет. Давайте уже тогда и ломбарды запретим, и кухонные ножи-чтоб тупые не поубивали друг друга, и автомобили тоже-от них тоже рушатся семьи и жизни. Шо за народ у нас- в предмете не разбираются но орут по любому поводу как старые бабы базарные необразованные. Гидко.
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09.02.2021 02:00 Відповісти
шо там с бурштинокопателями, возглавило гос-во эту мафию или продолжает "борьбу"?
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08.02.2021 22:03 Відповісти
Счастье та какое!
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08.02.2021 22:04 Відповісти
"історична подія" ©
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09.02.2021 11:07 Відповісти
Нормальная новость. Днепр одержал победу в международном конкурсе светового дизайна LIT Awards Государство получило 23,4 млн грн за первую игорную лицензию, - Рудый - Цензор.НЕТ 5775
Проект освещения бульвара искусств на улице Короленко в Днепре стал победителем ежегодного конкурса светового дизайна LIT Awards, глобальной премии инновационных проектов в области светового дизайна. Днепр одержал ее среди конкурсантов из более чем сорока стран-участниц.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает пресс-служба.
По его словам, эта победа - первое место среди городского освещения в мире и в настоящее время единственная такая победа для Украины.
"Мы гордимся тем, что наша команда дизайнеров, проектировщиков, архитекторов получила первое место. Спасибо всем, кто задумывал и реализовывал этот проект", - сообщил мэр Днепра.
По его мнению, это лидерство, а также любовь горожан к улице Короленко является лучшим доказательством правильности принятия управленческих решений, которыми в свое время предусмотрели создание здесь пешеходного бульвара.
В настоящее время первенство днепровской улице присудили в категории "Landscape Lighting" (пейзажное освещение) - на уровне с Музеем в Чанде, мостом Хэбэй Янча в Пекине (Китай) и площадью Wessels в Осло (Норвегия).
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08.02.2021 22:08 Відповісти
И что хорошего,казнокрады это разворуют и потребуют легализовать ещё и проституцию для нового воровства.
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08.02.2021 22:21 Відповісти
аваков покупать не будет. будет в темную мандячить как и раньше.
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08.02.2021 22:21 Відповісти
Если бы эти деньги шли на нужные дела, то это была бы отличная новость. А так, эти деньги осядут у кого то в кармане и все. Нужно конечно верить в лучшее, но не быть при этом наивным.
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08.02.2021 22:31 Відповісти
Всем слугам абонемент и фишки ежемесячные, а также содержание и линия легализации средств.
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08.02.2021 22:59 Відповісти
Пока патриоты защищают страну на востоке, их вновь испечённые чиновники их проигрывают в казино. Как обычно такой исход. Если бы приняли закон, что чиновники гос структур, депутаты , служащие не имеют право посещать такие заведения и бардели , иначе увольнение, порядка не будет! Всё и всех продадут и проиграют все интересы государства и имущество. А получать закамуфлированные взятки в виде выигрыша, расценивать как получение взятки ,а не выигрышь.
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08.02.2021 23:09 Відповісти
Для госЧиновников, проверку на детекторе лжи на предмет лудо мании и склонности к игромании, и вносить им ограничение на право быть Гос чиновником, и участвовать в выборах но гос должности.
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08.02.2021 23:16 Відповісти
___О СПОРТ ,ты МИР !
"Нетрудовые резервы" готовы к соревнованияМ ! Государство получило 23,4 млн грн за первую игорную лицензию, - Рудый - Цензор.НЕТ 4251 Государство получило 23,4 млн грн за первую игорную лицензию, - Рудый - Цензор.НЕТ 4156
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08.02.2021 23:43 Відповісти
Підкажіть, скільки це квартир Серлеща?
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09.02.2021 00:31 Відповісти
Его не запрещать нужно было а создать нормальное правовое поле как во всем мире. Чем кончились запреты казино, алкоголя? Тем что де факто все это просто ушло в тень мимо бюджета и дало заработать миллионы мафиозным кланам типа алькапоне..или космолоту авакова
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09.02.2021 02:03 Відповісти
І проституцію потрібно легалізувати, щоб кошти йшли не в кишені мусорні а до бюджету, і контроль був би за розповасюдження СНІДу і венеричних захворювань. Скільки б голову в пісок не ховали, а коли в країні повна економічна дупа то все це працює на кишеню поліцаїв..
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09.02.2021 07:55 Відповісти
Все забыли, что до 2008 года государство выдавало лицензии казино. Это очень большие деньги и они поступали в бюджет страны. В Одессе казино было на месте бывшего интерклуба, на улице Пушкинская, в том же здании швейцарского архитектора Бернардаци, в котором располагается Филармония.
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09.02.2021 08:37 Відповісти
пацыки четко знают как работать и зарабатывать, не зря столько учились - казино, бухло, курево, проституция, наркотики, крышевание и рейдерство. за столькими делами экономику конечно не почитаешь.
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09.02.2021 11:03 Відповісти
Государство получило 23,4 млн грн(!!!) за первую игорную лицензию.- Кауфман проиграл суд государству на 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод "Антонов"./ Раньше деньги из карманов украинцев через игровые автоматы выгребали полицейские и сбушники.Теперь украинцев грабят полицейские, сбушники и еврейская мафия Коломойского.
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09.02.2021 11:38 Відповісти
Надеюсь со временем ситуация с казино изменится в лучшую сторону, хоть я и не азартный человек, но иногда могу себе позволить поиграть, недавно попалась статья по теме скачать казино на андроид для игры на реальные деньги через приложения, благодаря которому могу теперь играть на своем телефоне в любом месте и в любое время.
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19.03.2021 13:44 Відповісти
Сто лет уже играю в казино Play Fortuna в России и успел уже за это время достаточно заработать, а там что-то легализовывается, зачем?
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01.12.2021 09:00 Відповісти
Вы как на другой планете живёте. Сейчас давно есть лицензионные казино в интернете. Люблю играть в Casino Friends на деньги и бесплатно. Регистрируйтесь на официальном сайте френдс казино, да играйте сколько есть желания. Приветственный бонус и программа лояльности только увеличит ваши выигрыши в слотах или других азартных играх. Мне нравятся живые с дилером.
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22.03.2022 09:25 Відповісти
 
 