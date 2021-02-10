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Перевозить вакцины Pfizer при ультранизких температурах будет компания "Фармасофт", - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Перевозить вакцины Pfizer при ультранизких температурах будет компания

По результатам открытого тендера определили, что компания "Фармасофт" будет перевозить вакцины от COVID-19, которые необходимо хранить при ультранизких температурах.

Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"По его (тендера. - Ред.) результатам избрана логистическая компания "Фармасофт" для транспортировки и ответственного хранения вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в условиях ультранизкой температуры", - написал Ляшко.

По его словам, в ближайшее время с победителем тендера будут организованы встречи для проведения микропланирования и разработки пошагового плана принятия, хранения и перевозки вакцин Pfizer-BioNTech.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители Украины, скорее всего, не смогут выбирать вид вакцины во время массовой госвакцинации от COVID-19, - ЦОЗ

Как отметил главный санврач, открытый тендер был проведен проектом USAID "Безопасные, доступные и эффективные лекарства для украинцев" (SAFEMed), который выполняется международной организацией Management sciences for Health.

Перевозить вакцины Pfizer при ультранизких температурах будет компания Фармасофт, - Ляшко 01

ООО "Фармасофт" основана в 1999 году. Как отмечается в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины, основная деятельность компании - оптовая торговля фармакологическими товарами, передает Суспільне. Кроме этого предприятие занимается складированием, хранением и перевозкой.

В феврале 2021 года предприятие получило лицензию на внутренние перевозки опасных грузов и опасных отходов грузовыми автомобилями.

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Напомним, предварительно определена дата начала процесса вакцинации в Украине. Это - 15 февраля текущего года.

Планируется, что Украина начнет вакцинацию от коронавируса препаратами Pfizer, на втором этапе будет использоваться вакцина производителя AstraZeneca.

Международные организации обнародовали промежуточный прогноз распространения вакцин от COVID-19 по международной инициативе COVAX. Согласно плану, в первом полугодии в Украину направят 117 тыс. доз вакцины Pfizer и более 2 млн доз AstraZeneca.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
В Украине определили компанию, которая будет разводить вакцину при сверхнизкой температуре, Богатырёва даже предоставила своих четыре морозилки НОРД по -18градусов, она убедила Министра Здравоохранения, что с четырёх морозилок получит -72 градуса ,нужно только -18 градусов умножить на четыре. Перевозити вакцини Pfizer за ультранизьких температур буде компанія "Фармасофт", - Ляшко - Цензор.НЕТ 9429
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10.02.2021 23:08
+1
Подождите!
Нам ещё холодильник не подарили. Перевозить вакцины Pfizer при ультранизких температурах будет компания "Фармасофт", - Ляшко - Цензор.НЕТ 5704
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10.02.2021 23:06
+1
Тема стоимости и сколько было участников тендера - не раскрыта!
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10.02.2021 23:16
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Подождите!
Нам ещё холодильник не подарили. Перевозить вакцины Pfizer при ультранизких температурах будет компания "Фармасофт", - Ляшко - Цензор.НЕТ 5704
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10.02.2021 23:06 Ответить
А этот не подойдёт?

Перевозити вакцини Pfizer за ультранизьких температур буде компанія "Фармасофт", - Ляшко - Цензор.НЕТ 6375
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10.02.2021 23:14 Ответить
В Украине определили компанию, которая будет разводить вакцину при сверхнизкой температуре, Богатырёва даже предоставила своих четыре морозилки НОРД по -18градусов, она убедила Министра Здравоохранения, что с четырёх морозилок получит -72 градуса ,нужно только -18 градусов умножить на четыре. Перевозити вакцини Pfizer за ультранизьких температур буде компанія "Фармасофт", - Ляшко - Цензор.НЕТ 9429
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10.02.2021 23:08 Ответить
Не смешно. Не гоните пургу.
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10.02.2021 23:11 Ответить
почему же, очень похоже на правду.
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10.02.2021 23:39 Ответить
Так говорите по делу, а не 18 х 4 = 72. Не играйте в слова, потому, что похожесть на правду не есть правда.
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11.02.2021 00:21 Ответить
Смешно и грустно когда коррупция кругом
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11.02.2021 00:00 Ответить
Тема стоимости и сколько было участников тендера - не раскрыта!
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10.02.2021 23:16 Ответить
А зачем украинцам знать о том, что созданы дополнительные компании компании для перевозки вакцины при низких температурах, если вы объявили о том, что вакцинация будет бесплатной? А, я понял. Для того, чтобы сказать, что ковидный фонд исчерпан, селяви.
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10.02.2021 23:19 Ответить
Коли вже припиниться цей галас?
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10.02.2021 23:24 Ответить
Прямо сейчас. Перевозити вакцини Pfizer за ультранизьких температур буде компанія "Фармасофт", - Ляшко - Цензор.НЕТ 6198
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10.02.2021 23:30 Ответить
Не турбуйтесь, -70, ＋70... Все одно вакцинація в нас буде, як і карантини.
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10.02.2021 23:28 Ответить
А если уже вообще в жидкий азот? Перевозити вакцини Pfizer за ультранизьких температур буде компанія "Фармасофт", - Ляшко - Цензор.НЕТ 3521

Температура - с запасом почти в 3 раза. Сделать камеру с хорошей термоизоляцией, и только подливать азота по мере его испарения. Энергонезависимо, безвредно, ничего не может выйти из строя и испортить всю партию, если залить побольше азота - можно будет даже оставить надолго без присмотра. Перевозити вакцини Pfizer за ультранизьких температур буде компанія "Фармасофт", - Ляшко - Цензор.НЕТ 189
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10.02.2021 23:45 Ответить
https://www.farmasoft.ua/ru/about_us/

Помещение для холодного хранения 2⁰С-8⁰C
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11.02.2021 00:01 Ответить
Ох уж эти Зеленые дятлы !!! На сегодня Мы имеем-не-имеем - да никуя Мы не имеем !!! Перевозити вакцини Pfizer за ультранизьких температур буде компанія "Фармасофт", - Ляшко - Цензор.НЕТ 5523 ...

"Подготовка к вакцинации по регионам еще даже не начиналась. Нет верифицированных списков на вакцинацию, нет плана пунктов вакцинации, нет перечня обеспечения оборудованием, не подготовлен персонал. У нас в Украине не подготовлено по сути - НИЧЕГО."
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11.02.2021 00:09 Ответить
Самі коліться цим "пфайзером"!
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11.02.2021 04:47 Ответить
Для перевозки вакцины никакого оборудования не требуется.Она перевозится в специальных боксах,которые держат требуемую температуру более 10 дней. И еще 5 в обычном холодильнике перед иньекцией.И все.Поэтому поляки берут маленькими порциями и тут же расходуют.А у нас уже два месяца ищут,как навариться на этом!
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11.02.2021 07:31 Ответить
Медики вирусологи против вакцинации короны полититики-марадеры за .Кому верить, вот загадка для детей. Где диспут специалистов за и против. Их нет богатырева против.
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11.02.2021 07:33 Ответить
 
 