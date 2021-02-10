Перевозити вакцини Pfizer за ультранизьких температур буде компанія "Фармасофт", - Ляшко

За результатами відкритого тендеру визначили, що компанія "Фармасофт" перевозитиме вакцини проти COVID-19, які необхідно зберігати за ультранизьких температур.

Про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"За його (тендера. - Ред.) результатами обрано логістичну компанію "Фармасофт" для транспортування та відповідального зберігання вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, в умовах ультранизької температури", - написав Ляшко.

За його словами, найближчим часом із переможцем тендеру буде організовано зустрічі для проведення мікропланування і розробки покрокового плану приймання, зберігання і перевезення вакцин Pfizer-BioNTech.

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Як зазначив головний санлікар, відкритий тендер було проведено проєктом USAID "Безпечні, доступні і ефективні ліки для українців" (SAFEMed), який виконується міжнародною організацією Management sciences for Health.

ТОВ "Фармасофт" заснована в 1999 році. Як наголошується в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, основна діяльність компанії - оптова торгівля фармакологічними товарами, передає Суспільне. Крім цього підприємство займається складуванням, зберіганням та перевезенням.

У лютому 2021 року підприємство отримало ліцензію на внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями.

Нагадаємо, попередньо визначена дата початку процесу вакцинації в Україні. Це - 15 лютого поточного року.

Планується, що Україна почне вакцинацію проти коронавірусу препаратами Pfizer, на другому етапі буде використовуватися вакцина виробника AstraZeneca.

Міжнародні організації оприлюднили проміжний прогноз поширення вакцин проти COVID-19 з міжнародної ініціативи COVAX. Згідно з планом, у першому півріччі в Україну направлять 117 тис. доз вакцини Pfizer і понад 2 млн доз AstraZeneca.