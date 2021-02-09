Троє співробітників ДСНС фальсифікували звітність про гасіння пожеж на Луганщині, - ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом посадовцям ДСНС, які підробляли акти гасіння пожеж на Луганщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДГБР.

На початку липня 2020 року на території садівничого товариства №5 "Озеро Вовче" в Новоайдарському районі Луганської області виникли масштабні пожежі, внаслідок яких у вогні загинули троє людей, знищено житлові будинки, господарчі споруди та інше майно.

Проте, за даними слідства, сили та засоби пожежно-рятувальних загонів до місця пожежі не виїжджали. Для викривлення статистичних показників працівники підрозділів ГУ ДСНС у Луганській області через деякий час після пожежі склали акти про пожежу.

У ході досудового розслідування слідчими ДБР встановлено, що посадові особи вносили неправдиві дані в офіційні документи відносно керівників гасіння пожежі, сил та засобів, начебто залучених до роботи.

ДБР оголосило трьом посадовцям ДСНС підозру у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України). У разі доведення вини посадовцям загрожує штраф від 2 000 до 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Нагадаємо, в липні 2020 року в районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, ведеться евакуація місцевих жителів. Також ведеться ліквідація пожежі неподалік від с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було прийнято рішення, що для гасіння пожеж залучатимуться сили Національної гвардії і ЗСУ.

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Голова Луганської ОДА Гайдай не виключив, що пожежі виникли внаслідок підпалів.

ДСНС повідомили, що підтверджено загибель 5 осіб, 9 - госпіталізовано, згоріли 103 будинки.