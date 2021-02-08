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Государство получило 23,4 млн грн за первую игорную лицензию, - Рудый

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Государство получило 23,4 млн грн за первую игорную лицензию, - Рудый

На счета Государственной казначейской службы Украины поступили 23,4 млн грн за первую лицензию на организацию и проведение азартных игр.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый, информирует Цензор.НЕТ.

"Действительно историческое событие. Шесть дней назад было принято решение о выдаче первой лицензии. А уже сегодня – казначейство подтвердило получение оплаты в размере 23,4 млн грн. Рынок заработал, государство получает средства и это – только начало", – написал Рудый.

2 февраля 2021 г. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала первую лицензию на организацию и проведение азартных игр в сети интернет. Ее получило ООО "Спейсикс" (тм Cosmolot).

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Напомним, 14 июля 2020 г. Рада легализовала игорный бизнес в Украине.

Закон предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов - гостиницы от трех звезд.

Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Разрешается располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Закон также регулирует и "классические" лотереи.

11 августа документ подписал глава государства Владимир Зеленский.

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23 сентября Кабинет Министров принял постановление "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей". В комиссии будет 230 сотрудников. Ее создание предусмотрено законом о легализации игорного бизнеса.

21 октября ветеран АТО Иван Рудый избран на должность председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Государство получило 23,4 млн грн за первую игорную лицензию, - Рудый 01

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
"Действительно историческое событие. Шесть дней назад было принято решение о выдаче первой лицензии. А уже сегодня - казначейство подтвердило получение оплаты в размере 23,4 млн грн. Рынок заработал, государство получает средства и это - только начало", - написал Рудый.Источник: https://censor.net/ru/n3246748

Привет криминал, привет нищие, привет ломбард....привет самоубийства и разрушенные семьи! Действительно - историческое событие!
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08.02.2021 21:53
+2
Аха, бреши громче! В Европе давно все легализовано и ничего такого не происходит. Почему? Потому что дейтвуют жесткие правила выдачи лицензий- каждый игровой автомат не может иметь обратный процент выдачи (RTP) ниже 94%. За нарушение- милионные штрафы и отъем лицензии. Поэтому люди играют и им это стоит дешевле чем купить билет в кино. А у нас все беды происходят как раз потому что казино под запретом и естественно законом не регулируется но существует де-факто. И это приводит к тому что 1.математику на отдачу денег игроку накручивают как хотят. 2. Казино существует но бабло идет в карманы Авакову а не бюджет. Давайте уже тогда и ломбарды запретим, и кухонные ножи-чтоб тупые не поубивали друг друга, и автомобили тоже-от них тоже рушатся семьи и жизни. Шо за народ у нас- в предмете не разбираются но орут по любому поводу как старые бабы базарные необразованные. Гидко.
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09.02.2021 02:00
+2
Его не запрещать нужно было а создать нормальное правовое поле как во всем мире. Чем кончились запреты казино, алкоголя? Тем что де факто все это просто ушло в тень мимо бюджета и дало заработать миллионы мафиозным кланам типа алькапоне..или космолоту авакова
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09.02.2021 02:03
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Теперь под этой лицензией будет работать 90% казино.
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08.02.2021 21:53 Ответить
"Действительно историческое событие. Шесть дней назад было принято решение о выдаче первой лицензии. А уже сегодня - казначейство подтвердило получение оплаты в размере 23,4 млн грн. Рынок заработал, государство получает средства и это - только начало", - написал Рудый.Источник: https://censor.net/ru/n3246748

Привет криминал, привет нищие, привет ломбард....привет самоубийства и разрушенные семьи! Действительно - историческое событие!
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08.02.2021 21:53 Ответить
Аха, бреши громче! В Европе давно все легализовано и ничего такого не происходит. Почему? Потому что дейтвуют жесткие правила выдачи лицензий- каждый игровой автомат не может иметь обратный процент выдачи (RTP) ниже 94%. За нарушение- милионные штрафы и отъем лицензии. Поэтому люди играют и им это стоит дешевле чем купить билет в кино. А у нас все беды происходят как раз потому что казино под запретом и естественно законом не регулируется но существует де-факто. И это приводит к тому что 1.математику на отдачу денег игроку накручивают как хотят. 2. Казино существует но бабло идет в карманы Авакову а не бюджет. Давайте уже тогда и ломбарды запретим, и кухонные ножи-чтоб тупые не поубивали друг друга, и автомобили тоже-от них тоже рушатся семьи и жизни. Шо за народ у нас- в предмете не разбираются но орут по любому поводу как старые бабы базарные необразованные. Гидко.
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09.02.2021 02:00 Ответить
шо там с бурштинокопателями, возглавило гос-во эту мафию или продолжает "борьбу"?
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08.02.2021 22:03 Ответить
Счастье та какое!
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08.02.2021 22:04 Ответить
"історична подія" ©
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09.02.2021 11:07 Ответить
Нормальная новость. Днепр одержал победу в международном конкурсе светового дизайна LIT Awards Государство получило 23,4 млн грн за первую игорную лицензию, - Рудый - Цензор.НЕТ 5775
Проект освещения бульвара искусств на улице Короленко в Днепре стал победителем ежегодного конкурса светового дизайна LIT Awards, глобальной премии инновационных проектов в области светового дизайна. Днепр одержал ее среди конкурсантов из более чем сорока стран-участниц.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает пресс-служба.
По его словам, эта победа - первое место среди городского освещения в мире и в настоящее время единственная такая победа для Украины.
"Мы гордимся тем, что наша команда дизайнеров, проектировщиков, архитекторов получила первое место. Спасибо всем, кто задумывал и реализовывал этот проект", - сообщил мэр Днепра.
По его мнению, это лидерство, а также любовь горожан к улице Короленко является лучшим доказательством правильности принятия управленческих решений, которыми в свое время предусмотрели создание здесь пешеходного бульвара.
В настоящее время первенство днепровской улице присудили в категории "Landscape Lighting" (пейзажное освещение) - на уровне с Музеем в Чанде, мостом Хэбэй Янча в Пекине (Китай) и площадью Wessels в Осло (Норвегия).
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08.02.2021 22:08 Ответить
И что хорошего,казнокрады это разворуют и потребуют легализовать ещё и проституцию для нового воровства.
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08.02.2021 22:21 Ответить
аваков покупать не будет. будет в темную мандячить как и раньше.
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08.02.2021 22:21 Ответить
Если бы эти деньги шли на нужные дела, то это была бы отличная новость. А так, эти деньги осядут у кого то в кармане и все. Нужно конечно верить в лучшее, но не быть при этом наивным.
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08.02.2021 22:31 Ответить
Всем слугам абонемент и фишки ежемесячные, а также содержание и линия легализации средств.
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08.02.2021 22:59 Ответить
Пока патриоты защищают страну на востоке, их вновь испечённые чиновники их проигрывают в казино. Как обычно такой исход. Если бы приняли закон, что чиновники гос структур, депутаты , служащие не имеют право посещать такие заведения и бардели , иначе увольнение, порядка не будет! Всё и всех продадут и проиграют все интересы государства и имущество. А получать закамуфлированные взятки в виде выигрыша, расценивать как получение взятки ,а не выигрышь.
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08.02.2021 23:09 Ответить
Для госЧиновников, проверку на детекторе лжи на предмет лудо мании и склонности к игромании, и вносить им ограничение на право быть Гос чиновником, и участвовать в выборах но гос должности.
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08.02.2021 23:16 Ответить
___О СПОРТ ,ты МИР !
"Нетрудовые резервы" готовы к соревнованияМ ! Государство получило 23,4 млн грн за первую игорную лицензию, - Рудый - Цензор.НЕТ 4251 Государство получило 23,4 млн грн за первую игорную лицензию, - Рудый - Цензор.НЕТ 4156
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08.02.2021 23:43 Ответить
Підкажіть, скільки це квартир Серлеща?
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09.02.2021 00:31 Ответить
Его не запрещать нужно было а создать нормальное правовое поле как во всем мире. Чем кончились запреты казино, алкоголя? Тем что де факто все это просто ушло в тень мимо бюджета и дало заработать миллионы мафиозным кланам типа алькапоне..или космолоту авакова
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09.02.2021 02:03 Ответить
І проституцію потрібно легалізувати, щоб кошти йшли не в кишені мусорні а до бюджету, і контроль був би за розповасюдження СНІДу і венеричних захворювань. Скільки б голову в пісок не ховали, а коли в країні повна економічна дупа то все це працює на кишеню поліцаїв..
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09.02.2021 07:55 Ответить
Все забыли, что до 2008 года государство выдавало лицензии казино. Это очень большие деньги и они поступали в бюджет страны. В Одессе казино было на месте бывшего интерклуба, на улице Пушкинская, в том же здании швейцарского архитектора Бернардаци, в котором располагается Филармония.
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09.02.2021 08:37 Ответить
пацыки четко знают как работать и зарабатывать, не зря столько учились - казино, бухло, курево, проституция, наркотики, крышевание и рейдерство. за столькими делами экономику конечно не почитаешь.
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09.02.2021 11:03 Ответить
Государство получило 23,4 млн грн(!!!) за первую игорную лицензию.- Кауфман проиграл суд государству на 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод "Антонов"./ Раньше деньги из карманов украинцев через игровые автоматы выгребали полицейские и сбушники.Теперь украинцев грабят полицейские, сбушники и еврейская мафия Коломойского.
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09.02.2021 11:38 Ответить
Надеюсь со временем ситуация с казино изменится в лучшую сторону, хоть я и не азартный человек, но иногда могу себе позволить поиграть, недавно попалась статья по теме скачать казино на андроид для игры на реальные деньги через приложения, благодаря которому могу теперь играть на своем телефоне в любом месте и в любое время.
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19.03.2021 13:44 Ответить
Сто лет уже играю в казино Play Fortuna в России и успел уже за это время достаточно заработать, а там что-то легализовывается, зачем?
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01.12.2021 09:00 Ответить
Вы как на другой планете живёте. Сейчас давно есть лицензионные казино в интернете. Люблю играть в Casino Friends на деньги и бесплатно. Регистрируйтесь на официальном сайте френдс казино, да играйте сколько есть желания. Приветственный бонус и программа лояльности только увеличит ваши выигрыши в слотах или других азартных играх. Мне нравятся живые с дилером.
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22.03.2022 09:25 Ответить
 
 