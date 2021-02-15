24 лютого Харківська міськрада офіційно припинить повноваження Кернеса, який помер 2 місяці тому

Міська рада Харкова планує 24 лютого в ході сесії офіційно припинити повноваження Геннадія Кернеса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуу Харківської міськради.

Згідно з розпорядженням секретаря міськради Ігоря Терехова, на 24 лютого скликається чергова сесія міської ради. Першим пунктом на порядку денному стоїть голосування за дострокове припинення повноважень міського голови Геннадія Кернеса.

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Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Він не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень.У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 60,34% виборців. 9 грудня ХарківськаТВКвизналавідсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретаремХарківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова.