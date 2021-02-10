Перевозить вакцины Pfizer при ультранизких температурах будет компания "Фармасофт", - Ляшко
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По результатам открытого тендера определили, что компания "Фармасофт" будет перевозить вакцины от COVID-19, которые необходимо хранить при ультранизких температурах.
Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"По его (тендера. - Ред.) результатам избрана логистическая компания "Фармасофт" для транспортировки и ответственного хранения вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в условиях ультранизкой температуры", - написал Ляшко.
По его словам, в ближайшее время с победителем тендера будут организованы встречи для проведения микропланирования и разработки пошагового плана принятия, хранения и перевозки вакцин Pfizer-BioNTech.
Как отметил главный санврач, открытый тендер был проведен проектом USAID "Безопасные, доступные и эффективные лекарства для украинцев" (SAFEMed), который выполняется международной организацией Management sciences for Health.
ООО "Фармасофт" основана в 1999 году. Как отмечается в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины, основная деятельность компании - оптовая торговля фармакологическими товарами, передает Суспільне. Кроме этого предприятие занимается складированием, хранением и перевозкой.
В феврале 2021 года предприятие получило лицензию на внутренние перевозки опасных грузов и опасных отходов грузовыми автомобилями.
Напомним, предварительно определена дата начала процесса вакцинации в Украине. Это - 15 февраля текущего года.
Планируется, что Украина начнет вакцинацию от коронавируса препаратами Pfizer, на втором этапе будет использоваться вакцина производителя AstraZeneca.
Международные организации обнародовали промежуточный прогноз распространения вакцин от COVID-19 по международной инициативе COVAX. Согласно плану, в первом полугодии в Украину направят 117 тыс. доз вакцины Pfizer и более 2 млн доз AstraZeneca.
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Нам ещё холодильник не подарили.
Температура - с запасом почти в 3 раза. Сделать камеру с хорошей термоизоляцией, и только подливать азота по мере его испарения. Энергонезависимо, безвредно, ничего не может выйти из строя и испортить всю партию, если залить побольше азота - можно будет даже оставить надолго без присмотра.
Помещение для холодного хранения 2⁰С-8⁰C
"Подготовка к вакцинации по регионам еще даже не начиналась. Нет верифицированных списков на вакцинацию, нет плана пунктов вакцинации, нет перечня обеспечения оборудованием, не подготовлен персонал. У нас в Украине не подготовлено по сути - НИЧЕГО."