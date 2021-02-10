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Перевозити вакцини Pfizer за ультранизьких температур буде компанія "Фармасофт", - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Перевозити вакцини Pfizer за ультранизьких температур буде компанія

За результатами відкритого тендеру визначили, що компанія "Фармасофт" перевозитиме вакцини проти COVID-19, які необхідно зберігати за ультранизьких температур.

Про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"За його (тендера. - Ред.) результатами обрано логістичну компанію "Фармасофт" для транспортування та відповідального зберігання вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, в умовах ультранизької температури", - написав Ляшко.

За його словами, найближчим часом із переможцем тендеру буде організовано зустрічі для проведення мікропланування і розробки покрокового плану приймання, зберігання і перевезення вакцин Pfizer-BioNTech.

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Як зазначив головний санлікар, відкритий тендер було проведено проєктом USAID "Безпечні, доступні і ефективні ліки для українців" (SAFEMed), який виконується міжнародною організацією Management sciences for Health.

Перевозити вакцини Pfizer за ультранизьких температур буде компанія Фармасофт, - Ляшко 01

ТОВ "Фармасофт" заснована в 1999 році. Як наголошується в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, основна діяльність компанії - оптова торгівля фармакологічними товарами, передає Суспільне. Крім цього підприємство займається складуванням, зберіганням та перевезенням.

У лютому 2021 року підприємство отримало ліцензію на внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями.

Нагадаємо, попередньо визначена дата початку процесу вакцинації в Україні. Це - 15 лютого поточного року.

Планується, що Україна почне вакцинацію проти коронавірусу препаратами Pfizer, на другому етапі буде використовуватися вакцина виробника AstraZeneca.

Міжнародні організації оприлюднили проміжний прогноз поширення вакцин проти COVID-19 з міжнародної ініціативи COVAX. Згідно з планом, у першому півріччі в Україну направлять 117 тис. доз вакцини Pfizer і понад 2 млн доз AstraZeneca.
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Топ коментарі
+7
В Украине определили компанию, которая будет разводить вакцину при сверхнизкой температуре, Богатырёва даже предоставила своих четыре морозилки НОРД по -18градусов, она убедила Министра Здравоохранения, что с четырёх морозилок получит -72 градуса ,нужно только -18 градусов умножить на четыре. Перевозити вакцини Pfizer за ультранизьких температур буде компанія "Фармасофт", - Ляшко - Цензор.НЕТ 9429
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10.02.2021 23:08
+1
Подождите!
Нам ещё холодильник не подарили. Перевозить вакцины Pfizer при ультранизких температурах будет компания "Фармасофт", - Ляшко - Цензор.НЕТ 5704
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10.02.2021 23:06
+1
Тема стоимости и сколько было участников тендера - не раскрыта!
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10.02.2021 23:16
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Подождите!
Нам ещё холодильник не подарили. Перевозить вакцины Pfizer при ультранизких температурах будет компания "Фармасофт", - Ляшко - Цензор.НЕТ 5704
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10.02.2021 23:06 Відповісти
А этот не подойдёт?

Перевозити вакцини Pfizer за ультранизьких температур буде компанія "Фармасофт", - Ляшко - Цензор.НЕТ 6375
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10.02.2021 23:14 Відповісти
В Украине определили компанию, которая будет разводить вакцину при сверхнизкой температуре, Богатырёва даже предоставила своих четыре морозилки НОРД по -18градусов, она убедила Министра Здравоохранения, что с четырёх морозилок получит -72 градуса ,нужно только -18 градусов умножить на четыре. Перевозити вакцини Pfizer за ультранизьких температур буде компанія "Фармасофт", - Ляшко - Цензор.НЕТ 9429
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10.02.2021 23:08 Відповісти
Не смешно. Не гоните пургу.
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10.02.2021 23:11 Відповісти
почему же, очень похоже на правду.
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10.02.2021 23:39 Відповісти
Так говорите по делу, а не 18 х 4 = 72. Не играйте в слова, потому, что похожесть на правду не есть правда.
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11.02.2021 00:21 Відповісти
Смешно и грустно когда коррупция кругом
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11.02.2021 00:00 Відповісти
Тема стоимости и сколько было участников тендера - не раскрыта!
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10.02.2021 23:16 Відповісти
А зачем украинцам знать о том, что созданы дополнительные компании компании для перевозки вакцины при низких температурах, если вы объявили о том, что вакцинация будет бесплатной? А, я понял. Для того, чтобы сказать, что ковидный фонд исчерпан, селяви.
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10.02.2021 23:19 Відповісти
Коли вже припиниться цей галас?
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10.02.2021 23:24 Відповісти
Прямо сейчас. Перевозити вакцини Pfizer за ультранизьких температур буде компанія "Фармасофт", - Ляшко - Цензор.НЕТ 6198
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10.02.2021 23:30 Відповісти
Не турбуйтесь, -70, ＋70... Все одно вакцинація в нас буде, як і карантини.
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10.02.2021 23:28 Відповісти
А если уже вообще в жидкий азот? Перевозити вакцини Pfizer за ультранизьких температур буде компанія "Фармасофт", - Ляшко - Цензор.НЕТ 3521

Температура - с запасом почти в 3 раза. Сделать камеру с хорошей термоизоляцией, и только подливать азота по мере его испарения. Энергонезависимо, безвредно, ничего не может выйти из строя и испортить всю партию, если залить побольше азота - можно будет даже оставить надолго без присмотра. Перевозити вакцини Pfizer за ультранизьких температур буде компанія "Фармасофт", - Ляшко - Цензор.НЕТ 189
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10.02.2021 23:45 Відповісти
https://www.farmasoft.ua/ru/about_us/

Помещение для холодного хранения 2⁰С-8⁰C
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11.02.2021 00:01 Відповісти
Ох уж эти Зеленые дятлы !!! На сегодня Мы имеем-не-имеем - да никуя Мы не имеем !!! Перевозити вакцини Pfizer за ультранизьких температур буде компанія "Фармасофт", - Ляшко - Цензор.НЕТ 5523 ...

"Подготовка к вакцинации по регионам еще даже не начиналась. Нет верифицированных списков на вакцинацию, нет плана пунктов вакцинации, нет перечня обеспечения оборудованием, не подготовлен персонал. У нас в Украине не подготовлено по сути - НИЧЕГО."
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11.02.2021 00:09 Відповісти
Самі коліться цим "пфайзером"!
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11.02.2021 04:47 Відповісти
Для перевозки вакцины никакого оборудования не требуется.Она перевозится в специальных боксах,которые держат требуемую температуру более 10 дней. И еще 5 в обычном холодильнике перед иньекцией.И все.Поэтому поляки берут маленькими порциями и тут же расходуют.А у нас уже два месяца ищут,как навариться на этом!
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11.02.2021 07:31 Відповісти
Медики вирусологи против вакцинации короны полититики-марадеры за .Кому верить, вот загадка для детей. Где диспут специалистов за и против. Их нет богатырева против.
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11.02.2021 07:33 Відповісти
 
 