Государство получило 23,4 млн грн за первую игорную лицензию, - Рудый
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На счета Государственной казначейской службы Украины поступили 23,4 млн грн за первую лицензию на организацию и проведение азартных игр.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый, информирует Цензор.НЕТ.
"Действительно историческое событие. Шесть дней назад было принято решение о выдаче первой лицензии. А уже сегодня – казначейство подтвердило получение оплаты в размере 23,4 млн грн. Рынок заработал, государство получает средства и это – только начало", – написал Рудый.
2 февраля 2021 г. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала первую лицензию на организацию и проведение азартных игр в сети интернет. Ее получило ООО "Спейсикс" (тм Cosmolot).
Напомним, 14 июля 2020 г. Рада легализовала игорный бизнес в Украине.
Закон предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов - гостиницы от трех звезд.
Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Разрешается располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Закон также регулирует и "классические" лотереи.
11 августа документ подписал глава государства Владимир Зеленский.
23 сентября Кабинет Министров принял постановление "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей". В комиссии будет 230 сотрудников. Ее создание предусмотрено законом о легализации игорного бизнеса.
21 октября ветеран АТО Иван Рудый избран на должность председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.
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Привет криминал, привет нищие, привет ломбард....привет самоубийства и разрушенные семьи! Действительно - историческое событие!
Проект освещения бульвара искусств на улице Короленко в Днепре стал победителем ежегодного конкурса светового дизайна LIT Awards, глобальной премии инновационных проектов в области светового дизайна. Днепр одержал ее среди конкурсантов из более чем сорока стран-участниц.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает пресс-служба.
По его словам, эта победа - первое место среди городского освещения в мире и в настоящее время единственная такая победа для Украины.
"Мы гордимся тем, что наша команда дизайнеров, проектировщиков, архитекторов получила первое место. Спасибо всем, кто задумывал и реализовывал этот проект", - сообщил мэр Днепра.
По его мнению, это лидерство, а также любовь горожан к улице Короленко является лучшим доказательством правильности принятия управленческих решений, которыми в свое время предусмотрели создание здесь пешеходного бульвара.
В настоящее время первенство днепровской улице присудили в категории "Landscape Lighting" (пейзажное освещение) - на уровне с Музеем в Чанде, мостом Хэбэй Янча в Пекине (Китай) и площадью Wessels в Осло (Норвегия).
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